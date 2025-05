MooVert sélectionnée dans la délégation French Tourism Days 2025

made in France

MooVert participera à la délégation officielle des French Tourism Days USA 2025 , aux côtés deCette mission, organisée par la DGE (Direction Générale des Entreprises, rattachée au Ministère de l’Économie et des Finances) et Business France, se déroulera début juin à Los Angeles et San Francisco.Elle vise à promouvoir l’innovation touristique «» auprès des acteurs clés du marché américain. MooVert sera également à Washington DC en amont pour rencontrer des organisations internationales du tourisme et des think tanks.