Une start-up toulousaine veut mettre fin à la « guerre des transats »

Le sujet des transats réservés dès l’aube est devenu un véritable sujet de tension dans certains hôtels et resorts touristiques.



Comme le rappelle La Dépêche, la justice allemande a récemment condamné le voyagiste TUI à indemniser un client après des difficultés répétées à accéder aux transats d’un hôtel en Grèce.



Avec cette solution, Naqualea veut apporter davantage de transparence et d’équité autour des piscines en permettant également aux vacanciers de consulter en temps réel les places disponibles via l’application de l’établissement.