Dormir au zoo de Beauval : organiser une nuit insolite en famille

Le parc met en avant des nouveautés 2026 visibles dès le 4 avril, avec Bucolia et Les Terres Rouges. Il annonce aussi un Pass Zen à 15 euros, avec accès prioritaire et jeu quotidien. Plus le parc s’enrichit, plus une seule journée devient serrée. Le mieux est donc d'organiser des séjours plus longs pour profiter au maximum, pas une simple excursion.



Dormir dans l’un des hôtels place les visiteurs tout près du ZooParc, à pied ou en voiture, avec des parkings gratuits pendant toute la durée du séjour et d'autres services pratiques. Pour une famille, ce genre de détail évite les pertes de temps dès le matin, surtout quand l’accès a été bien choisi.



Tous les hôtels disposent d’un restaurant et d’un bar à cocktails, ouverts chaque jour de l’année, sauf la résidence des Hameaux. Le spa des Jardins de Beauval accueille les clients de 10 h à 13 h puis de 14 h à 19 h. Avec des enfants, cette souplesse aide à répartir les temps de repos et les heures de visite. Mieux encore, les hôtels figurent parmi le Top 10 % mondial sur TripAdvisor.



Organiser une nuit insolite en famille à Beauval demande un peu de calcul. Il faut croiser la capacité, le temps d’accès, les services et l’avantage lié au billet. Les hôtels accessibles à pied conviennent aux familles qui veulent passer plus de temps au parc. Les adresses plus proches des axes routiers répondent mieux aux grands groupes ou aux arrivées par l’autoroute.



Le bon choix, c’est celui qui correspond aux contraintes du séjour et qui répond aux besoins de tout le monde. Les offres disponibles sur le site du zoo permettent justement de décider rapidement et donc faire de la visite une vraie escapade familiale.