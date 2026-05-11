Ôvoyages lance la Finlande et s’engage pour les agences !

Cap sur une Finlande plus authentique
Avec cette nouvelle programmation, Ôvoyages fait un choix fort : sortir des sentiers battus de la Laponie, notamment autour de Rovaniemi, pour proposer une alternative plus authentique, plus nature et plus fiable en terme d’enneigement.
Direction la région des lacs arctiques de Vuokatti, située à seulement 80 km de la Laponie officielle. Ici, les clients découvrent une Finlande méconnue du marché français avec une immersion totale dans les grands espaces nordiques.
Autre atout majeur : un enneigement plus stable grâce à un climat continental. Un argument clé pour les agents de voyages, qui sécurisent ainsi leurs ventes en limitant les risques d’activités annulées.
Direction la région des lacs arctiques de Vuokatti, située à seulement 80 km de la Laponie officielle. Ici, les clients découvrent une Finlande méconnue du marché français avec une immersion totale dans les grands espaces nordiques.
Autre atout majeur : un enneigement plus stable grâce à un climat continental. Un argument clé pour les agents de voyages, qui sécurisent ainsi leurs ventes en limitant les risques d’activités annulées.
Ôvoyages s’engage au départ de Paris
Pour accompagner ce lancement, Ôvoyages sécurise un dispositif aérien ambitieux qui permettra de découvrir deux belles régions finlandaises :
● 15 vols charters directs Paris → Kajaani (4h, sans escale)
du 05 décembre 2026 au 13 mars 2027 (départs le samedi)
● 14 rotations vers Kittilä (Levi)
du 13 décembre 2026 au 14 mars 2027 (départs le dimanche)
Des packages exclusivement en 7 nuits, avec également des départs de province avec des vols flexi.
Un choix stratégique qui garantit stock, visibilité et compétitivité tarifaire sur toute la saison.
● 15 vols charters directs Paris → Kajaani (4h, sans escale)
du 05 décembre 2026 au 13 mars 2027 (départs le samedi)
● 14 rotations vers Kittilä (Levi)
du 13 décembre 2026 au 14 mars 2027 (départs le dimanche)
Des packages exclusivement en 7 nuits, avec également des départs de province avec des vols flexi.
Un choix stratégique qui garantit stock, visibilité et compétitivité tarifaire sur toute la saison.
Des outils importants pour les agences de voyages
Un webinaire et un Eductour pour vivre l’expérience Ôvoyages de l’intérieur
Après le webinaire du 07 mai, organisé aux côtés de Visit Finland et de notre réceptif Tour Partner Group (disponible en replay sur www.thalasso-to.com), nous tenons à remercier nos partenaires pour leur confiance, leur fidélité et leur engagement à nos côtés.
« Parce que cette destination mérite d’être vécue pour mieux être vendue, on a souhaité aller plus loin en proposant aux agences partenaires une expérience unique : faire découvrir cette région d’exception aux agents de voyages les plus engagés » indique Maxime Fueyo, le responsable du produit.
Le TO invitera les 15 meilleurs agents de voyages pour découvrir cette sublime destination du 02 au 05 décembre 2026. Une belle opportunité en perspective !
Le challenge démarre maintenant et jusqu’au 30 septembre
Après le webinaire du 07 mai, organisé aux côtés de Visit Finland et de notre réceptif Tour Partner Group (disponible en replay sur www.thalasso-to.com), nous tenons à remercier nos partenaires pour leur confiance, leur fidélité et leur engagement à nos côtés.
« Parce que cette destination mérite d’être vécue pour mieux être vendue, on a souhaité aller plus loin en proposant aux agences partenaires une expérience unique : faire découvrir cette région d’exception aux agents de voyages les plus engagés » indique Maxime Fueyo, le responsable du produit.
Le TO invitera les 15 meilleurs agents de voyages pour découvrir cette sublime destination du 02 au 05 décembre 2026. Une belle opportunité en perspective !
Le challenge démarre maintenant et jusqu’au 30 septembre
Vuokatti : deux exclusivités majeures sur le marché français
Vuokatti, c’est le croisement de la Laponie finlandaise et la Région des lacs, combinant les expériences arctiques et lacustres de la Finlande. Une nature hivernale et des paysages époustouflants — une combinaison de collines enneigées, de lacs gelés et de vastes étendues forestières.
