Le tourisme responsable ne doit pas être perçu comme une contrainte supplémentaire pour les voyageurs. Au contraire, il représente une opportunité unique de réinventer l’expérience touristique - DepositPhotos.com, Vadym Huzhva
Inspirer plutôt que contraindre : voilà le nouveau défi du tourisme responsable !
Il y a quelques années encore, parler de tourisme responsable relevait presque du militantisme. Aujourd’hui, le sujet s’est largement démocratisé.
Les voyageurs sont de plus en plus nombreux à s’interroger sur l’impact de leurs déplacements : empreinte carbone, respect des écosystèmes, soutien aux économies locales… Autant de questions qui influencent désormais les choix de destinations, d’hébergements ou d’activités.
Mais une chose est certaine : si les voyageurs souhaitent donner plus de sens à leurs déplacements, ils ne veulent pas pour autant que la responsabilité devienne une source de stress ou de culpabilité. Personne ne réserve un séjour pour recevoir une leçon de morale !
Pour les professionnels du tourisme, le défi est donc ambitieux : comment encourager des comportements plus responsables sans transformer l’expérience de voyage en parcours d’obstacles « écologiques » ? Autrement dit, accompagner sans contraindre, sensibiliser sans culpabiliser et inspirer plutôt qu’imposer.
La réponse réside peut-être dans un changement de posture. Plutôt que d’imposer des règles, il s’agit d’inviter les voyageurs à découvrir autrement, en valorisant les initiatives locales et les expériences authentiques.
Car au fond, le tourisme responsable ne consiste pas seulement à réduire les impacts négatifs. Il s’agit aussi, et surtout, de renforcer les impacts positifs du voyage : rencontres, découvertes, soutien aux territoires.
Et la bonne nouvelle, c’est que lorsque ces dimensions sont bien intégrées dans l’expérience touristique, elles deviennent souvent ce dont les voyageurs se souviennent le plus !
Lire aussi : Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !
Il y a quelques années encore, parler de tourisme responsable relevait presque du militantisme. Aujourd’hui, le sujet s’est largement démocratisé.
Les voyageurs sont de plus en plus nombreux à s’interroger sur l’impact de leurs déplacements : empreinte carbone, respect des écosystèmes, soutien aux économies locales… Autant de questions qui influencent désormais les choix de destinations, d’hébergements ou d’activités.
Mais une chose est certaine : si les voyageurs souhaitent donner plus de sens à leurs déplacements, ils ne veulent pas pour autant que la responsabilité devienne une source de stress ou de culpabilité. Personne ne réserve un séjour pour recevoir une leçon de morale !
Pour les professionnels du tourisme, le défi est donc ambitieux : comment encourager des comportements plus responsables sans transformer l’expérience de voyage en parcours d’obstacles « écologiques » ? Autrement dit, accompagner sans contraindre, sensibiliser sans culpabiliser et inspirer plutôt qu’imposer.
La réponse réside peut-être dans un changement de posture. Plutôt que d’imposer des règles, il s’agit d’inviter les voyageurs à découvrir autrement, en valorisant les initiatives locales et les expériences authentiques.
Car au fond, le tourisme responsable ne consiste pas seulement à réduire les impacts négatifs. Il s’agit aussi, et surtout, de renforcer les impacts positifs du voyage : rencontres, découvertes, soutien aux territoires.
Et la bonne nouvelle, c’est que lorsque ces dimensions sont bien intégrées dans l’expérience touristique, elles deviennent souvent ce dont les voyageurs se souviennent le plus !
Lire aussi : Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !
Comprendre les nouvelles attentes des voyageurs
Pour engager les voyageurs de manière positive, il est essentiel de comprendre leurs réelles motivations.
Aujourd’hui, plusieurs tendances se dessinent clairement :
1. D’abord, une quête de sens. Les voyageurs souhaitent vivre des expériences plus authentiques, comprendre les territoires qu’ils visitent, rencontrer des habitants, découvrir la culture et soutenir l’économie locale lors de leurs visites.
2. Ensuite, une forme de fatigue écologique. Les discours trop alarmistes ou culpabilisants peuvent créer un sentiment de saturation. Certains voyageurs finissent par se sentir dépassés ou découragés. Trop d’injonctions peut provoquer l’effet inverse : le rejet.
3. Enfin, la recherche avant tout de la simplicité. Les voyageurs sont prêts à faire des efforts… à condition que les solutions soient accessibles et faciles à adopter.
Autrement dit, les voyageurs d’aujourd’hui sont curieux et sont déjà prêts à voyager autrement… à condition que cela reste simple et naturel.
