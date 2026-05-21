IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires

indique également que lechangera d’emplacement en 2026 afin de proposer de meilleures conditions de rendez-vous et de networking.Le, les participants pourront réaliser entreetrendez-vous individuels dedans un espace dédié avant l’ouverture officielle.Avec déjàconfirmés et un objectif de, IFTM explique vouloir renforcer le positionnement du Club Affaires comme rendez-vous majeur du business travel.Les organisateurs annoncent enfin vouloir développer davantage ce dispositif de matchmaking dès l’édition