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Air France : l’évolution du portail "groupes" reportée à septembre 2026

Air France n’acceptera plus les agences non IATA à partir du 1er septembre


Air France devait couper l’accès à son outil dédié aux réservations groupes aux agences non IATA à partir du 1er juillet 2026. Le lobbying des Entreprises du Voyage semble avoir porté ses fruits, puisque la compagnie nationale reporte sa décision au 1er septembre 2026.


Rédigé par le Mardi 2 Juin 2026 à 17:00

Air France n’acceptera plus les agences non IATA à partir du 1er septembre pour les groupes - Depositphotos @AndresSernaPulido
Air France n’acceptera plus les agences non IATA à partir du 1er septembre pour les groupes - Depositphotos @AndresSernaPulido
MSC Croisières
C’est une décision qui avait fait grand bruit chez les groupistes.

La semaine dernière, nous vous révélions qu’Air France avait décidé de réserver l’accès à TIGRE Web, sa plateforme dédiée aux réservations groupes, aux seules agences IATA.

Cette décision devait être effective le 1er juillet 2026.

Les Entreprises du Voyage ont mené un lobbying actif pour accorder un peu plus de temps aux agences concernées.

"Depuis, nous avons pris contact avec Air France. Nous leur avons demandé de revoir leur position et, au minimum, de donner davantage de temps aux agences pour entreprendre les démarches nécessaires.

Ils m’ont assuré travailler sur le sujet. J’ai bon espoir que la compagnie reporte au moins sa décision au 1er septembre", nous avait affirmé Valérie Boned.

Le message a bien été reçu et la consigne appliquée.

Réservations "groupes" : Air France reporte sa décision

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"Initialement prévue au 1er juillet 2026, la mise en place de cette évolution est reportée au 1er septembre 2026 afin de laisser aux agences concernées un délai supplémentaire pour s’organiser", a annoncé le transporteur dans un mail envoyé aux points de vente.

Le message rappelle que, passé cette date, les agences non accréditées IATA ne seront plus en mesure d’effectuer de nouvelles réservations "groupes" via TIGRE Web.

Elles bénéficieront d’un accès limité pour assurer le suivi, la gestion et la finalisation des dossiers déjà confirmés avant début septembre.

Il sera donc nécessaire soit d’obtenir un agrément IATA, de plus en plus compliqué à décrocher, soit de s’appuyer sur un professionnel possédant le précieux sésame.

Et l’obtenir prend du temps, mais nécessite aussi des démarches administratives et la formation des équipes à l’utilisation d’un GDS.

Air France justifie cette démarche par la volonté de "structuration et de sécurisation des processus de réservation groupes pour la Compagnie".

"On va devenir dépendants d’une agence émettrice.

Notre demande sera traitée quand elle pourra, parfois plusieurs heures après. Et nous ne pourrons plus réserver les vols dès leur ouverture. Si on n’est pas réactif, les tarifs yieldés montent vite", déplorait la semaine passée une agence groupiste.

Cette décision arrive presque au pire moment, alors que les acteurs font face à une défiance des clients confrontés à une crise géopolitique et économique.

Le fait de rajouter des validations commerciales à des dossiers devenus plus complexes, en raison de la guerre au Moyen-Orient, pourrait ralentir l’activité de distributeurs déjà inquiets d’un fléchissement notable des réservations.

Le durcissement d’Air France à l’encontre des groupistes est le fruit d’un processus qui avait déjà conduit la compagnie à réduire considérablement le délai pour confirmer un groupe.

Dans le même temps, la SNCF a suspendu son site dédié aux voyages en groupes, en début d'année.

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Tags : air france, iata
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