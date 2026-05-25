Le Forum des Pionniers 2026 réunira les décideurs du tourisme en Égypte face aux défis de l’incertain

Du 30 mai au 4 juin 2026, 130 décideurs du tourisme s’envoleront vers l’Égypte, entre Le Caire et Assouan, en passant par Louxor.
Placée sous le thème « Piloter l’incertain », cette nouvelle édition promet d’être riche en échanges, en réflexions et en découvertes !
Créé en 2000 par Pierre Amalou, la promesse du Forum des Pionniers n’a pas changé depuis plus de deux décennies : créer les conditions d’une réflexion partagée sur les sujets qui agitent le secteur, dans un cadre propice aux discussions de fond et aux rapprochements professionnels. Les participants y trouvent autant des clés stratégiques que des opportunités concrètes de collaboration, dans un climat de confiance et de partage.
Placée sous le thème « Piloter l’incertain », cette nouvelle édition promet d’être riche en échanges, en réflexions et en découvertes !
Une édition tournée vers les rencontres, échanges et opportunités professionnelles
Créé en 2000 par Pierre Amalou, la promesse du Forum des Pionniers n’a pas changé depuis plus de deux décennies : créer les conditions d’une réflexion partagée sur les sujets qui agitent le secteur, dans un cadre propice aux discussions de fond et aux rapprochements professionnels. Les participants y trouvent autant des clés stratégiques que des opportunités concrètes de collaboration, dans un climat de confiance et de partage.
L’édition 2026 peut compter sur le Ministère du Tourisme et des Antiquités d’Égypte, signe d’un engagement fort des autorités du pays pour cet événement et marqueur de l’ambition touristique égyptienne. EgyptAir, l’une des plus anciennes compagnies aériennes au monde et fer de lance de la connectivité égyptienne, ainsi que Travel Evasion, spécialiste français de la destination, apportent leur soutien à cette nouvelle édition.
Cett année, des entreprises renommées telles que Adyen, Agapè RSE, Allianz Partners, Alma, Atlas, HDB Solutions, Impact Consultants, Orange Travel, PenguinWorld (Quartier Libre, Resaneo, SpeedMedia), Travel Tech Factory et Vox Group ont confirmé leur présence en tant que parrains de cette 24ème édition du Forum des Pionniers.
Cett année, des entreprises renommées telles que Adyen, Agapè RSE, Allianz Partners, Alma, Atlas, HDB Solutions, Impact Consultants, Orange Travel, PenguinWorld (Quartier Libre, Resaneo, SpeedMedia), Travel Tech Factory et Vox Group ont confirmé leur présence en tant que parrains de cette 24ème édition du Forum des Pionniers.
Un terrain de réflexion collective pour décrypter les grandes mutations du secteur
La thématique de l’édition 2026 « Piloter l’incertain » invite à prendre la mesure de ce qui se joue aujourd’hui dans le monde du tourisme. Les repères traditionnels du métier ont été bouleversés en quelques années seulement, obligeant les dirigeants à inventer de nouvelles méthodes de pilotage.
Entre instabilité géopolitique, irruption de l’intelligence artificielle dans tous les métiers et vague de transmissions à venir, le quotidien des dirigeants s’est transformé. Le Forum entend offrir un espace pour formuler les bonnes questions et faire émerger des réponses opérationnelles, en s’appuyant sur la diversité des expériences réunies dans la salle.
Entre instabilité géopolitique, irruption de l’intelligence artificielle dans tous les métiers et vague de transmissions à venir, le quotidien des dirigeants s’est transformé. Le Forum entend offrir un espace pour formuler les bonnes questions et faire émerger des réponses opérationnelles, en s’appuyant sur la diversité des expériences réunies dans la salle.
● Comment décider et engager des ressources quand l’horizon économique et géopolitique se brouille ?
● Quelle place donner à l’IA dans les métiers du voyage, et comment préserver ce qui fait la valeur des équipes ?
