Une start-up toulousaine veut mettre fin à la « guerre des transats »

Selon La Dépêche, la solution a été développée par la start-up Naqualea installée près de Toulouse. DepositPhotos.com/ufabizphoto
Face aux conflits lié aux transats dans de nombreux hôtels et campings, une star-up Toulousaine a trouvé la solution en créant des capteurs connectés.
Selon la Dépêche, le dispositif a été imaginé par la société Naqualea, basée à l’IoT Valley de Labège. Selon Perla Barcessat, fondatrice de Naquela, le système fonctionne grâce à un capteur installé sous l’assise du transat afin d’identifier la présence effective d’un utilisateur.
L’établissement touristique peut ensuite définir un temps d’absence autorisé. Une fois ce délai dépassé, le personnel est autorisé à libérer la place et à déplacer les effets personnels dans un casier prévu à cet effet.
Selon la Dépêche, le dispositif a été imaginé par la société Naqualea, basée à l’IoT Valley de Labège. Selon Perla Barcessat, fondatrice de Naquela, le système fonctionne grâce à un capteur installé sous l’assise du transat afin d’identifier la présence effective d’un utilisateur.
L’établissement touristique peut ensuite définir un temps d’absence autorisé. Une fois ce délai dépassé, le personnel est autorisé à libérer la place et à déplacer les effets personnels dans un casier prévu à cet effet.
"Guerre des Transats" :une problématique devenue sensible dans le tourisme
Le sujet des transats réservés dès l’aube est devenu un véritable sujet de tension dans certains hôtels et resorts touristiques.
Comme le rappelle La Dépêche, la justice allemande a récemment condamné le voyagiste TUI à indemniser un client après des difficultés répétées à accéder aux transats d’un hôtel en Grèce.
Avec cette solution, Naqualea veut apporter davantage de transparence et d’équité autour des piscines en permettant également aux vacanciers de consulter en temps réel les places disponibles via l’application de l’établissement.
Comme le rappelle La Dépêche, la justice allemande a récemment condamné le voyagiste TUI à indemniser un client après des difficultés répétées à accéder aux transats d’un hôtel en Grèce.
Avec cette solution, Naqualea veut apporter davantage de transparence et d’équité autour des piscines en permettant également aux vacanciers de consulter en temps réel les places disponibles via l’application de l’établissement.