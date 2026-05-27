Dormir au zoo de Beauval : organiser une nuit insolite en famille

Choisir le bon hébergement selon votre configuration familiale
Pour dormir au zoo de Beauval, ou chez l’un de ses hôtels partenaires, il faut d’abord regarder la taille du groupe. Plusieurs établissements proposent des chambres de 1 à 5 personnes. La capacité atteint 6 personnes au Grand Hôtel et au Beauvilliers, 7 personnes au Relais Touraine Sologne, et 8 personnes aux Hameaux de Beauval.
Les cinq hôtels thématiques prolongent l’esprit du parc. Les Hauts de Beauval s’inspirent de l’Afrique, à 5 minutes en voiture. Les Rivages de Beauval regardent du côté du Mexique, à 8 minutes. Les Pagodes de Beauval évoquent la Chine, à 7 minutes à pied. Les Jardins de Beauval reprennent une atmosphère balinaise, à 5 minutes à pied. Les Hameaux de Beauval, conçus en résidence, font référence au Vietnam et à l’Asie du Sud-Est, à 7 minutes en voiture.
Trois hôtels plus classiques élargissent l’offre. Le Grand Hôtel, à 8 minutes en voiture, accueille de 1 à 6 personnes et donne sur le Cher. Le Beauvilliers, lui aussi à 8 minutes, occupe un bâtiment du XVIIe siècle. Le Relais Touraine Sologne, à 10 minutes, se distingue par sa proximité avec la sortie d’autoroute A85. Pour une arrivée tardive ou un départ matinal, ce détail compte énormément.
Les cinq hôtels thématiques prolongent l’esprit du parc. Les Hauts de Beauval s’inspirent de l’Afrique, à 5 minutes en voiture. Les Rivages de Beauval regardent du côté du Mexique, à 8 minutes. Les Pagodes de Beauval évoquent la Chine, à 7 minutes à pied. Les Jardins de Beauval reprennent une atmosphère balinaise, à 5 minutes à pied. Les Hameaux de Beauval, conçus en résidence, font référence au Vietnam et à l’Asie du Sud-Est, à 7 minutes en voiture.
Trois hôtels plus classiques élargissent l’offre. Le Grand Hôtel, à 8 minutes en voiture, accueille de 1 à 6 personnes et donne sur le Cher. Le Beauvilliers, lui aussi à 8 minutes, occupe un bâtiment du XVIIe siècle. Le Relais Touraine Sologne, à 10 minutes, se distingue par sa proximité avec la sortie d’autoroute A85. Pour une arrivée tardive ou un départ matinal, ce détail compte énormément.
Comprendre le vrai prix d’une nuit et ce qui est compris
Les premiers tarifs vont de 80 euros la nuit au Relais Touraine Sologne à 120 euros aux Hameaux. Plusieurs hôtels thématiques commencent entre 94 et 104 euros par personne. Le site présente aussi une estimation pour une famille en basse saison, sur un séjour de 2 jours et 1 nuit, avec 2 adultes et 2 enfants âgés de 3 à 10 ans. Le forfait atteint 364 euros au Grand Hôtel, 376 euros aux Hauts, 384 euros aux Rivages, 396 euros au Beauvilliers, 400 euros aux Pagodes et 416 euros aux Jardins.
L’avantage le plus fort est le Billet ZooParc Séjour 2 jours+, réservé aux clients des hôtels de Beauval. Une nuit donne droit à 2 jours de ZooParc. Les jours suivants sont inclus pendant toute la durée du séjour, sans supplément. Pour une famille, cela modifie la comparaison entre une visite menée trop vite et un week-end plus confortable.
Pour 2026, le site propose jusqu’à 135 euros de remise. Elle vaut pour des réservations effectuées jusqu’au 31 octobre 2026. Les établissements concernés sont Les Rivages, Les Pagodes, Les Hauts, le Beauvilliers et le Relais Touraine Sologne. Pour les familles qui veulent découvrir les nouveautés de l'année, cette offre allège la note finale.
