VOX Group propulse les visites guidées dans une nouvelle ère grâce à l’IA

Dans un secteur du tourisme en pleine transformation, où les voyageurs recherchent des expériences toujours plus immersives, fluides et personnalisées, VOX Group s’impose comme l’un des acteurs technologiques les plus innovants du marché mondial. Depuis près de vingt-cinq ans, le groupe développe des solutions de guidage et de découverte culturelle qui redéfinissent la manière dont les visiteurs explorent les villes, les musées, les sites patrimoniaux et les grands événements internationaux. Présent dans plus de 150 pays, VOX Group est aujourd’hui reconnu comme une référence mondiale des technologies de guidage, des expériences touristiques connectées et de l’innovation au service de la culture.
Le groupe rassemble plusieurs marques complémentaires : VOX, spécialisé dans les visites guidées en groupe et les solutions d’audioguidage ; Vox City, dédié aux parcours autonomes pour les voyageurs connectés ; et Sycomore, expert des solutions multimédias et de la médiation culturelle pour les musées et institutions artistiques. Audiophones nouvelle génération, contenus multilingues, cartographie interactive, applications mobiles et désormais traduction simultanée alimentée par l’intelligence artificielle : les technologies développées par VOX accompagnent aujourd’hui tour-opérateurs, croisiéristes, musées, destinations et organisateurs d’événements dans la création d’expériences toujours plus immersives, accessibles et connectées.
Les audiophones VOX, une référence mondiale pour les visites guidées
Le cœur historique de VOX Group repose sur ses systèmes d’audiophones, devenus une référence mondiale pour les visites de groupe. Pensés pour répondre aux exigences des environnements touristiques modernes, les dispositifs VOX permettent aux guides de communiquer avec clarté et fluidité, même dans des lieux particulièrement fréquentés ou bruyants.
Les systèmes de radioguidage VOX VDR utilisent une technologie radio numérique brevetée fonctionnant sur la fréquence 1,9 GHz, moins saturée que les bandes classiques utilisées sur le marché. Cette technologie garantit une transmission stable, sans interférences, avec une portée pouvant atteindre 200 mètres. Les guides peuvent ainsi continuer leurs commentaires tout en se déplaçant librement, sans avoir besoin d’interrompre constamment la visite pour regrouper les participants.
Au-delà de la performance sonore, VOX a développé une technologie pensée pour simplifier le travail des opérateurs touristiques. Le système d’appairage automatique connecte instantanément les émetteurs et les récepteurs dès qu’ils sont à portée, réduisant considérablement le temps de préparation des visites. Les fonctions intelligentes de mise en veille automatique permettent également d’optimiser l’autonomie des batteries, certains modèles pouvant fonctionner jusqu’à trente jours avec une utilisation moyenne quotidienne de trois heures.
Les dispositifs ont également été conçus pour offrir un maximum de confort aux utilisateurs. Légers, discrets et faciles à porter, ils utilisent des écouteurs individuels à usage unique, une solution plus hygiénique et plus confortable que les casques traditionnels. Cette approche répond aux nouvelles attentes des voyageurs en matière de confort, de sécurité sanitaire et de durabilité.
Au-delà de la performance sonore, la véritable force de VOX réside également dans sa capacité opérationnelle mondiale. Grâce à plus de 55 bureaux répartis sur six continents, le groupe est capable de livrer rapidement des équipements prêts à l’emploi partout dans le monde, qu’il s’agisse de musées, de circuits urbains, d’excursions de croisières ou de grands événements internationaux. Les dispositifs sont configurés, testés et préparés avant livraison afin de garantir une mise en service immédiate. Cette organisation logistique permet aux partenaires de VOX de bénéficier d’un matériel fiable et disponible rapidement, quelle que soit la destination.
Les systèmes de radioguidage VOX VDR utilisent une technologie radio numérique brevetée fonctionnant sur la fréquence 1,9 GHz, moins saturée que les bandes classiques utilisées sur le marché. Cette technologie garantit une transmission stable, sans interférences, avec une portée pouvant atteindre 200 mètres. Les guides peuvent ainsi continuer leurs commentaires tout en se déplaçant librement, sans avoir besoin d’interrompre constamment la visite pour regrouper les participants.
Au-delà de la performance sonore, VOX a développé une technologie pensée pour simplifier le travail des opérateurs touristiques. Le système d’appairage automatique connecte instantanément les émetteurs et les récepteurs dès qu’ils sont à portée, réduisant considérablement le temps de préparation des visites. Les fonctions intelligentes de mise en veille automatique permettent également d’optimiser l’autonomie des batteries, certains modèles pouvant fonctionner jusqu’à trente jours avec une utilisation moyenne quotidienne de trois heures.