Le rôle des professionnels du tourisme est donc moins de convaincre que de mettre en lumière ce qui existe déjà.
Aujourd’hui, plusieurs tendances se dessinent clairement :
1. D’abord, une quête de sens. Les voyageurs souhaitent vivre des expériences plus authentiques, comprendre les territoires qu’ils visitent, rencontrer des habitants, découvrir la culture et soutenir l’économie locale lors de leurs visites.
2. Ensuite, une forme de fatigue écologique. Les discours trop alarmistes ou culpabilisants peuvent créer un sentiment de saturation. Certains voyageurs finissent par se sentir dépassés ou découragés. Trop d’injonctions peut provoquer l’effet inverse : le rejet.
3. Enfin, la recherche avant tout de la simplicité. Les voyageurs sont prêts à faire des efforts… à condition que les solutions soient accessibles et faciles à adopter.
Autrement dit, les voyageurs d’aujourd’hui sont curieux et sont déjà prêts à voyager autrement… à condition que cela reste simple et naturel.
Le rôle des professionnels du tourisme est donc moins de convaincre que de mettre en lumière ce qui existe déjà.
Faciliter les choix responsables
L’une des stratégies les plus efficaces consiste à rendre les choix responsables simples et naturels.
Lorsqu’une option durable devient la solution la plus évidente, les voyageurs l’adoptent souvent naturellement sans même s’en rendre compte ! Cela peut passer par plusieurs actions concrètes :
1. Simplifier les mobilités durables
Proposer des itinéraires en train, en covoiturage ou en transport collectif dès la phase de réservation peut orienter les décisions. Mettre en avant ces options dans les itinéraires ou suggérer des alternatives bas carbone peut influencer positivement les choix des consommateurs.
2. Valoriser les hébergements engagés
Les labels environnementaux comme la Clef Verte peuvent aider les voyageurs à identifier les établissements engagés. Encore faut-il expliquer ce que ces labels garantissent concrètement : gestion de l’eau, réduction des déchets, utilisation d’énergies renouvelables.
3. Proposer des expériences locales fortes
Visites chez des producteurs, rencontres avec des artisans, activités culturelles ou nature… Ces expériences permettent de soutenir l’économie locale tout en enrichissant le séjour des voyageurs.
4. Repenser l’offre alimentaire
La découverte des produits du terroir ou des cuisines végétales peut devenir une véritable expérience de voyage. Présentée comme une exploration culinaire, elle suscite souvent davantage d’enthousiasme que vécu comme une contrainte écologique.
Lorsqu’une option durable devient la solution la plus évidente, les voyageurs l’adoptent souvent naturellement sans même s’en rendre compte ! Cela peut passer par plusieurs actions concrètes :
1. Simplifier les mobilités durables
Proposer des itinéraires en train, en covoiturage ou en transport collectif dès la phase de réservation peut orienter les décisions. Mettre en avant ces options dans les itinéraires ou suggérer des alternatives bas carbone peut influencer positivement les choix des consommateurs.
2. Valoriser les hébergements engagés
Les labels environnementaux comme la Clef Verte peuvent aider les voyageurs à identifier les établissements engagés. Encore faut-il expliquer ce que ces labels garantissent concrètement : gestion de l’eau, réduction des déchets, utilisation d’énergies renouvelables.
3. Proposer des expériences locales fortes
Visites chez des producteurs, rencontres avec des artisans, activités culturelles ou nature… Ces expériences permettent de soutenir l’économie locale tout en enrichissant le séjour des voyageurs.
4. Repenser l’offre alimentaire
La découverte des produits du terroir ou des cuisines végétales peut devenir une véritable expérience de voyage. Présentée comme une exploration culinaire, elle suscite souvent davantage d’enthousiasme que vécu comme une contrainte écologique.
Miser sur une communication positive et inspirante
La manière de communiquer sur le tourisme responsable est déterminante. Un discours trop moralisateur peut rapidement décourager les voyageurs. À l’inverse, une communication positive et inspirante donne envie de s’impliquer.
Raconter les initiatives locales est souvent une excellente approche. Mettre en avant les personnes qui font vivre un territoire (producteurs, guides, artisans) permet de créer un lien émotionnel.
Par exemple, expliquer que les légumes servis au restaurant proviennent d’un maraîcher situé à quelques kilomètres de l’hôtel raconte une histoire bien plus engageante qu’une simple mention « produits locaux ».
Il est également utile de montrer les impacts concrets, comme mettre en avant un projet du type : « En participant à cette excursion, vous contribuez à soutenir un programme de protection de la biodiversité. »
La communication devient alors un outil de storytelling puissant qui valorise l’expérience et transforme la responsabilité en une super expérience de découverte !
