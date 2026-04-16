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PerfectStay s’allie à Spring Travel Services pour repenser l’offre en Tunisie

Un nouveau label hôtelier pour séduire la clientèle française


PerfectStay et Spring Travel Services s’associent pour lancer "Sensya Experience", un nouveau label hôtelier en Tunisie destiné à séduire la clientèle française avec des séjours plus personnalisés, immersifs et flexibles.


Rédigé par le Jeudi 16 Avril 2026 à 16:28

PerfectStay et Spring Travel Services s’associent pour lancer "Sensya Experience" - Photo : PerfectStay
PerfectStay et Spring Travel Services s’associent pour lancer "Sensya Experience" - Photo : PerfectStay
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À travers un partenariat stratégique annoncé le 13 avril 2026, PerfectStay et Spring Travel Services entendent faire évoluer l’offre touristique tunisienne à destination du marché français.

Les deux acteurs dévoilent un nouveau label hôtelier, baptisé "Sensya Experience", conçu pour proposer une approche renouvelée du séjour, mêlant personnalisation, immersion et flexibilité, indique un communiqué.

D’un côté, une technologie permettant d’assembler des offres sur mesure intégrant transport, hébergement et services ; de l’autre, une connaissance approfondie du terrain et de l’offre hôtelière locale.

Une réponse aux nouvelles attentes des voyageurs

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L’objectif affiché est de dépasser le modèle traditionnel du forfait standardisé pour proposer des voyages à la carte, davantage en phase avec les attentes d’une clientèle en quête de diversité et de maîtrise budgétaire.

"L’intégration de nouveaux partenaires internationaux fait partie des principaux enjeux de PerfectStay", explique Stéphane Libre, cofondateur et directeur de production de l’entreprise, soulignant la volonté de développer des solutions adaptées aux spécificités du marché français.

La plateforme s’appuie sur des technologies déjà déployées auprès de grands acteurs européens, tout en valorisant une sélection d’établissements structurée par Spring Travel Services.

Une co-construction entre technologie et expertise locale

Au-delà de l’outil technologique, les deux partenaires mettent en avant une logique de co-construction de l’offre. Spring Travel Services apporte son ancrage local, ses relations avec les hôteliers et sa capacité à structurer une offre à l’échelle nationale. PerfectStay assure, de son côté, la conception et la distribution des produits sur le marché français.

Cette collaboration permet également d’intégrer des services complémentaires, notamment en matière de transport et d’assistance, avec l’objectif de proposer une expérience fluide, de la réservation jusqu’au séjour.

Pour Marwen Razgallah, CEO de Spring Travel Services, "les séjours dans les hôtels ne se limitent plus au confort et aux infrastructures ". Le dirigeant évoque une volonté de proposer "un lifestyle immersif", capable de répondre aux attentes de voyageurs en quête d’authenticité sans renoncer au confort.


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Tags : perfectstay, tunisie
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