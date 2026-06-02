Taxe sur les billets d’avion : les Outre-mer toujours exclus du tarif réduit

Pour la fédération, cette mesurette ne règle pas le problème de fond.La FNAM exhorte de nouveau le gouvernement français à s’inspirer de la Suède ou de l’Allemagne, en supprimant purement et simplement la hausse globale de la taxe sur les billets d’avion introduite le 1er mars 2025.Le syndicat rappelle le coût économique de cette fiscalité.En 2025, la France a perdu environ 2 % de croissance de trafic aérien par rapport à la moyenne européenne, pénalisant l’attractivité du pays et les compagnies basées sur le territoire.