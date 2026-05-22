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O'Gliss Park rouvre le 20 juin et célébrer ses 10 ans

Une saison anniversaire marquée par un record de fréquentation et le succès du Stingray


O'Gliss Park rouvre ses portes le 20 juin 2026, et lance sa saison anniversaire. Le parc aquatique vendéen, qui fête ses 10 ans, indique avoir accueilli plus de 2 millions de visiteurs depuis son ouverture en 2016 et enregistré un record de fréquentation en 2025 avec 270 000 visiteurs.


Rédigé par le Vendredi 22 Mai 2026 à 09:49

Le parc aquatique vendéen met en avant une saison anniversaire - Photo : O'Gliss Park
Le parc aquatique vendéen met en avant une saison anniversaire - Photo : O'Gliss Park
CroisiEurope
O'Gliss Park fête ses 10 ans et rouvre ses portes le 20 juin 2026.

Le parc, situé au Bernard en Vendée, s’étend sur 8 hectares et propose une trentaine de toboggans aquatiques, plusieurs lagons, une piscine à vagues ainsi que différents espaces thématiques dédiés aux familles et aux amateurs de sensations fortes.

Pour marquer cette saison anniversaire, O'Gliss Park mettra en place une opération promotionnelle du 22 au 26 juin avec une réduction de 10% sur les billets grâce au code « OGLISS10ANS ».

A lire aussi : Le plus grand toboggan à bouée d’Europe est en France !

Le Stingray continue de porter la fréquentation du parc

Le parc met notamment en avant le Stingray, un toboggan à bouée inauguré en 2024 et présenté comme le plus grand modèle de ce type en Europe.

Haut de 26 mètres et long de 640 mètres, il peut accueillir jusqu’à 1 000 personnes par heure et représente un investissement de 5 millions d’euros.

Selon Clément Trigatti, responsable de l’accueil et de la communication du groupe O'Parks, cette attraction a contribué à renforcer l’attractivité du parc lors des deux dernières saisons. Le Stingray a par ailleurs reçu plusieurs distinctions internationales depuis son ouverture.

Le groupe O'Parks poursuit parallèlement le développement de O'Fun Park, qui a engagé en 2026 une transformation autour d’une thématique Far West avec plusieurs nouvelles attractions et espaces immersifs.

A lire aussi : Parcs aquatiques : un avenir en demi-teintes

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