Les dispositifs ont également été conçus pour offrir un maximum de confort aux utilisateurs. Légers, discrets et faciles à porter, ils utilisent des écouteurs individuels à usage unique, une solution plus hygiénique et plus confortable que les casques traditionnels. Cette approche répond aux nouvelles attentes des voyageurs en matière de confort, de sécurité sanitaire et de durabilité.
Au-delà de la performance sonore, la véritable force de VOX réside également dans sa capacité opérationnelle mondiale. Grâce à plus de 55 bureaux répartis sur six continents, le groupe est capable de livrer rapidement des équipements prêts à l’emploi partout dans le monde, qu’il s’agisse de musées, de circuits urbains, d’excursions de croisières ou de grands événements internationaux. Les dispositifs sont configurés, testés et préparés avant livraison afin de garantir une mise en service immédiate. Cette organisation logistique permet aux partenaires de VOX de bénéficier d’un matériel fiable et disponible rapidement, quelle que soit la destination.
POPGuide, la visite autonome pensée pour les voyageurs connectés
Avec l’essor du tourisme digitalisé et des expériences personnalisées, VOX Group a développé POPGuide, une solution de visites autonomes qui transforme smartphones et tablettes en véritables guides interactifs. Disponible sous forme d’application mobile, de plateforme en marque blanche ou intégrée directement dans une application existante, POPGuide permet aux visiteurs d’accéder à des contenus audios multilingues, des cartes interactives et des itinéraires géolocalisés directement depuis leur téléphone. Grâce à une fonction de lecture automatique, les commentaires se déclenchent automatiquement lorsque le visiteur approche d’un point d’intérêt, offrant une expérience immersive et fluide dans les villes, les musées, les croisières ou les excursions touristiques. Fonctionnant également hors ligne et accessible simplement via un QR code, la solution répond parfaitement aux attentes des voyageurs modernes, en quête de flexibilité, d’autonomie et de personnalisation.
Pour les professionnels du tourisme, POPGuide représente également un outil efficace pour enrichir l’expérience des visiteurs tout en réduisant les coûts liés aux équipements physiques, aux supports imprimés et à la logistique.
La solution intègre également des outils d’analyse permettant de suivre les déplacements des visiteurs, d’identifier les points d’intérêt les plus fréquentés et de mieux comprendre les comportements du public. Ces données offrent aux destinations et aux opérateurs touristiques des informations précieuses pour optimiser les parcours, améliorer la gestion des flux et adapter leurs offres aux nouvelles attentes des voyageurs.
Pour les professionnels du tourisme, POPGuide représente également un outil efficace pour enrichir l’expérience des visiteurs tout en réduisant les coûts liés aux équipements physiques, aux supports imprimés et à la logistique.
La solution intègre également des outils d’analyse permettant de suivre les déplacements des visiteurs, d’identifier les points d’intérêt les plus fréquentés et de mieux comprendre les comportements du public. Ces données offrent aux destinations et aux opérateurs touristiques des informations précieuses pour optimiser les parcours, améliorer la gestion des flux et adapter leurs offres aux nouvelles attentes des voyageurs.
VOX AURA, l’intelligence artificielle qui supprime les barrières linguistiques
Dernière innovation du groupe, VOX AURA marque une nouvelle avancée dans l’évolution des technologies de visite guidée. Présenté lors du WTM London 2025, ce dispositif inaugure une nouvelle manière de vivre les visites pour les groupes internationaux. Pour la première fois, des visiteurs de toutes nationalités peuvent suivre les commentaires d’un guide dans leur propre langue, en temps réel, sans smartphone, sans application, sans frais d’itinérance ni recours à un interprète.
Directement intégré aux systèmes de radioguidage VOX, VOX AURA combine la traduction simultanée alimentée par l’intelligence artificielle avec la simplicité d’utilisation et la fiabilité qui ont fait de la marque une référence mondiale du guidage touristique.
Mais la solution va bien au-delà de la simple traduction. Développée en interne par VOX Group, la technologie repose sur un algorithme propriétaire capable d’interpréter le sens global d’un discours plutôt que de traduire mot à mot. Noms de lieux, références historiques, expressions culturelles ou terminologies spécifiques sont ainsi reconnus instantanément, permettant aux guides de s’exprimer naturellement tout en offrant aux visiteurs des traductions plus fluides et plus naturelles.