Ôvoyages frappe fort avec deux établissements, pensés pour répondre à tous les profils clients.
Ôclub Experience Arctic Holiday Katinkulta 4*
Ôvoyages frappe fort avec deux établissements, pensés pour répondre à tous les profils clients.
Ôclub Experience Arctic Holiday Katinkulta 4*
Le produit club par excellence… en plein Grand Nord
Cet établissement qui propose une offre complète est situé à 35 minutes de l’aéroport de Kajaani et 3 km de la station de ski :
● Pension complète + vols + transferts + pack activités
- Randonnée chiens de traineau
- Visite d’une ferme de rennes et balade en traineau avec soupe traditionnelle de renne
- Initiation aux raquettes de neige
- Découverte du village et rencontre avec le père noël (incluse en décembre et en option pour les autres mois)
Un hébergement prêt à accueillir les familles ou groupes d’amis :
- Chambre Standard
- Appartement 1 pièce
- Appartement 2 pièces pour famille nombreuses (avec sauna intégré)
Une infrastructure hors-pair avec
- Waterpark, piscines, saunas, hammam
- Un bowling (avec supplément)
- Équipement grand froid inclus
Et des options telles que la possibilité de faire de la motoneige, pêche sur glace ou encore du ski de fonds ou alpin (station de ski familiale à 10 mn en transfert).
👉 Un produit clé en main avec le concept Ôclub pour profiter des animations à partir de
1 649€ par personne
Sokos Vuokatti 4* by Ôvoyages
Une alternative plus « lounge » proposée en pension complète, située à 30 minutes de l’aéroport de Kajaani et 2 km de la station de ski.
• Même base d’expériences incluses
• Positionnement plus calme, idéal pour couples ou clients premium
👉 Un prix d’appel à partir de 1549 € par personne, particulièrement agressif, conçu pour répondre à une clientèle en quête d’activités et de calme.
Cet établissement qui propose une offre complète est situé à 35 minutes de l’aéroport de Kajaani et 3 km de la station de ski :
● Pension complète + vols + transferts + pack activités
● Jusqu’à 5 activités immersives incluses encadrées par un guide-accompagnateur francophone :- Découverte des aurores Boréales
- Randonnée chiens de traineau
- Visite d’une ferme de rennes et balade en traineau avec soupe traditionnelle de renne
- Initiation aux raquettes de neige
- Découverte du village et rencontre avec le père noël (incluse en décembre et en option pour les autres mois)
Un hébergement prêt à accueillir les familles ou groupes d’amis :
- Chambre Standard
- Appartement 1 pièce
- Appartement 2 pièces pour famille nombreuses (avec sauna intégré)
Une infrastructure hors-pair avec
- Waterpark, piscines, saunas, hammam
- Un bowling (avec supplément)
- Équipement grand froid inclus
Et des options telles que la possibilité de faire de la motoneige, pêche sur glace ou encore du ski de fonds ou alpin (station de ski familiale à 10 mn en transfert).
👉 Un produit clé en main avec le concept Ôclub pour profiter des animations à partir de
1 649€ par personne
Sokos Vuokatti 4* by Ôvoyages
Une alternative plus « lounge » proposée en pension complète, située à 30 minutes de l’aéroport de Kajaani et 2 km de la station de ski.
• Même base d’expériences incluses
• Positionnement plus calme, idéal pour couples ou clients premium
👉 Un prix d’appel à partir de 1549 € par personne, particulièrement agressif, conçu pour répondre à une clientèle en quête d’activités et de calme.
Levi : une station chic et animée, idéale pour vivre la vie finlandaise
Lévi est une station qui offre toutes les activités hivernales. C’est la plus grande station de sports d’hiver de Finlande avec ses 48 pistes. C’est aussi un ensemble de sentiers de motoneige de 886 km.
Chic et animée, Lévi offre de nombreux commerces et restaurants.
Avec le Smart Club Levi Spa 4*, Ôvoyages complète sa gamme sur la destination phare de la Finlande.
