Un récent article du Figaro menace. Le tourisme à Djerba en Tunisie est mal en point : « 50 réservations par jour au lieu d’une centaine », résume le directeur du Royal Garden Palace, un cinq étoiles. C’est peu et c’est bien évidemment alarmant.
D’autant que cette année, on espérait 7 à 8% d’augmentation par rapport à l’année 2025 qui s’était particulièrement bien comportée : « 1,23 million de touristes y ont été accueillis, soit une hausse de 5% par rapport à l'année précédente et de 1,1% par rapport au record de 2019 », explique à notre confrère le délégué régional de l'Office de tourisme ONTT.
Pour une destination dont le PIB tourisme tourne autour de 10% et où le secteur emploie quelque de 400 000 à 500 000 personnes, à tous les niveaux de l’échelle, il est vrai qu’un déficit de clientèle aussi faible soit-il a de quoi inquiéter.
Mais, pour le directeur de l’hébergement du 4 étoiles El Mouradi Djerba Menzel, l’humeur est bien différente : « je ne suis pas optimiste, confie le pétillant Tarek Afdhal : je suis très optimiste » !
Et pourtant l’hôtelier a fort à faire pour remplir les quelque 600 chambres d’un établissement qui fut pionnier dans les années soixante-dix sur une île quasiment vierge de tout développement touristique mais que l’on avait choisie pour devenir l’une des perles du Mahgreb.
Dispersées sur 33 ha, les habitations d’El Mouradi, respectueuses de la tradition architecturale locale (le menzel) sont suffisamment distantes pour préserver le charme et le calme d’un hôtel qui, en haute saison, accueille quelque 1500 vacanciers, parmi lesquels les Français pèsent environ 30%.
Britanniques, Allemands, Belges mais aussi Scandinaves ou Polonais complètent un autre tiers, tandis que le marché domestique tunisien semble totalement épanoui.
Selon Tarek Afdhal, il compose environ 27% de la clientèle. Une clientèle parmi laquelle on trouve aussi de nombreux Lybiens (souvent venus se faire soigner) et des Algériens voisins venus chercher la qualité hôtelière dont l’Algérie est loin d’être pourvue.
D’autant que cette année, on espérait 7 à 8% d’augmentation par rapport à l’année 2025 qui s’était particulièrement bien comportée : « 1,23 million de touristes y ont été accueillis, soit une hausse de 5% par rapport à l'année précédente et de 1,1% par rapport au record de 2019 », explique à notre confrère le délégué régional de l'Office de tourisme ONTT.
Pour une destination dont le PIB tourisme tourne autour de 10% et où le secteur emploie quelque de 400 000 à 500 000 personnes, à tous les niveaux de l’échelle, il est vrai qu’un déficit de clientèle aussi faible soit-il a de quoi inquiéter.
Mais, pour le directeur de l’hébergement du 4 étoiles El Mouradi Djerba Menzel, l’humeur est bien différente : « je ne suis pas optimiste, confie le pétillant Tarek Afdhal : je suis très optimiste » !
Et pourtant l’hôtelier a fort à faire pour remplir les quelque 600 chambres d’un établissement qui fut pionnier dans les années soixante-dix sur une île quasiment vierge de tout développement touristique mais que l’on avait choisie pour devenir l’une des perles du Mahgreb.
Dispersées sur 33 ha, les habitations d’El Mouradi, respectueuses de la tradition architecturale locale (le menzel) sont suffisamment distantes pour préserver le charme et le calme d’un hôtel qui, en haute saison, accueille quelque 1500 vacanciers, parmi lesquels les Français pèsent environ 30%.
Britanniques, Allemands, Belges mais aussi Scandinaves ou Polonais complètent un autre tiers, tandis que le marché domestique tunisien semble totalement épanoui.
Selon Tarek Afdhal, il compose environ 27% de la clientèle. Une clientèle parmi laquelle on trouve aussi de nombreux Lybiens (souvent venus se faire soigner) et des Algériens voisins venus chercher la qualité hôtelière dont l’Algérie est loin d’être pourvue.
