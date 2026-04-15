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L’AJT crée ses Trophées pour récompenser les contenus touristiques

Un nouveau concours pour valoriser les talents du tourisme


L’Association des Journalistes du Tourisme lance la première édition de ses Trophées, un concours gratuit destiné à récompenser les meilleures productions éditoriales et créatives du secteur touristique.


Rédigé par le Jeudi 16 Avril 2026 à 10:13

L’Association des Journalistes du Tourisme lance la première édition de ses Trophées - Photo : AJT
L’Association des Journalistes du Tourisme lance la première édition de ses Trophées - Photo : AJT
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L’Association des Journalistes du Tourisme lance la première édition des Trophées de l’AJT, un concours destiné à récompenser les meilleures productions éditoriales et créatives du secteur touristique.

Ouvert à un large éventail de professionnels, cet événement ambitionne de s’imposer comme un rendez-vous de référence pour la profession.

Gratuite, la participation s’adresse aussi bien aux journalistes, auteurs, photographes, vidéastes, podcasteurs et réalisateurs qu’aux acteurs de la communication touristique.

Quatre catégories pour refléter la diversité des formats

Autres articles
Quatre catégories ont été définies pour refléter la diversité des formats et des métiers : récit de voyage, photo de voyage, livre de voyage et dossier de presse.

Dans le détail, la catégorie "Récit de voyage" distingue les articles, podcasts ou productions audiovisuelles diffusés par des médias, tandis que "Photo de voyage" récompense des clichés publiés dans la presse ou l’édition.

Le prix du "Livre de voyage" met en lumière les ouvrages édités valorisant une destination, et celui du "Dossier de presse" s’adresse aux offices de tourisme, agences et attachés de presse ayant conçu des supports dédiés.

Le concours est ouvert aux professionnels ayant publié ou diffusé une œuvre entre le 1er janvier 2025 et le 30 mai 2026, résidant en France ou dans l’Union européenne.

Les candidatures sont à déposer via un formulaire en ligne, dans la limite d’une participation par candidat.

Une remise des prix lors de l’IFTM

L'ouverture des inscriptions a été lancée le 1er mars 2026. La clôture est prévue le 30 juin 2026. Les jurys, composés de membres de l’AJT, se réuniront entre mars et juin pour sélectionner trois nominés par catégorie, avant de désigner les lauréats à la majorité simple.

Les gagnants seront informés au plus tard le 31 juillet 2026. La remise des prix se tiendra à Paris, le 15 septembre 2026, à l’occasion de la soirée AJT organisée lors du salon IFTM Top Resa.


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Tags : ajt, concours, iftm
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