Vous avez surement déjà entendu parler de la Fresque du Climat ?



Cet atelier pionnier a su rendre accessibles, de manière ludique et collaborative, les mécanismes du dérèglement climatique.



Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’il a ouvert la voie à toute une génération d’ateliers qui permettent aujourd’hui d’explorer, avec la même pédagogie, les grands enjeux environnementaux et sociaux.



Je me souviens encore de mon premier « marathon de fresques ». Un été entier à enchaîner plusieurs ateliers : climat, biodiversité, numérique, océan… À la fin, un mélange de vertige face à l’ampleur des défis, mais surtout une énergie nouvelle.



Celle de mieux comprendre, et donc d’avoir envie d’agir !



Depuis, je n’ai jamais vraiment arrêté. J’ai testé, animé, approfondi. Et une conviction s’est imposée : on ne peut pas transformer ce que l’on ne comprend pas. Pour moi, comprendre les liens entre nos activités, nos choix… et leurs impacts, c’est déjà commencer à changer.



Dans le tourisme, secteur directement exposé à ces enjeux, ces ateliers sont de formidables leviers pour former, fédérer et engager.



Ils offrent aussi des moments de cohésion particulièrement puissants, idéaux pour des séminaires ou des temps collectifs.



Bonne nouvelle : il existe aujourd’hui des formats très variés, de quelques minutes à plusieurs heures, adaptés à tous les niveaux de maturité (que vous pouvez retrouver ici).



Mais alors, par où commencer ? Voici 10 ateliers que j’ai testés et approuvés, à intégrer sans hésiter dans votre démarche RSE !