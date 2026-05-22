Crise du tourisme institutionnel : et si la solution venait du privé ?

Cette mutation a été bénéfique aussi bien pour les acteurs privés que pour le budget du CDT. En l’espace de deux ans, 150 000 euros ont été collectés. De plus, les partenaires abondent des fonds permettant de financer près de 50% du plan d’action de la structure.



Un changement qui n’a pas totalement remis en question le rôle de Dordogne Périgord Tourisme.



" Nous restons toujours le bras armé du conseil départemental pour le déploiement de sa politique touristique, cela ne change pas.



De toute façon, les opérateurs privés ont le flux, le trafic. Plutôt que d’aller chercher de l’audience ou d’imposer une image qui existe déjà, du moins pour la Dordogne, nous venons les soutenir et démultiplier l’effet de leurs investissements.



Nous sommes une petite équipe de 15 personnes. Nous avons dû changer de logique pour intégrer à notre travail un volet commercial, de représentation, et cette nécessité d’apporter de la plus-value. Car si les clubs n’apportent rien aux chefs d’entreprise, l’année suivante, ils ne renouvelleront pas l’expérience.



Nous sommes, je pense, plus proches du terrain et des attentes des acteurs ", estime-t-il.



Il y a aussi tout un travail d’animation des clubs, pour identifier les besoins et y répondre, mais aussi pour créer des rendez-vous et des moments d’échange. Car, bien que situés dans le même secteur géographique, les dirigeants ne se connaissent pas nécessairement, ni ne savent ce que chacun fait.



De plus, depuis le Covid, la Dordogne a stoppé les grandes campagnes de communication classiques pour se recentrer sur la culture et l’événementiel, sans totalement délaisser les relations presse, l’influence et les réseaux sociaux.