Camille le Guilloux vous dévoile 10 ateliers de sensibilisation incontournables pour former ses équipes aux enjeux RSE dans le tourisme - DepositPhotos.com, NatashaFedorova
Vous avez surement déjà entendu parler de la Fresque du Climat ?
Cet atelier pionnier a su rendre accessibles, de manière ludique et collaborative, les mécanismes du dérèglement climatique.
Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’il a ouvert la voie à toute une génération d’ateliers qui permettent aujourd’hui d’explorer, avec la même pédagogie, les grands enjeux environnementaux et sociaux.
Je me souviens encore de mon premier « marathon de fresques ». Un été entier à enchaîner plusieurs ateliers : climat, biodiversité, numérique, océan… À la fin, un mélange de vertige face à l’ampleur des défis, mais surtout une énergie nouvelle.
Celle de mieux comprendre, et donc d’avoir envie d’agir !
Depuis, je n’ai jamais vraiment arrêté. J’ai testé, animé, approfondi. Et une conviction s’est imposée : on ne peut pas transformer ce que l’on ne comprend pas. Pour moi, comprendre les liens entre nos activités, nos choix… et leurs impacts, c’est déjà commencer à changer.
Dans le tourisme, secteur directement exposé à ces enjeux, ces ateliers sont de formidables leviers pour former, fédérer et engager.
Ils offrent aussi des moments de cohésion particulièrement puissants, idéaux pour des séminaires ou des temps collectifs.
Bonne nouvelle : il existe aujourd’hui des formats très variés, de quelques minutes à plusieurs heures, adaptés à tous les niveaux de maturité (que vous pouvez retrouver ici).
Mais alors, par où commencer ? Voici 10 ateliers que j’ai testés et approuvés, à intégrer sans hésiter dans votre démarche RSE !
Cet atelier pionnier a su rendre accessibles, de manière ludique et collaborative, les mécanismes du dérèglement climatique.
Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’il a ouvert la voie à toute une génération d’ateliers qui permettent aujourd’hui d’explorer, avec la même pédagogie, les grands enjeux environnementaux et sociaux.
Je me souviens encore de mon premier « marathon de fresques ». Un été entier à enchaîner plusieurs ateliers : climat, biodiversité, numérique, océan… À la fin, un mélange de vertige face à l’ampleur des défis, mais surtout une énergie nouvelle.
Celle de mieux comprendre, et donc d’avoir envie d’agir !
Depuis, je n’ai jamais vraiment arrêté. J’ai testé, animé, approfondi. Et une conviction s’est imposée : on ne peut pas transformer ce que l’on ne comprend pas. Pour moi, comprendre les liens entre nos activités, nos choix… et leurs impacts, c’est déjà commencer à changer.
Dans le tourisme, secteur directement exposé à ces enjeux, ces ateliers sont de formidables leviers pour former, fédérer et engager.
Ils offrent aussi des moments de cohésion particulièrement puissants, idéaux pour des séminaires ou des temps collectifs.
Bonne nouvelle : il existe aujourd’hui des formats très variés, de quelques minutes à plusieurs heures, adaptés à tous les niveaux de maturité (que vous pouvez retrouver ici).
Mais alors, par où commencer ? Voici 10 ateliers que j’ai testés et approuvés, à intégrer sans hésiter dans votre démarche RSE !
Comprendre les enjeux environnementaux
La Fresque Océane
Un an après l’UNOC et les grandes mobilisations internationales autour de l’Océan, le sujet reste plus que jamais d’actualité. Et pour cause : le tourisme dépend directement de la santé des écosystèmes marins.
La Fresque Océane permet de plonger dans une vision systémique des enjeux : climat, biodiversité, pollution, activités humaines… avec plusieurs formats adaptés, de la conférence (45 min) à l’atelier collaboratif (2 à 3h) en passant par la Marche Océane, une marche immersive (1h à 3h).
Un excellent point de départ pour les acteurs du littoral… mais pas seulement !
Pour info, la Journée Mondiale de l’Océan se déroule le 08 Juin prochain et la Journée Mondiale de la Mer, le 25 septembre, deux temps forts à venir qui seront parfaits pour organiser une Fresque Océane !
Plus d’informations sur : www.fresqueoceane.org
La Fresque de la Biodiversité
Souvent moins médiatisée que le climat, la biodiversité est pourtant au cœur de nos activités. Elle soutient nos paysages, nos ressources, et donc l’attractivité même des destinations.
Cet atelier permet de comprendre, de manière concrète, les interactions entre les écosystèmes et les conséquences de leur dégradation.
