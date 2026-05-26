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Travel Tech Factory : Six Factories spécialisées, une nouvelle offre SEO et GEO et une IA Travel souveraine

Travel Tech Factory, partenaire du Forum des Pionniers 2026 en Egypte


Travel Tech Factory dévoile six Factories, TA'I son IA souveraine travel et son offre Travel Content Factory pour le SEO et GEO.


Rédigé par Travel Tech Factory le Vendredi 29 Mai 2026 à 09:14

Six Factories, une seule logique

© Travel Tech Factory
© Travel Tech Factory
Martinique
Travel Tech Factory a structuré dix ans d'expertise en six Factories spécialisées : Advisory, Connect, Web, Content, Intelligence et Business Travel. Chaque Factory est une porte d'entrée indépendante : un tour-opérateur en crise NDC active Travel Connect Factory, une OTA qui stagne sollicite Travel Web Factory. On entre par le besoin urgent, on mesure, on étend si ça tient. Travel Advisory Factory structure les trajectoires de transformation. Travel Connect Factory stabilise les intégrations GDS et NDC sans refonte imposée. Business Travel Factory pilote la conformité et le duty of care.

TA'I : l'IA souveraine qui réserve

Avec TA'I, son IA souveraine travel, Travel Tech Factory répond aux limites des LLM génériques (hallucinations sur les prix, ignorance des règles IATA). TA'I est entraîné sur des données sectorielles travel, sous gouvernance métier native. Différence majeure : connecté aux GDS, à Orchestra et aux plateformes de distribution, TA'I peut procéder à la réservation. C'est le passage de l'assistant IA à l'agent IA opérationnel — gouverné, traçable, validé. L'adoption est mesurée. Le gain de productivité est vérifiable.

Travel Content Factory : du contenu SEO et GEO

La nouvelle offre Travel Content Factory industrialise la production de contenus travel 100 % originaux, optimisés pour le SEO classique et pour le GEO — le référencement par les IA génératives. Le catalogue en base n'est pas le catalogue sur le web : Travel Content Factory produit des dizaines de descriptifs en un temps record, avec validation humaine, pour TO, agences, hôteliers, compagnies aériennes et DMC. Dans un secteur où Google déploie ses propres outils IA voyage, cette double optimisation devient stratégique.

L'expertise métier, le ROI comme leitmotiv

Dix ans dans le travel, ça crée des réflexes que les généralistes n'ont pas. Connaître les règles IATA, savoir où les flux cassent, anticiper les exceptions — c'est cette expertise métier que les clients de Travel Tech Factory achètent. Et derrière chaque Factory, un seul leitmotiv : le ROI. Mesuré avant, pendant, après. Pas des magiciens — des pragmatiques efficaces avec dix ans de projets travel en conditions réelles, chez les compagnies aériennes, agences de voyages, hôteliers et tour-opérateurs.

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