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IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires

Des rendez-vous pré-qualifiés organisés entre exposants et acheteurs corporate


IFTM lancera, en 2026, un nouveau programme de rendez-vous d’affaires au sein de son Club Affaires. Ce dispositif permettra aux exposants du secteur business travel de rencontrer des travel managers, acheteurs corporate et acheteurs MICE à travers des rendez-vous pré-qualifiés organisés le 17 septembre, avant l’ouverture du salon.


Rédigé par le Mercredi 27 Mai 2026 à 11:07

Le nouveau dispositif sera mis en place lors de l’édition 2026 d’IFTM prévue en septembre à Paris - Photo : IFTM
Le nouveau dispositif sera mis en place lors de l’édition 2026 d’IFTM prévue en septembre à Paris - Photo : IFTM
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IFTM lancera en 2026 un nouveau programme de rendez-vous d’affaires.

Cette nouvelle formule s’inscrit dans la stratégie de développement du Club Affaires, l'espace de référence dédié au voyage d’affaires.

Le salon précise que les rencontres seront organisées via Everywhere, la plateforme de mise en relation d’IFTM.

Exposants et acheteurs devront se sélectionner mutuellement selon un système de « match » afin de garantir des échanges ciblés et préparés en amont.

Un espace business travel en pleine évolution

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IFTM indique également que le Club Affaires changera d’emplacement en 2026 afin de proposer de meilleures conditions de rendez-vous et de networking.

Le jeudi 17 septembre, les participants pourront réaliser entre cinq et six rendez-vous individuels de quinze à vingt minutes dans un espace dédié avant l’ouverture officielle.

Avec déjà 38 exposants confirmés et un objectif de 50 participants, IFTM explique vouloir renforcer le positionnement du Club Affaires comme rendez-vous majeur du business travel.

Les organisateurs annoncent enfin vouloir développer davantage ce dispositif de matchmaking dès l’édition 2027.

A lire aussi : IFTM : c'est parti pour les inscriptions à la Travel Agents Cup !

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Tags : iftm
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