Le Parc Astérix dévoile son premier spectacle de drones

Le parc annonce aussi plusieurs nouveautés dans la zone Égypte, avec la rethématisation de certaines attractions.avec de nouveaux décors et une nouvelle file d’attente, tandis queUn nouveau spectacle, intitulé "Les Offrandes de Cléopâtre", sera également proposé sur l’esplanade d’OzIris, avec danses, musiques et interactions avec le public.