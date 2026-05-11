Ôvoyages lance la Finlande et s’engage pour les agences !

● Jusqu’à 5 activités immersives incluses encadrées par un guide-accompagnateur francophone :

Sokos Vuokatti 4* by Ôvoyages

Le produit club par excellence… en plein Grand NordCet établissement qui propose une offre complète est situé à 35 minutes de l’aéroport de Kajaani et 3 km de la station de ski :● Pension complète + vols + transferts + pack activités- Découverte des aurores Boréales- Randonnée chiens de traineau- Visite d’une ferme de rennes et balade en traineau avec soupe traditionnelle de renne- Initiation aux raquettes de neige- Découverte du village et rencontre avec le père noël (incluse en décembre et en option pour les autres mois)Un hébergement prêt à accueillir les familles ou groupes d’amis :- Chambre Standard- Appartement 1 pièce- Appartement 2 pièces pour famille nombreuses (avec sauna intégré)Une infrastructure hors-pair avec, piscines, saunas, hammam- Un bowling (avec supplément)- Équipement grand froid inclusEt des options telles que la possibilité de faire de la motoneige, pêche sur glace ou encore du ski de fonds ou alpin (station de ski familiale à 10 mn en transfert).👉 Un produitpour profiter des animations à partir deUne alternative plus « lounge » proposée en pension complète, située à 30 minutes de l’aéroport de Kajaani et 2 km de la station de ski.• Même base d’expériences incluses• Positionnement plus calme, idéal pour couples ou clients premium, conçu pour répondre à une clientèle en quête d’activités et de calme.