L’AJT crée ses Trophées pour récompenser les contenus touristiques

Un nouveau concours pour valoriser les talents du tourisme

L’Association des Journalistes du Tourisme lance la première édition de ses Trophées, un concours gratuit destiné à récompenser les meilleures productions éditoriales et créatives du secteur touristique.



Rédigé par Amélia Brille le Jeudi 16 Avril 2026 à 10:13

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