● Comment transmettre, demain, une entreprise du tourisme et qu’est-ce que cela suppose de préparer aujourd’hui ?
Ateliers d’intelligence collective, masterclass et temps d’échange rythmeront la réflexion. Ces formats sont pensés pour faire émerger la parole des participants, plutôt que pour les placer en posture d’auditeurs.
● Quelle place donner à l’IA dans les métiers du voyage, et comment préserver ce qui fait la valeur des équipes ?
● Comment transmettre, demain, une entreprise du tourisme et qu’est-ce que cela suppose de préparer aujourd’hui ?
Ateliers d’intelligence collective, masterclass et temps d’échange rythmeront la réflexion. Ces formats sont pensés pour faire émerger la parole des participants, plutôt que pour les placer en posture d’auditeurs.
À la clé, des points de vue confrontés, des cas concrets partagés et, fidèle à l’ADN du Forum, des connexions professionnelles qui se prolongent bien au-delà de l’événement. Les Pionniers repartiront avec une lecture plus fine des transformations en cours, des outils opérationnels pour les aborder, et un réseau de pairs activable tout au long de l’année.
L’Égypte en toile de fond, entre patrimoine universel et nouvelle dynamique touristique
C’est au Caire et sur les rives du Nil que la communauté des Pionniers se retrouvera. L’Égypte, qui a franchi le seuil des 19 millions de visiteurs en 2025, vit une séquence d’affirmation touristique sans précédent depuis plusieurs décennies. Le pays a fait du tourisme un pilier de sa stratégie économique, en l’articulant étroitement à la valorisation de son patrimoine.
L’ouverture récente du Grand Musée Égyptien, la réhabilitation des grands sites pharaoniques et la montée en gamme de l’offre hôtelière composent un tableau où le patrimoine historique côtoie une véritable ambition de renouveau. Les participants au Forum découvriront cette dualité en immersion, à travers les visites des sites majeurs et les rencontres avec les acteurs locaux qui font le tourisme égyptien d’aujourd’hui.
Cette destination est un décor particulièrement éclairant pour des dirigeants venus interroger leurs propres répertoires de pilotage. Au-delà du cadre, c’est une matière à réflexion supplémentaire que l’Égypte apporte aux participants, sur la capacité d’un secteur à se transformer sans renier ce qui fait sa singularité.
L’ouverture récente du Grand Musée Égyptien, la réhabilitation des grands sites pharaoniques et la montée en gamme de l’offre hôtelière composent un tableau où le patrimoine historique côtoie une véritable ambition de renouveau. Les participants au Forum découvriront cette dualité en immersion, à travers les visites des sites majeurs et les rencontres avec les acteurs locaux qui font le tourisme égyptien d’aujourd’hui.
Cette destination est un décor particulièrement éclairant pour des dirigeants venus interroger leurs propres répertoires de pilotage. Au-delà du cadre, c’est une matière à réflexion supplémentaire que l’Égypte apporte aux participants, sur la capacité d’un secteur à se transformer sans renier ce qui fait sa singularité.
La collaboration entre l'ESCAET et Travel-Insight pour l'organisation du Forum des Pionniers incarne parfaitement la synergie entre l'expertise académique et professionnelle, contribuant ainsi à dynamiser et à renouveler les pratiques et les stratégies du secteur touristique.
Ce partenariat stratégique promet un événement d'excellence propice à l'émergence d'idées novatrices et à l'établissement de partenariats fructueux, favorisant ainsi l'évolution et la pérennité de l'industrie du tourisme.
Email : contact@forumdespionniers.fr
Ce partenariat stratégique promet un événement d'excellence propice à l'émergence d'idées novatrices et à l'établissement de partenariats fructueux, favorisant ainsi l'évolution et la pérennité de l'industrie du tourisme.
Email : contact@forumdespionniers.fr
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