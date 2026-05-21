IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires

Le nouveau dispositif sera mis en place lors de l’édition 2026 d’IFTM prévue en septembre à Paris - Photo : IFTM
IFTM lancera en 2026 un nouveau programme de rendez-vous d’affaires.
Cette nouvelle formule s’inscrit dans la stratégie de développement du Club Affaires, l'espace de référence dédié au voyage d’affaires.
Le salon précise que les rencontres seront organisées via Everywhere, la plateforme de mise en relation d’IFTM.
Exposants et acheteurs devront se sélectionner mutuellement selon un système de « match » afin de garantir des échanges ciblés et préparés en amont.
Cette nouvelle formule s’inscrit dans la stratégie de développement du Club Affaires, l'espace de référence dédié au voyage d’affaires.
Le salon précise que les rencontres seront organisées via Everywhere, la plateforme de mise en relation d’IFTM.
Exposants et acheteurs devront se sélectionner mutuellement selon un système de « match » afin de garantir des échanges ciblés et préparés en amont.
Un espace business travel en pleine évolution
Autres articles
-
IFTM : le salon incontournable pour développer son réseau professionnel
-
IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés
-
IFTM : c'est parti pour les inscriptions à la Travel Agents Cup !
-
L’AJT crée ses Trophées pour récompenser les contenus touristiques
-
IFTM : Marie Allantaz élargit ses missions et pilotera l’édition 2026 du salon
IFTM indique également que le Club Affaires changera d’emplacement en 2026 afin de proposer de meilleures conditions de rendez-vous et de networking.
Le jeudi 17 septembre, les participants pourront réaliser entre cinq et six rendez-vous individuels de quinze à vingt minutes dans un espace dédié avant l’ouverture officielle.
Avec déjà 38 exposants confirmés et un objectif de 50 participants, IFTM explique vouloir renforcer le positionnement du Club Affaires comme rendez-vous majeur du business travel.
Les organisateurs annoncent enfin vouloir développer davantage ce dispositif de matchmaking dès l’édition 2027.
A lire aussi : IFTM : c'est parti pour les inscriptions à la Travel Agents Cup !
Le jeudi 17 septembre, les participants pourront réaliser entre cinq et six rendez-vous individuels de quinze à vingt minutes dans un espace dédié avant l’ouverture officielle.
Avec déjà 38 exposants confirmés et un objectif de 50 participants, IFTM explique vouloir renforcer le positionnement du Club Affaires comme rendez-vous majeur du business travel.
Les organisateurs annoncent enfin vouloir développer davantage ce dispositif de matchmaking dès l’édition 2027.
A lire aussi : IFTM : c'est parti pour les inscriptions à la Travel Agents Cup !