Six hôtels rejoignent le cercle très fermé des Palaces !

Le cercle très fermé des Palaces français s'agrandit. À l'occasion de la présentation officielle de la collection « Palaces de France 2026 », le ministre du Tourisme Serge Papin a dévoilé les six établissements qui rejoignent cette distinction considérée comme l'une des plus prestigieuses au monde.



Les nouveaux distingués sont :

- le Bvlgari Hotel Paris,

- Cheval Blanc Paris,

- Fouquet's Paris,

- le Royal Champagne Hotel & Spa à Champillon près d'Epernay,

- le Four Seasons Resort Megève

- l'Hôtel Martinez Cannes.



Avec ces nouvelles attributions, la France compte désormais 33 Palaces, répartis entre Paris, les Alpes, la Côte d'Azur, les vignobles et les territoires ultramarins.