Plusieurs formats disponibles : les mini-jeux écosystèmes (15-20 minutes) parfait pour un temps court lors d’une pause déjeuner par exemple, le Domino de la Biodiversité (30 min à 1h30) ou le format initial de la Fresque de la Biodiversité (3h).
Plus d’informations sur : www.fresquedelabiodiversite.org
2tonnes (par Hability)
Depuis le 14 avril, 2tonnes est devenu Hability ! Ici, on passe à l’action. L’atelier 2tonnes propose de se projeter dans un futur bas carbone et de prendre des décisions individuelles et collectives pour atteindre un objectif concret.
Ce que j’aime particulièrement : on sort de la théorie pour expérimenter des choix, arbitrer, débattre… et comprendre que la transition est avant tout une aventure collective.
Plusieurs formats à dispositions : l’atelier 2tonnes (3h), Convergeances (3h) ou Cultivons notre avenir (45 min).
Pour en savoir plus : www.2tonnes.org
La Fresque de la Mobilité
Dans le tourisme, la mobilité est souvent le premier poste d’impact. Conçue par les Shifters, la Fresque de la Mobilité permet de mieux comprendre les enjeux carbones liés aux déplacements et d’identifier des pistes d’action concrètes.
Très utile pour repenser ses offres, ses partenariats ou ses recommandations clients.
Pour en savoir plus : fresquedelamobilite.org
La Fresque de l’Économie circulaire
Hôtellerie, restauration, événementiel… les opportunités sont nombreuses pour réduire les déchets et optimiser les ressources. Sortir du modèle « produire-consommer-jeter » devient aujourd’hui une nécessité.
Plusieurs formats disponibles pour embarquer, sensibiliser et activer les équipes autour des principes de l’économie circulaire : la Circularoulette et la Fres’Quizz (animations express), la Fresque de l’Économie Circulaire (3h) qui est l’atelier emblématique, la conférence interactive « le Défi Circulaire » (1h30), la Fresqu’EXEC conçue pour les comités de direction.
Pour en savoir plus : www.lafresquedeleconomiecirculaire.com
Un an après l’UNOC et les grandes mobilisations internationales autour de l’Océan, le sujet reste plus que jamais d’actualité. Et pour cause : le tourisme dépend directement de la santé des écosystèmes marins.
La Fresque Océane permet de plonger dans une vision systémique des enjeux : climat, biodiversité, pollution, activités humaines… avec plusieurs formats adaptés, de la conférence (45 min) à l’atelier collaboratif (2 à 3h) en passant par la Marche Océane, une marche immersive (1h à 3h).
Un excellent point de départ pour les acteurs du littoral… mais pas seulement !
Pour info, la Journée Mondiale de l’Océan se déroule le 08 Juin prochain et la Journée Mondiale de la Mer, le 25 septembre, deux temps forts à venir qui seront parfaits pour organiser une Fresque Océane !
Plus d’informations sur : www.fresqueoceane.org
La Fresque de la Biodiversité
Souvent moins médiatisée que le climat, la biodiversité est pourtant au cœur de nos activités. Elle soutient nos paysages, nos ressources, et donc l’attractivité même des destinations.
Cet atelier permet de comprendre, de manière concrète, les interactions entre les écosystèmes et les conséquences de leur dégradation.
Plusieurs formats disponibles : les mini-jeux écosystèmes (15-20 minutes) parfait pour un temps court lors d’une pause déjeuner par exemple, le Domino de la Biodiversité (30 min à 1h30) ou le format initial de la Fresque de la Biodiversité (3h).
Plus d’informations sur : www.fresquedelabiodiversite.org
2tonnes (par Hability)
Depuis le 14 avril, 2tonnes est devenu Hability ! Ici, on passe à l’action. L’atelier 2tonnes propose de se projeter dans un futur bas carbone et de prendre des décisions individuelles et collectives pour atteindre un objectif concret.
Ce que j’aime particulièrement : on sort de la théorie pour expérimenter des choix, arbitrer, débattre… et comprendre que la transition est avant tout une aventure collective.
Plusieurs formats à dispositions : l’atelier 2tonnes (3h), Convergeances (3h) ou Cultivons notre avenir (45 min).
Pour en savoir plus : www.2tonnes.org
La Fresque de la Mobilité
Dans le tourisme, la mobilité est souvent le premier poste d’impact. Conçue par les Shifters, la Fresque de la Mobilité permet de mieux comprendre les enjeux carbones liés aux déplacements et d’identifier des pistes d’action concrètes.
Très utile pour repenser ses offres, ses partenariats ou ses recommandations clients.