Une offre de plus en plus diverse
L'équipe de direction de l'hôtel El Mouradi Djerba Menzel. Tarek Afdhal deuxième personne en partant de la gauche - Photo JS
Pourquoi donc un tel optimisme ? Outre la qualité de l’hébergement égrené le long d’une plage blanche, l’hôtel propose 7 piscines offrant un magnifique panorama, et tous les équipements sportifs et ludiques recherchés par enfants et parents.
Certes, El Mouradi n’a rien de très original dans sa conception de l’animation dispensée par une majorité de jeunes Tunisiens, entrant par cette porte dans le monde du tourisme. Depuis plus de ¾ de siècle, les clubs de vacances offrent plus ou moins le même modèle de divertissement.
Pour la bonne et simple raison que ce modèle fonctionne plutôt bien.
Mais, cerise sur le gâteau : ce quatre étoiles propose l’activité phare de Djerba, un spa et un centre de thalassothérapie. Gérés par l’enseigne Arcadia, ce centre qui dispose aussi d’une piscine d’eau salée, est à la pointe en matière de soins aquatiques thérapeutiques mais aussi en massages et autres soins esthétiques.
Le tout à un tarif particulièrement abordable !
Certes, El Mouradi n’a rien de très original dans sa conception de l’animation dispensée par une majorité de jeunes Tunisiens, entrant par cette porte dans le monde du tourisme. Depuis plus de ¾ de siècle, les clubs de vacances offrent plus ou moins le même modèle de divertissement.
Pour la bonne et simple raison que ce modèle fonctionne plutôt bien.
Mais, cerise sur le gâteau : ce quatre étoiles propose l’activité phare de Djerba, un spa et un centre de thalassothérapie. Gérés par l’enseigne Arcadia, ce centre qui dispose aussi d’une piscine d’eau salée, est à la pointe en matière de soins aquatiques thérapeutiques mais aussi en massages et autres soins esthétiques.
Le tout à un tarif particulièrement abordable !
Un excellent rapport qualité prix
Par les temps qui courent, il va de soi que le facteur prix est loin d’être négligeable.
Multipliant les promotions, l’hôtel djerbien est particulièrement compétitif. Une note d’une cinquantaine d’euros par jour et par personne en chambre double et all inclusive…
Voilà ce que l’île de Djerba et ses nombreux hôtels 4 étoiles, est capable de proposer en avant saison. Pour des chambres quintuples spéciales familles, les prix s’effondrent : à peine 128 dinars par jour et personne, soit une quarantaine d’euros !
Et quand on sait que le service est particulièrement bienveillant et souriant, il est clair que le tourisme proposé par l’île est accessible. Surtout quand le climat (comme c’est le cas en ces 24/25/26 mai 2026) est venteux et frais ! Une sorte de miracle !
Multipliant les promotions, l’hôtel djerbien est particulièrement compétitif. Une note d’une cinquantaine d’euros par jour et par personne en chambre double et all inclusive…
Voilà ce que l’île de Djerba et ses nombreux hôtels 4 étoiles, est capable de proposer en avant saison. Pour des chambres quintuples spéciales familles, les prix s’effondrent : à peine 128 dinars par jour et personne, soit une quarantaine d’euros !
Et quand on sait que le service est particulièrement bienveillant et souriant, il est clair que le tourisme proposé par l’île est accessible. Surtout quand le climat (comme c’est le cas en ces 24/25/26 mai 2026) est venteux et frais ! Une sorte de miracle !
Le luxe : une carte imbattable
Les habitations d’El Mouradi, respectueuses de la tradition architecturale locale (le menzel) sont suffisamment distantes pour préserver le charme et le calme d’un hôtel - Photo JS
Si dès les années soixante-dix, Djerba a assisté à l’ouverture de grands établissements pouvant accueillir quelques milliers de personnes dans une ambiance exceptionnelle pour l’époque et déjà à des tarifs attractifs, l’heure est aujourd’hui plutôt à la montée en gamme.
