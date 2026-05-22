Le Parc Astérix dévoile son premier spectacle de drones

L’Été Gaulois se déroulera du 11 juillet au 30 août 2026 avec des nocturnes jusqu’à 22h au Parc Astérix. ©A.SOBCZYK
Le Parc Astérix lancera son événement estival "L’Été Gaulois" du 11 juillet au 30 août 2026, avec des horaires prolongés jusqu’à 22h et un nouveau spectacle nocturne baptisé "Astérix et la potion d’étoiles".
Cette création sera présentée chaque soir au-dessus du lac, avec plus de 370 drones, des effets pyrotechniques, des jets d’eau, des lasers et une bande-son dédiée.
Ce sera une première pour le parc.
Astérix inaugurera également, dès le 6 juin, un nouveau restaurant baptisé "Les Comptoirs d’Épidemaïs," inspiré de l’univers du marchand phénicien présent dans la bande dessinée Astérix.
Cette création sera présentée chaque soir au-dessus du lac, avec plus de 370 drones, des effets pyrotechniques, des jets d’eau, des lasers et une bande-son dédiée.
Ce sera une première pour le parc.
Astérix inaugurera également, dès le 6 juin, un nouveau restaurant baptisé "Les Comptoirs d’Épidemaïs," inspiré de l’univers du marchand phénicien présent dans la bande dessinée Astérix.
Parc Astérix : La zone Égypte entièrement revisitée
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Le parc annonce aussi plusieurs nouveautés dans la zone Égypte, avec la rethématisation de certaines attractions.
L’Oxygénarium deviendra ainsi "La Descente du Nil", avec de nouveaux décors et une nouvelle file d’attente, tandis que "les Chaises Volantes" seront transformées en "L’Envol d’Ibis".
Un nouveau spectacle, intitulé "Les Offrandes de Cléopâtre", sera également proposé sur l’esplanade d’OzIris, avec danses, musiques et interactions avec le public.
Le groupe rappelle enfin que ses trois hôtels thématisés permettront toujours aux visiteurs d’accéder aux attractions 30 minutes avant l’ouverture officielle du parc.
A lire aussi: Parc Astérix : la zone Égypte revisitée pour la saison 2026
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Un nouveau spectacle, intitulé "Les Offrandes de Cléopâtre", sera également proposé sur l’esplanade d’OzIris, avec danses, musiques et interactions avec le public.
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