Raconter les initiatives locales est souvent une excellente approche. Mettre en avant les personnes qui font vivre un territoire (producteurs, guides, artisans) permet de créer un lien émotionnel.
Par exemple, expliquer que les légumes servis au restaurant proviennent d’un maraîcher situé à quelques kilomètres de l’hôtel raconte une histoire bien plus engageante qu’une simple mention « produits locaux ».
Il est également utile de montrer les impacts concrets, comme mettre en avant un projet du type : « En participant à cette excursion, vous contribuez à soutenir un programme de protection de la biodiversité. »
La communication devient alors un outil de storytelling puissant qui valorise l’expérience et transforme la responsabilité en une super expérience de découverte !
Faire des voyageurs des acteurs de leur séjour
Les voyageurs s’engagent davantage lorsqu’ils deviennent acteurs de leur expérience. Proposer des activités participatives permet de sensibiliser tout en créant des souvenirs marquants. Cela peut prendre différentes formes :
- ateliers de cuisine locale,
- découverte d’un artisanat traditionnel,
- visite d’une ferme ou d’un vignoble durable,
- activités de préservation de la nature.
Ces expériences offrent souvent un double bénéfice : elles renforcent la compréhension des enjeux environnementaux et sociaux tout en enrichissant l’expérience touristique et laissent souvent un souvenir marquant.
Certaines destinations vont encore plus loin et expérimentent même des approches innovantes !
Copenhague, par exemple, a lancé une initiative récompensant les comportements écoresponsables des touristes, avec des avantages comme des prêts de vélos gratuits ou des visites à tarif réduit (source : Vert, le média). Une manière intelligente de montrer que la responsabilité peut aussi rimer avec plaisir.
- ateliers de cuisine locale,
- découverte d’un artisanat traditionnel,
- visite d’une ferme ou d’un vignoble durable,
- activités de préservation de la nature.
Ces expériences offrent souvent un double bénéfice : elles renforcent la compréhension des enjeux environnementaux et sociaux tout en enrichissant l’expérience touristique et laissent souvent un souvenir marquant.
Certaines destinations vont encore plus loin et expérimentent même des approches innovantes !
Copenhague, par exemple, a lancé une initiative récompensant les comportements écoresponsables des touristes, avec des avantages comme des prêts de vélos gratuits ou des visites à tarif réduit (source : Vert, le média). Une manière intelligente de montrer que la responsabilité peut aussi rimer avec plaisir.
Privilégier la transparence plutôt que la perfection
Dans un contexte où les voyageurs sont de plus en plus attentifs aux discours des entreprises, la transparence devient essentielle.
Aucune activité touristique n’est parfaitement neutre sur le plan environnemental. Les voyageurs le savent. Ce qu’ils attendent, c’est une démarche sincère : expliquer les actions mises en place, reconnaître les limites et partager les progrès réalisés.
Communiquer sur un parcours d’amélioration continue renforce souvent davantage la crédibilité qu’un discours qui prétend être irréprochable.
Et si vous voulez en savoir plus, sur comment communiquer sans greenwashing, retrouvez l’une de mes dernières chroniques à ce sujet : Greenwashing : comment communiquer de façon responsable et éviter les fausses promesses dans le tourisme ?
Aucune activité touristique n’est parfaitement neutre sur le plan environnemental. Les voyageurs le savent. Ce qu’ils attendent, c’est une démarche sincère : expliquer les actions mises en place, reconnaître les limites et partager les progrès réalisés.
Communiquer sur un parcours d’amélioration continue renforce souvent davantage la crédibilité qu’un discours qui prétend être irréprochable.
Et si vous voulez en savoir plus, sur comment communiquer sans greenwashing, retrouvez l’une de mes dernières chroniques à ce sujet : Greenwashing : comment communiquer de façon responsable et éviter les fausses promesses dans le tourisme ?
Célébrer les « petits gestes » et valoriser les impacts
La transition vers un tourisme plus responsable repose souvent sur une multitude de petits gestes.
Réduire les déchets, privilégier les produits locaux, limiter le gaspillage ou encourager les mobilités douces sont autant d’actions concrètes qui peuvent faire évoluer les pratiques.
Mettre en valeur ces actions peut encourager les voyageurs à s’impliquer davantage.
Certaines entreprises utilisent des indicateurs visuels ou des messages simples pour montrer l’impact des choix des clients : économies d’eau, réduction des déchets ou soutien à des projets locaux.
Ces outils permettent de rendre les contributions individuelles plus visibles et de rappeler que chaque geste compte !