Alors que l’on compte officiellement environ 80 hôtels 4 étoiles, les 5 étoiles sont une dizaine et verront encore leur nombre augmenter dans les années à venir.
Ainsi à côté d’un Radisson Blu, d’un Iberostar Eolia, d’un Hadrusbal Prestige (uniquement des suites), le chantier d’un futur Marriott est en cours sur l’ancien site de l’hôtel Les Sirènes, dans la zone touristique de Sidi Mahrez.
Malgré son retard, il devrait compter lors de sa prochaine ouverture autour de 500 chambres en bord de mer. Et comme tant d’autres, 18 très exactement, il devrait proposer un spa et un équipement de thalassothérapie tout aussi haut de gamme que ceux dont la renommée ne laisse pas indifférent les véritables consommateurs de bien-être.
En quête d’efficacité, d’esthétique, de plaisir, cette clientèle se développe d’autant plus que sur cette activité aussi, l’île tunisienne est performante. Pour preuve, comme le dit Kais Nabli, le directeur de la Ferrari des centres de thalassothérapie : l’Athénée Thalasso et spa, du Radisson Blu (www.atheneethalassa.com) « nous enregistrons des clients fidèles, surtout parmi des seniors argentés, revenant parfois deux fois dans l’année, surtout en hors saison ».
Certes, les tarifs sont plus élevés qu’ailleurs, mais de 35 à 200 euros par massage, ils sont bien plus raisonnables que les tarifs pratiqués en France. Et ils offrent à la Tunisie un positionnement particulièrement compétitif et légitime que nous avons déjà signalé lors d’un précédent reportage et que nous confirmons, à travers un premier scénario de prospective à l’horizon 2040.
Alors que l’on compte officiellement environ 80 hôtels 4 étoiles, les 5 étoiles sont une dizaine et verront encore leur nombre augmenter dans les années à venir.
Ainsi à côté d’un Radisson Blu, d’un Iberostar Eolia, d’un Hadrusbal Prestige (uniquement des suites), le chantier d’un futur Marriott est en cours sur l’ancien site de l’hôtel Les Sirènes, dans la zone touristique de Sidi Mahrez.
Malgré son retard, il devrait compter lors de sa prochaine ouverture autour de 500 chambres en bord de mer. Et comme tant d’autres, 18 très exactement, il devrait proposer un spa et un équipement de thalassothérapie tout aussi haut de gamme que ceux dont la renommée ne laisse pas indifférent les véritables consommateurs de bien-être.
En quête d’efficacité, d’esthétique, de plaisir, cette clientèle se développe d’autant plus que sur cette activité aussi, l’île tunisienne est performante. Pour preuve, comme le dit Kais Nabli, le directeur de la Ferrari des centres de thalassothérapie : l’Athénée Thalasso et spa, du Radisson Blu (www.atheneethalassa.com) « nous enregistrons des clients fidèles, surtout parmi des seniors argentés, revenant parfois deux fois dans l’année, surtout en hors saison ».
Certes, les tarifs sont plus élevés qu’ailleurs, mais de 35 à 200 euros par massage, ils sont bien plus raisonnables que les tarifs pratiqués en France. Et ils offrent à la Tunisie un positionnement particulièrement compétitif et légitime que nous avons déjà signalé lors d’un précédent reportage et que nous confirmons, à travers un premier scénario de prospective à l’horizon 2040.
1/ Montée en gamme et thalassothérapie premium : A l’horizon 2040, le scénario le plus optimiste réside bel et bien dans un développement haut de gamme, s’accompagnant d’un respect des normes de durabilité. Il pourra préserver le tourisme de Djerba et lui conférer un positionnement et un statut de sorte d’île au trésor.
