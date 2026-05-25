Le Forum des Pionniers 2026 réunira les décideurs du tourisme en Égypte face aux défis de l’incertain

● Comment décider et engager des ressources quand l’horizon économique et géopolitique se brouille ?

● Quelle place donner à l’IA dans les métiers du voyage, et comment préserver ce qui fait la valeur des équipes ?

● Comment transmettre, demain, une entreprise du tourisme et qu’est-ce que cela suppose de préparer aujourd’hui ?



Ateliers d’intelligence collective, masterclass et temps d’échange rythmeront la réflexion. Ces formats sont pensés pour faire émerger la parole des participants, plutôt que pour les placer en posture d’auditeurs.

La thématique de l’édition 2026 « Piloter l’incertain » invite à prendre la mesure de ce qui se joue aujourd’hui dans le monde du tourisme. Les repères traditionnels du métier ont été bouleversés en quelques années seulement, obligeant les dirigeants à inventer de nouvelles méthodes de pilotage.Entre instabilité géopolitique, irruption de l’intelligence artificielle dans tous les métiers et vague de transmissions à venir, le quotidien des dirigeants s’est transformé. Le Forum entend offrir un espace pour formuler les bonnes questions et faire émerger des réponses opérationnelles, en s’appuyant sur la diversité des expériences réunies dans la salle.