Pensé comme bien plus qu’un simple outil linguistique, VOX AURA s’inscrit dans une vision plus large de l’assistance intelligente appliquée au voyage. À terme, VOX Group imagine cette technologie comme un véritable compagnon numérique destiné aux tour leaders, guides et directeurs de croisière, capable d’accompagner la gestion logistique des visites, d’adapter les itinéraires en temps réel ou encore d’aider les professionnels à proposer des expériences toujours plus personnalisées.
En associant ingénierie italienne, expertise opérationnelle mondiale et intelligence artificielle de pointe, VOX AURA entend établir un nouveau standard de communication inclusive dans les secteurs du tourisme et de la culture. Au-delà de la suppression des barrières linguistiques, cette innovation ouvre également de nouvelles perspectives aux opérateurs, qui peuvent désormais accueillir plus facilement des groupes internationaux tout en proposant des expériences plus immersives et connectées.
Fabriqué en Italie et soutenu par le réseau logistique mondial de VOX Group, présent dans plus de 150 pays, VOX AURA illustre l’ambition du groupe de façonner l’avenir des visites guidées grâce aux technologies intelligentes.
Directement intégré aux systèmes de radioguidage VOX, VOX AURA combine la traduction simultanée alimentée par l’intelligence artificielle avec la simplicité d’utilisation et la fiabilité qui ont fait de la marque une référence mondiale du guidage touristique.
Mais la solution va bien au-delà de la simple traduction. Développée en interne par VOX Group, la technologie repose sur un algorithme propriétaire capable d’interpréter le sens global d’un discours plutôt que de traduire mot à mot. Noms de lieux, références historiques, expressions culturelles ou terminologies spécifiques sont ainsi reconnus instantanément, permettant aux guides de s’exprimer naturellement tout en offrant aux visiteurs des traductions plus fluides et plus naturelles.
Pensé comme bien plus qu’un simple outil linguistique, VOX AURA s’inscrit dans une vision plus large de l’assistance intelligente appliquée au voyage. À terme, VOX Group imagine cette technologie comme un véritable compagnon numérique destiné aux tour leaders, guides et directeurs de croisière, capable d’accompagner la gestion logistique des visites, d’adapter les itinéraires en temps réel ou encore d’aider les professionnels à proposer des expériences toujours plus personnalisées.
En associant ingénierie italienne, expertise opérationnelle mondiale et intelligence artificielle de pointe, VOX AURA entend établir un nouveau standard de communication inclusive dans les secteurs du tourisme et de la culture. Au-delà de la suppression des barrières linguistiques, cette innovation ouvre également de nouvelles perspectives aux opérateurs, qui peuvent désormais accueillir plus facilement des groupes internationaux tout en proposant des expériences plus immersives et connectées.
Fabriqué en Italie et soutenu par le réseau logistique mondial de VOX Group, présent dans plus de 150 pays, VOX AURA illustre l’ambition du groupe de façonner l’avenir des visites guidées grâce aux technologies intelligentes.
Une vision globale du tourisme de demain
À l’approche de son 25ᵉ anniversaire, VOX Group confirme sa position de leader mondial des solutions de guidage et des technologies touristiques. À travers ses différentes innovations, le groupe accompagne l’évolution d’un tourisme de plus en plus tourné vers des expériences fluides, immersives et personnalisées. Des audiophones nouvelle génération aux visites autonomes sur smartphone, jusqu’à l’intégration de l’intelligence artificielle dans les visites guidées, VOX développe des outils conçus pour répondre aux nouvelles attentes des professionnels du tourisme comme des visiteurs internationaux.
Avec VOX AURA, VOX Group poursuit cette démarche en mettant l’intelligence artificielle au service de l’expérience humaine. L’objectif n’est pas de remplacer les guides ni la dimension culturelle des visites, mais d’aider les acteurs du tourisme et de la culture à proposer des parcours plus accessibles, inclusifs et fluides, afin de valoriser ce qui reste au cœur du voyage : la découverte, la compréhension des cultures, le partage et la connexion entre les visiteurs et les destinations.
Avec VOX AURA, VOX Group poursuit cette démarche en mettant l’intelligence artificielle au service de l’expérience humaine. L’objectif n’est pas de remplacer les guides ni la dimension culturelle des visites, mais d’aider les acteurs du tourisme et de la culture à proposer des parcours plus accessibles, inclusifs et fluides, afin de valoriser ce qui reste au cœur du voyage : la découverte, la compréhension des cultures, le partage et la connexion entre les visiteurs et les destinations.
Contact VOX Group
Département commercial France :
Email : bizdev@voxtours.fr
Téléphone : +33 6 25 65 04 35
Site web : www.voxgroupglobal.com
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Site web : www.voxgroupglobal.com
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