Une île d’autant plus attractive que, très au sud son climat hivernal reste tempéré et qu’elle se situe à quelque 2 heures et demie de vol de nombreuses villes européennes, dont Paris, Marseille, Nice… Mais, c’est aussi et surtout en matière de thalassothérapie que Djerba tirera son épingle (et la bonne épingle !) du jeu. N’a-t-elle pas une tradition ancestrale et un savoir-faire à partager ? Nous y reviendrons en détails ultérieurement…
A lire aussi : Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie
2/ Modération et prudence : avec un aérien qui joue le jeu et des groupes hôteliers dynamiques et généreux mais prudents, un tourisme de gamme inférieure mais confortable et compétitif au niveau de son offre de services, animations, équipements et prix pourra desservir les intérêts du tourisme djerbien : en le développant. Mais, dans des limites raisonnables, modérées, préservant sa clientèle historique. Avec là aussi du bien-être (spa et thalasso).
3/ All inclusive, danger : mais attention, la carte quantitative jouée à l’extrême avec une offre sans limites de séjours bradés, voire trop bradés, ne fera sans doute pas le bonheur de l’île. Là comme ailleurs, le quantitatif est d’autant plus risqué qu’il équivaut à du surtourisme dans un territoire qui a su pour le moment s’en préserver. Jusqu’à quand ?
Une île d’autant plus attractive que, très au sud son climat hivernal reste tempéré et qu’elle se situe à quelque 2 heures et demie de vol de nombreuses villes européennes, dont Paris, Marseille, Nice… Mais, c’est aussi et surtout en matière de thalassothérapie que Djerba tirera son épingle (et la bonne épingle !) du jeu. N’a-t-elle pas une tradition ancestrale et un savoir-faire à partager ? Nous y reviendrons en détails ultérieurement…
A lire aussi : Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie
2/ Modération et prudence : avec un aérien qui joue le jeu et des groupes hôteliers dynamiques et généreux mais prudents, un tourisme de gamme inférieure mais confortable et compétitif au niveau de son offre de services, animations, équipements et prix pourra desservir les intérêts du tourisme djerbien : en le développant. Mais, dans des limites raisonnables, modérées, préservant sa clientèle historique. Avec là aussi du bien-être (spa et thalasso).
3/ All inclusive, danger : mais attention, la carte quantitative jouée à l’extrême avec une offre sans limites de séjours bradés, voire trop bradés, ne fera sans doute pas le bonheur de l’île. Là comme ailleurs, le quantitatif est d’autant plus risqué qu’il équivaut à du surtourisme dans un territoire qui a su pour le moment s’en préserver. Jusqu’à quand ?
Les menaces sur le tourisme de Djerba
Là, comme ailleurs, se posent au tourisme méditerranéen les vulnérabilités suivantes : la pénurie d’eau, les pics de chaleur, la montée du niveau de la mer, l’invasion d’algues, la pollution marine et terrestre, le surtourisme… Autant de menaces qui méritent des stratégies d’anticipation efficaces.
En direct de Djerba/ Josette Sicsic
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- El Mouradi est un groupe tunisien propriétaire de 16 hôtels dont celui de Djerba, de l’agence de voyages Sunshine et d’un transporteur. L’agence propose des excursions accompagnées sur toute l’île.
https://www.elmouradi.com/
- Sunshine vacances : Tel. 01 48 17 01 15
www.sunshinevacances.com
- Nouvelair. Première compagnie aérienne privée fondée en 1989. Membre du groupe Tunisian Travel Service, dessert Djerba de Paris, Lille, Nice, Nantes
www.nouvelair.com
https://www.elmouradi.com/
- Sunshine vacances : Tel. 01 48 17 01 15
www.sunshinevacances.com
- Nouvelair. Première compagnie aérienne privée fondée en 1989. Membre du groupe Tunisian Travel Service, dessert Djerba de Paris, Lille, Nice, Nantes
www.nouvelair.com
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com
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