Taxe sur les billets d’avion : les Outre-mer toujours exclus du tarif réduit

Comme annoncé, en début de semaine, la baisse de la TSBA accordée ne profitera qu’à un nombre très restreint de lignes.
Si la FNAM se félicite de l’activation de ce tarif réduit pour certaines liaisons clés opérées en délégation de service public, la déception domine concernant les liaisons long-courriers.
En effet, la Commission européenne n’a pas validé, à ce stade, l’extension de ce dispositif aux lignes de continuité territoriale reliant la métropole aux territoires d’Outre-mer. Un coup dur pour ces marchés ultramarins, fortement dépendants de l’aérien.
Si la FNAM se félicite de l’activation de ce tarif réduit pour certaines liaisons clés opérées en délégation de service public, la déception domine concernant les liaisons long-courriers.
En effet, la Commission européenne n’a pas validé, à ce stade, l’extension de ce dispositif aux lignes de continuité territoriale reliant la métropole aux territoires d’Outre-mer. Un coup dur pour ces marchés ultramarins, fortement dépendants de l’aérien.
La hausse de 2025 continue de plomber le ciel français
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DGAC : la hausse de la TSBA impacte "les prix, les coûts et la dynamique du trafic aérien"
Pour la fédération, cette mesurette ne règle pas le problème de fond.
La FNAM exhorte de nouveau le gouvernement français à s’inspirer de la Suède ou de l’Allemagne, en supprimant purement et simplement la hausse globale de la taxe sur les billets d’avion introduite le 1er mars 2025.
Le syndicat rappelle le coût économique de cette fiscalité.
En 2025, la France a perdu environ 2 % de croissance de trafic aérien par rapport à la moyenne européenne, pénalisant l’attractivité du pays et les compagnies basées sur le territoire.
A lire : Aérien en crise : compagnies et aéroports réclament la suspension de la TSBA
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