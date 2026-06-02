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Taxe sur les billets d’avion : les Outre-mer toujours exclus du tarif réduit

La FNAM salue la mesure mais déplore l’exclusion des Outre-mer


C’est officiel, depuis le 1er juin, le tarif réduit de la taxe sur les billets d’avion s’applique à quelques liaisons sous délégation de service public. Une mise en œuvre saluée par la Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers, qui estime néanmoins que le compte n’y est pas pour la compétitivité du pavillon français.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mardi 2 Juin 2026 à 17:32

Le tarif réduit entre en vigueur pour certaines DSP, Despositphotos.com
Le tarif réduit entre en vigueur pour certaines DSP, Despositphotos.com
MSC Croisières
Comme annoncé, en début de semaine, la baisse de la TSBA accordée ne profitera qu’à un nombre très restreint de lignes.

Si la FNAM se félicite de l’activation de ce tarif réduit pour certaines liaisons clés opérées en délégation de service public, la déception domine concernant les liaisons long-courriers.

En effet, la Commission européenne n’a pas validé, à ce stade, l’extension de ce dispositif aux lignes de continuité territoriale reliant la métropole aux territoires d’Outre-mer. Un coup dur pour ces marchés ultramarins, fortement dépendants de l’aérien.

La hausse de 2025 continue de plomber le ciel français

Autres articles
Pour la fédération, cette mesurette ne règle pas le problème de fond.

La FNAM exhorte de nouveau le gouvernement français à s’inspirer de la Suède ou de l’Allemagne, en supprimant purement et simplement la hausse globale de la taxe sur les billets d’avion introduite le 1er mars 2025.

Le syndicat rappelle le coût économique de cette fiscalité.

En 2025, la France a perdu environ 2 % de croissance de trafic aérien par rapport à la moyenne européenne, pénalisant l’attractivité du pays et les compagnies basées sur le territoire.

A lire : Aérien en crise : compagnies et aéroports réclament la suspension de la TSBA

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Tags : outre mer, tsba
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