L’avantage le plus fort est le Billet ZooParc Séjour 2 jours+, réservé aux clients des hôtels de Beauval. Une nuit donne droit à 2 jours de ZooParc. Les jours suivants sont inclus pendant toute la durée du séjour, sans supplément. Pour une famille, cela modifie la comparaison entre une visite menée trop vite et un week-end plus confortable.
Pour 2026, le site propose jusqu’à 135 euros de remise. Elle vaut pour des réservations effectuées jusqu’au 31 octobre 2026. Les établissements concernés sont Les Rivages, Les Pagodes, Les Hauts, le Beauvilliers et le Relais Touraine Sologne. Pour les familles qui veulent découvrir les nouveautés de l'année, cette offre allège la note finale.
Préparer un séjour avec enfants sans perdre de temps sur place
Le parc met en avant des nouveautés 2026 visibles dès le 4 avril, avec Bucolia et Les Terres Rouges. Il annonce aussi un Pass Zen à 15 euros, avec accès prioritaire et jeu quotidien. Plus le parc s’enrichit, plus une seule journée devient serrée. Le mieux est donc d'organiser des séjours plus longs pour profiter au maximum, pas une simple excursion.
Dormir dans l’un des hôtels place les visiteurs tout près du ZooParc, à pied ou en voiture, avec des parkings gratuits pendant toute la durée du séjour et d'autres services pratiques. Pour une famille, ce genre de détail évite les pertes de temps dès le matin, surtout quand l’accès a été bien choisi.
Tous les hôtels disposent d’un restaurant et d’un bar à cocktails, ouverts chaque jour de l’année, sauf la résidence des Hameaux. Le spa des Jardins de Beauval accueille les clients de 10 h à 13 h puis de 14 h à 19 h. Avec des enfants, cette souplesse aide à répartir les temps de repos et les heures de visite. Mieux encore, les hôtels figurent parmi le Top 10 % mondial sur TripAdvisor.
Organiser une nuit insolite en famille à Beauval demande un peu de calcul. Il faut croiser la capacité, le temps d’accès, les services et l’avantage lié au billet. Les hôtels accessibles à pied conviennent aux familles qui veulent passer plus de temps au parc. Les adresses plus proches des axes routiers répondent mieux aux grands groupes ou aux arrivées par l’autoroute.
Le bon choix, c’est celui qui correspond aux contraintes du séjour et qui répond aux besoins de tout le monde. Les offres disponibles sur le site du zoo permettent justement de décider rapidement et donc faire de la visite une vraie escapade familiale.
Dormir dans l’un des hôtels place les visiteurs tout près du ZooParc, à pied ou en voiture, avec des parkings gratuits pendant toute la durée du séjour et d'autres services pratiques. Pour une famille, ce genre de détail évite les pertes de temps dès le matin, surtout quand l’accès a été bien choisi.
Tous les hôtels disposent d’un restaurant et d’un bar à cocktails, ouverts chaque jour de l’année, sauf la résidence des Hameaux. Le spa des Jardins de Beauval accueille les clients de 10 h à 13 h puis de 14 h à 19 h. Avec des enfants, cette souplesse aide à répartir les temps de repos et les heures de visite. Mieux encore, les hôtels figurent parmi le Top 10 % mondial sur TripAdvisor.
Organiser une nuit insolite en famille à Beauval demande un peu de calcul. Il faut croiser la capacité, le temps d’accès, les services et l’avantage lié au billet. Les hôtels accessibles à pied conviennent aux familles qui veulent passer plus de temps au parc. Les adresses plus proches des axes routiers répondent mieux aux grands groupes ou aux arrivées par l’autoroute.
Le bon choix, c’est celui qui correspond aux contraintes du séjour et qui répond aux besoins de tout le monde. Les offres disponibles sur le site du zoo permettent justement de décider rapidement et donc faire de la visite une vraie escapade familiale.