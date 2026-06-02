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Six hôtels rejoignent le cercle très fermé des Palaces !

Au total 33 établissements distingués


La distinction Palace, plus haut niveau de reconnaissance de l'hôtellerie française, accueille six nouveaux établissements en 2026. Décerné après un examen rigoureux, ce label récompense l'excellence du service, l'art de recevoir à la française et des expériences d'exception.


Rédigé par le Mardi 2 Juin 2026 à 12:58

Six hôtels rejoignent le cercle très fermé des Palaces ! - Photo AB
Six hôtels rejoignent le cercle très fermé des Palaces ! - Photo AB
MSC Croisières
Le cercle très fermé des Palaces français s'agrandit. À l'occasion de la présentation officielle de la collection « Palaces de France 2026 », le ministre du Tourisme Serge Papin a dévoilé les six établissements qui rejoignent cette distinction considérée comme l'une des plus prestigieuses au monde.

Les nouveaux distingués sont :
- le Bvlgari Hotel Paris,
- Cheval Blanc Paris,
- Fouquet's Paris,
- le Royal Champagne Hotel & Spa à Champillon près d'Epernay,
- le Four Seasons Resort Megève
- l'Hôtel Martinez Cannes.

Avec ces nouvelles attributions, la France compte désormais 33 Palaces, répartis entre Paris, les Alpes, la Côte d'Azur, les vignobles et les territoires ultramarins.

27 établissements conservent leur distinction Palace

Paris (10)

Four Seasons Hotel George V Paris
The Peninsula Paris
Shangri-La Paris
Hôtel Plaza Athénée
Le Royal Monceau-Raffles Paris
Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel
Mandarin Oriental Lutetia Paris
La Réserve Paris Hôtel & Spa
Le Bristol Paris
Le Meurice

Régions et Outre-mer (17)

Les Sources de Caudalie
Les Prés d'Eugénie
Airelles Gordes, La Bastide
Villa La Coste
Airelles Saint-Tropez, Château de la Messardière
Cheval Blanc Saint-Tropez
Fouquet's Courchevel
Cheval Blanc Courchevel
Hôtel Royal (Évian)
L'Apogée Courchevel
Airelles Courchevel, Les Airelles
Le K2 Palace Courchevel
Hôtel du Cap-Eden-Roc
Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel
Château Saint-Martin & Spa
La Réserve Ramatuelle Hôtel Spa & Villas
Cheval Blanc Saint-Barth Isle de France

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