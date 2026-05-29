Air France : l’évolution du portail "groupes" reportée à septembre 2026

" Initialement prévue au 1er juillet 2026, la mise en place de cette évolution est reportée au 1er septembre 2026 afin de laisser aux agences concernées un délai supplémentaire pour s’organiser ", a annoncé le transporteur dans un mail envoyé aux points de vente.



Le message rappelle que, passé cette date, les agences non accréditées IATA ne seront plus en mesure d’effectuer de nouvelles réservations " groupes " via TIGRE Web.



Elles bénéficieront d’un accès limité pour assurer le suivi, la gestion et la finalisation des dossiers déjà confirmés avant début septembre.



Il sera donc nécessaire soit d’obtenir un agrément IATA, de plus en plus compliqué à décrocher, soit de s’appuyer sur un professionnel possédant le précieux sésame.



Et l’obtenir prend du temps, mais nécessite aussi des démarches administratives et la formation des équipes à l’utilisation d’un GDS.



Air France justifie cette démarche par la volonté de " structuration et de sécurisation des processus de réservation groupes pour la Compagnie ".



" On va devenir dépendants d’une agence émettrice.



Notre demande sera traitée quand elle pourra, parfois plusieurs heures après. Et nous ne pourrons plus réserver les vols dès leur ouverture. Si on n’est pas réactif, les tarifs yieldés montent vite ", déplorait la semaine passée une agence groupiste.



Cette décision arrive presque au pire moment, alors que les acteurs font face à une défiance des clients confrontés à une crise géopolitique et économique.