TourisTra : l'anatomie d'une chute... 🔑

Dans le tourisme et dans le milieu des affaires, l'expression " too big to fail " sonne de moins en moins comme une vérité.



Après plus de 80 ans d'existence et malgré 250 000 voyageurs par an, les salariés de TourisTra sont bien placés pour le savoir. Le géant du tourisme social est tombé, le 12 mars 2023.



" C'était une super boite, il n'y a pas à dire. C'était une entreprise humaine.



Il y a 20 ans, dans les écoles d'animation ou en formation, les jeunes voulaient tous venir chez nous. Nous faisions rêver tout le monde, même nos collègues du tourisme marchand.



Nous étions très en avance et nous avons pris beaucoup de retard. Cette chute, nous l'avons tous vu venir, " nous explique une salariée qui se retrouve sur le carreau après une trentaine d'années de boite.



Alors que certains se réfugient derrière le covid pour justifier cet effondrement, quelques salariés nous ont contactés pour livrer leur version des faits.



Les témoignages oscillent entre la nostalgie d'une période dorée et des souvenirs plus amers, voire même (très) acides, d'une entreprise en éternel sursis, qui n'a pas pu ou su être sauvée.