Pour en savoir plus : fresquedelamobilite.org
La Fresque de l’Économie circulaire
Hôtellerie, restauration, événementiel… les opportunités sont nombreuses pour réduire les déchets et optimiser les ressources. Sortir du modèle « produire-consommer-jeter » devient aujourd’hui une nécessité.
Plusieurs formats disponibles pour embarquer, sensibiliser et activer les équipes autour des principes de l’économie circulaire : la Circularoulette et la Fres’Quizz (animations express), la Fresque de l’Économie Circulaire (3h) qui est l’atelier emblématique, la conférence interactive « le Défi Circulaire » (1h30), la Fresqu’EXEC conçue pour les comités de direction.
Pour en savoir plus : www.lafresquedeleconomiecirculaire.com
Comprendre les impacts du numérique
La Fresque du Numérique
Sites web, campagnes marketing, réservations en ligne… le numérique est omniprésent dans nos métiers, mais souvent invisible dans son impact !
Mise à jour fin 2025, la Fresque du Numérique prend maintenant en compte les enjeux de l’IA et les différentes technologies pour mieux comprendre ses impacts et aller vers un numérique plus soutenable.
Idéale pour préparer votre organisation aux demandes de vos clients et partenaires ainsi qu’aux réglementations futures.
À découvrir sur : www.fresquedunumerique.org
Sites web, campagnes marketing, réservations en ligne… le numérique est omniprésent dans nos métiers, mais souvent invisible dans son impact !
Mise à jour fin 2025, la Fresque du Numérique prend maintenant en compte les enjeux de l’IA et les différentes technologies pour mieux comprendre ses impacts et aller vers un numérique plus soutenable.
Idéale pour préparer votre organisation aux demandes de vos clients et partenaires ainsi qu’aux réglementations futures.
À découvrir sur : www.fresquedunumerique.org
Intégrer les enjeux sociaux et sociétaux
La Fresque de la Diversité
Handicap, genre, origine ethnique, origine sociale, conviction religieuse, orientation sexuelle… Nombreuses sont les causes des discriminations ! Le tourisme étant un secteur d’accueil par excellence, impossible d’ignorer les enjeux d’inclusion, de diversité et de représentativité.
Cet atelier ouvre des discussions essentielles, tant sur les pratiques RH que sur l’expérience client.
À découvrir sur : fresquedeladiversite.org
La Fresque du Sexisme
Un atelier nécessaire pour comprendre les mécanismes du sexisme et agir concrètement.
Dans un secteur fortement exposé à la relation client, ces sujets sont loin d’être théoriques. Sensibiliser les équipes est un premier pas vers des environnements plus sûrs et inclusifs.
Pour en savoir plus : www.fresque-du-sexisme.org
Handicap, genre, origine ethnique, origine sociale, conviction religieuse, orientation sexuelle… Nombreuses sont les causes des discriminations ! Le tourisme étant un secteur d’accueil par excellence, impossible d’ignorer les enjeux d’inclusion, de diversité et de représentativité.
Cet atelier ouvre des discussions essentielles, tant sur les pratiques RH que sur l’expérience client.
À découvrir sur : fresquedeladiversite.org
La Fresque du Sexisme
Un atelier nécessaire pour comprendre les mécanismes du sexisme et agir concrètement.
Dans un secteur fortement exposé à la relation client, ces sujets sont loin d’être théoriques. Sensibiliser les équipes est un premier pas vers des environnements plus sûrs et inclusifs.
Pour en savoir plus : www.fresque-du-sexisme.org
Transformer les imaginaires et les récits
La Fresque des Nouveaux Récits
Un atelier pour questionner les imaginaires dominants et construire de nouveaux récits.
Le but : sortir du « toujours plus loin, toujours plus vite » et imaginer des formes de voyage plus durables et désirables.
Dans cet atelier, on sort des récits de la croissance illimitée, de la performance économique, de la maximisation du profit pour l’actionnaire, de la transformation éternelle, de la compétition, etc., pour transformer l’entreprise vers un modèle plus contributif.
La Fresque des Nouveaux Récits est particulièrement adaptée aux directions RSE, RH, Marketing et bien entendu aux directions générales qui souhaitent donner vie à leur raison d’être.
À découvrir : www.fresquedesnouveauxrecits.org
Atelier 2030 Glorieuses
Un format tourné vers le futur, qui invite à imaginer une société transformée. Il permet de passer d’un discours anxiogène à une vision positive et mobilisatrice à la découverte d’utopies réalistes !
Ici, on laisse de côté le pessimisme ambiant et on dépasse l’éco-anxiété par la créativité dans un atelier de 2h personnalisable selon vos enjeux du moment.
