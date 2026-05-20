VOX Group propulse les visites guidées dans une nouvelle ère grâce à l’IA

Le cœur historique de VOX Group repose sur ses systèmes d’audiophones, devenus une référence mondiale pour les visites de groupe. Pensés pour répondre aux exigences des environnements touristiques modernes, les dispositifs VOX permettent aux guides de communiquer avec clarté et fluidité, même dans des lieux particulièrement fréquentés ou bruyants.



Les systèmes de radioguidage VOX VDR utilisent une technologie radio numérique brevetée fonctionnant sur la fréquence 1,9 GHz, moins saturée que les bandes classiques utilisées sur le marché. Cette technologie garantit une transmission stable, sans interférences, avec une portée pouvant atteindre 200 mètres. Les guides peuvent ainsi continuer leurs commentaires tout en se déplaçant librement, sans avoir besoin d’interrompre constamment la visite pour regrouper les participants.



Au-delà de la performance sonore, VOX a développé une technologie pensée pour simplifier le travail des opérateurs touristiques. Le système d’appairage automatique connecte instantanément les émetteurs et les récepteurs dès qu’ils sont à portée, réduisant considérablement le temps de préparation des visites. Les fonctions intelligentes de mise en veille automatique permettent également d’optimiser l’autonomie des batteries, certains modèles pouvant fonctionner jusqu’à trente jours avec une utilisation moyenne quotidienne de trois heures.



Les dispositifs ont également été conçus pour offrir un maximum de confort aux utilisateurs. Légers, discrets et faciles à porter, ils utilisent des écouteurs individuels à usage unique, une solution plus hygiénique et plus confortable que les casques traditionnels. Cette approche répond aux nouvelles attentes des voyageurs en matière de confort, de sécurité sanitaire et de durabilité.



Au-delà de la performance sonore, la véritable force de VOX réside également dans sa capacité opérationnelle mondiale. Grâce à plus de 55 bureaux répartis sur six continents, le groupe est capable de livrer rapidement des équipements prêts à l’emploi partout dans le monde, qu’il s’agisse de musées, de circuits urbains, d’excursions de croisières ou de grands événements internationaux. Les dispositifs sont configurés, testés et préparés avant livraison afin de garantir une mise en service immédiate. Cette organisation logistique permet aux partenaires de VOX de bénéficier d’un matériel fiable et disponible rapidement, quelle que soit la destination.