Situé en plein centre de Levi, au pied des pistes, cet établissement permet de répondre à une clientèle recherchant animation, ski et vie locale.
Cet établissement propose une offre complète incluant :
- 4 activités majeures (motoneige, aurores boréales, chiens de traîneau, raquettes)
- Demi-pension pour profiter des restaurants de la station
- Animations internationales, kids club et accès au spa avec supplément
👉 Une offre idéale pour les clients qui souhaitent combiner liberté et activités. Départs chaque dimanche du 13 décembre 2026 au 14 mars 2027.
Chic et animée, Lévi offre de nombreux commerces et restaurants.
Avec le Smart Club Levi Spa 4*, Ôvoyages complète sa gamme sur la destination phare de la Finlande.
Situé en plein centre de Levi, au pied des pistes, cet établissement permet de répondre à une clientèle recherchant animation, ski et vie locale.
Cet établissement propose une offre complète incluant :
- 4 activités majeures (motoneige, aurores boréales, chiens de traîneau, raquettes)
- Demi-pension pour profiter des restaurants de la station
- Animations internationales, kids club et accès au spa avec supplément
👉 Une offre idéale pour les clients qui souhaitent combiner liberté et activités. Départs chaque dimanche du 13 décembre 2026 au 14 mars 2027.
3 produits pensés pour séduire des nouveaux clients
Avec cette nouvelle destination, Ôvoyages apporte des réponses concrètes aux attentes du marché :
● Des vols directs
● Des prix ultra compétitifs
● Des activités incluses réelles et valorisantes
● Un encadrement francophone
● 2 régions et des produits différenciants face à la concurrence
● Des vols directs
● Des prix ultra compétitifs
● Des activités incluses réelles et valorisantes
● Un encadrement francophone
● 2 régions et des produits différenciants face à la concurrence
Des arguments de vente et des conditions de réservation exceptionnelles :
Jusqu’au 31 mai, Ôvoyages propose la garantie de prix : pas de hausse carburant et une annulation sans frais jusqu’à 45 jours du départ.
Autant de conditions qui permettront aux agences de voyages de minimiser le montant de l’acompte pour faciliter l’inscription de ses clients et de réservez sereinement.
Chaque période offre une opportunité commerciale forte :
● Décembre : magie de Noël et rencontre avec le Père Noël
● Janvier : prix d’appel imbattables
● Février : vacances scolaires et familles
● Mars : journées plus longues et nature spectaculaire
👉 De quoi animer les ventes tout au long de la saison.
Entre exclusivités, engagements aériens solides et expériences immersives incluses, cette nouvelle destination s’impose déjà comme l’une des incontournables de l’hiver 2026/2027.
Autant de conditions qui permettront aux agences de voyages de minimiser le montant de l’acompte pour faciliter l’inscription de ses clients et de réservez sereinement.
Chaque période offre une opportunité commerciale forte :
● Décembre : magie de Noël et rencontre avec le Père Noël
● Janvier : prix d’appel imbattables
● Février : vacances scolaires et familles
● Mars : journées plus longues et nature spectaculaire
👉 De quoi animer les ventes tout au long de la saison.
Entre exclusivités, engagements aériens solides et expériences immersives incluses, cette nouvelle destination s’impose déjà comme l’une des incontournables de l’hiver 2026/2027.
Contacts Ôvoyages pour les professionnels du tourisme
Réservation B2B :
→ www.thalasso-to.com
Suivez notre actualité pro :
Ôvoyages c'est aussi la marque Ôclub qui compte plus de 100 Ôclub moyen-courrier et long-courrier.
Ôvoyages c'est surtout le programme de vols charters le plus important sur ses destinations engagées parmi lesquels les Canaries , la Grèce, le Maroc, la Sicile , la Sardaigne, l’Albanie, le Monténégro, la République Dominicaine et le Mexique... au départ de Paris, Lyon, Nantes et Lille, mais aussi des autres principales villes françaises.
Ôvoyages, c’est aussi un très large choix de circuits, combinés, safaris et séjours/croisières en Egypte.
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Ôvoyages, c’est aussi un très large choix de circuits, combinés, safaris et séjours/croisières en Egypte.
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