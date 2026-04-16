PerfectStay s’allie à Spring Travel Services pour repenser l’offre en Tunisie

Au-delà de l’outil technologique, les deux partenaires mettent en avant une logique de co-construction de l’offre. Spring Travel Services apporte son ancrage local, ses relations avec les hôteliers et sa capacité à structurer une offre à l’échelle nationale. PerfectStay assure, de son côté, la conception et la distribution des produits sur le marché français.



Cette collaboration permet également d’intégrer des services complémentaires, notamment en matière de transport et d’assistance, avec l’objectif de proposer une expérience fluide, de la réservation jusqu’au séjour.



Pour Marwen Razgallah, CEO de Spring Travel Services, " les séjours dans les hôtels ne se limitent plus au confort et aux infrastructures ". Le dirigeant évoque une volonté de proposer "un lifestyle immersif", capable de répondre aux attentes de voyageurs en quête d’authenticité sans renoncer au confort.

