Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]

Le décryptage de Josette Sicsic (Futuroscopie)

Alors que la plupart des opérateurs touristiques font grise mine face à la perspective d’une saison estivale médiocre, quelques destinations voient plutôt l’avenir en rose. Parmi elles, nous avons choisi d’évoquer l’île de Djerba dont l’histoire en yoyo semble désormais plus prometteuse, malgré les oiseaux de mauvais augure qui lui prédisent une récession. Mais, attention, il y a avenir et avenir. Un proche et un lointain qu’il faudrait anticiper.

Rédigé par Josette Sicsic (Futuroscopie) le Jeudi 28 Mai 2026 à 07:26

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