À découvrir : www.2030glorieuses.org
Un atelier pour questionner les imaginaires dominants et construire de nouveaux récits.
Le but : sortir du « toujours plus loin, toujours plus vite » et imaginer des formes de voyage plus durables et désirables.
Dans cet atelier, on sort des récits de la croissance illimitée, de la performance économique, de la maximisation du profit pour l’actionnaire, de la transformation éternelle, de la compétition, etc., pour transformer l’entreprise vers un modèle plus contributif.
La Fresque des Nouveaux Récits est particulièrement adaptée aux directions RSE, RH, Marketing et bien entendu aux directions générales qui souhaitent donner vie à leur raison d’être.
À découvrir : www.fresquedesnouveauxrecits.org
Atelier 2030 Glorieuses
Un format tourné vers le futur, qui invite à imaginer une société transformée. Il permet de passer d’un discours anxiogène à une vision positive et mobilisatrice à la découverte d’utopies réalistes !
Ici, on laisse de côté le pessimisme ambiant et on dépasse l’éco-anxiété par la créativité dans un atelier de 2h personnalisable selon vos enjeux du moment.
À découvrir : www.2030glorieuses.org
Comment intégrer ces ateliers dans votre entreprise ?
Pas besoin de tout faire d’un coup. L’important est de commencer !
Ces ateliers peuvent s’intégrer facilement à l’occasion d’un séminaire d’équipe, d’un programme de formation interne ou un parcours RSE plus progressif.
N’hésitez pas à contacter les équipes via leur site et faire appel à des animateurs pros certifiés pour garantir la qualité de l’expérience et surtout pour adapter les contenus à votre activité.
L’intérêt de ces outils n’est pas juste de sensibiliser, mais aussi créer une dynamique collective. Oui, ces sujets peuvent parfois sembler complexes, voire un peu lourds, mais ils sont nécessaires.
Derrière chaque atelier, il peut y avoir un déclic, que ce soit pour les équipes opérationnelles comme le top management.
Une prise de conscience, une discussion qui s’ouvre, et souvent, une envie d’agir qui émerge. Vous le savez surement déjà : former, c’est déjà agir.
Ces ateliers peuvent s’intégrer facilement à l’occasion d’un séminaire d’équipe, d’un programme de formation interne ou un parcours RSE plus progressif.
N’hésitez pas à contacter les équipes via leur site et faire appel à des animateurs pros certifiés pour garantir la qualité de l’expérience et surtout pour adapter les contenus à votre activité.
L’intérêt de ces outils n’est pas juste de sensibiliser, mais aussi créer une dynamique collective. Oui, ces sujets peuvent parfois sembler complexes, voire un peu lourds, mais ils sont nécessaires.
Derrière chaque atelier, il peut y avoir un déclic, que ce soit pour les équipes opérationnelles comme le top management.
Une prise de conscience, une discussion qui s’ouvre, et souvent, une envie d’agir qui émerge. Vous le savez surement déjà : former, c’est déjà agir.
À retenir pour les pros du tourisme
- Sensibiliser ses équipes est la première étape d’une stratégie RSE efficace
- Les ateliers collaboratifs permettent de comprendre les enjeux de manière systémique
- Ils sont aussi de puissants outils de cohésion d’équipe
- Il existe des formats adaptés à tous les sujets : environnement, social, numérique
- Commencer petit, c’est déjà avancer à condition de garder une vision globale.
- Les ateliers collaboratifs permettent de comprendre les enjeux de manière systémique
- Ils sont aussi de puissants outils de cohésion d’équipe
- Il existe des formats adaptés à tous les sujets : environnement, social, numérique
- Commencer petit, c’est déjà avancer à condition de garder une vision globale.
Experte Marketing Responsable, Camille Le Guilloux s’est donné pour mission d’inspirer, outiller et guider les entreprises vers des pratiques plus éthiques et durables du marketing.
Devenue infopreneur à impact et animatrice de différents ateliers RSE de sensibilisation (Fresque du Climat, Atelier 2 tonnes, Fresque Océane, Fresque des Nouveaux Récits), elle accompagne aujourd'hui les entreprises et les étudiant·es en école de Commerce à mettre en place des stratégies performantes et responsables !
Site web : www.kerezenn.com
Devenue infopreneur à impact et animatrice de différents ateliers RSE de sensibilisation (Fresque du Climat, Atelier 2 tonnes, Fresque Océane, Fresque des Nouveaux Récits), elle accompagne aujourd'hui les entreprises et les étudiant·es en école de Commerce à mettre en place des stratégies performantes et responsables !
Site web : www.kerezenn.com
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