Mais bien entendu, ces actions ne doivent pas devenir une solution de facilité. Les petits gestes sont précieux pour sensibiliser et embarquer les voyageurs, mais ils ne remplacent pas les transformations plus profondes nécessaires à la transition du secteur : repenser les mobilités, réduire l’empreinte carbone des activités ou adapter les modèles économiques aux enjeux climatiques.
L’enjeu est donc de trouver le bon équilibre : valoriser les gestes du quotidien tout en poursuivant des projets plus structurants et plus ambitieux. Car c’est bien la combinaison des deux qui permettra au tourisme de progresser vers un modèle réellement durable.
Réduire les déchets, privilégier les produits locaux, limiter le gaspillage ou encourager les mobilités douces sont autant d’actions concrètes qui peuvent faire évoluer les pratiques.
Mettre en valeur ces actions peut encourager les voyageurs à s’impliquer davantage.
Certaines entreprises utilisent des indicateurs visuels ou des messages simples pour montrer l’impact des choix des clients : économies d’eau, réduction des déchets ou soutien à des projets locaux.
Ces outils permettent de rendre les contributions individuelles plus visibles et de rappeler que chaque geste compte !
Mais bien entendu, ces actions ne doivent pas devenir une solution de facilité. Les petits gestes sont précieux pour sensibiliser et embarquer les voyageurs, mais ils ne remplacent pas les transformations plus profondes nécessaires à la transition du secteur : repenser les mobilités, réduire l’empreinte carbone des activités ou adapter les modèles économiques aux enjeux climatiques.
L’enjeu est donc de trouver le bon équilibre : valoriser les gestes du quotidien tout en poursuivant des projets plus structurants et plus ambitieux. Car c’est bien la combinaison des deux qui permettra au tourisme de progresser vers un modèle réellement durable.
Redonner du sens au voyage, et si finalement ce n’était pas ça le défi de demain ?
Le tourisme responsable ne doit pas être perçu comme une contrainte supplémentaire pour les voyageurs. Au contraire, il représente une opportunité unique de réinventer l’expérience touristique.
En misant sur l’inspiration, la simplicité et la participation, vous, professionnels du tourisme pouvez encourager des comportements plus durables tout en renforçant la qualité des séjours proposés !
Car au fond, voyager reste avant tout une aventure humaine : découvrir de nouveaux paysages, rencontrer d’autres cultures, partager des moments uniques.
Et si le véritable luxe du tourisme de demain était finalement celui d’avoir un impact positif sur les territoires que l’on explore ?
En misant sur l’inspiration, la simplicité et la participation, vous, professionnels du tourisme pouvez encourager des comportements plus durables tout en renforçant la qualité des séjours proposés !
Car au fond, voyager reste avant tout une aventure humaine : découvrir de nouveaux paysages, rencontrer d’autres cultures, partager des moments uniques.
Et si le véritable luxe du tourisme de demain était finalement celui d’avoir un impact positif sur les territoires que l’on explore ?
À retenir pour les professionnels du tourisme, pour engager les voyageurs sans culpabilisation :
- faciliter les choix responsables est plus efficace que les imposer ;
- communiquer de manière positive, transparente et inspirante renforce la confiance ;
- valoriser les initiatives locales, les rencontres humaines et les « petits gestes » du quotidien permet déjà de rendre les impacts visibles ;
- proposer des expériences participatives et immersives favorise l’engagement naturel.
Le tourisme de demain ne sera sans doute pas seulement plus durable, il sera aussi plus authentique, plus humain et plus inspirant !
- faciliter les choix responsables est plus efficace que les imposer ;
- communiquer de manière positive, transparente et inspirante renforce la confiance ;
- valoriser les initiatives locales, les rencontres humaines et les « petits gestes » du quotidien permet déjà de rendre les impacts visibles ;
- proposer des expériences participatives et immersives favorise l’engagement naturel.
Le tourisme de demain ne sera sans doute pas seulement plus durable, il sera aussi plus authentique, plus humain et plus inspirant !
Experte Marketing Responsable, Camille Le Guilloux s’est donné pour mission d’inspirer, outiller et guider les entreprises vers des pratiques plus éthiques et durables du marketing.
Devenue infopreneur à impact et animatrice de différents ateliers RSE de sensibilisation (Fresque du Climat, Atelier 2 tonnes, Fresque Océane, Fresque des Nouveaux Récits), elle accompagne aujourd'hui les entreprises et les étudiant·es en école de Commerce à mettre en place des stratégies performantes et responsables !
Site web : www.kerezenn.com
Devenue infopreneur à impact et animatrice de différents ateliers RSE de sensibilisation (Fresque du Climat, Atelier 2 tonnes, Fresque Océane, Fresque des Nouveaux Récits), elle accompagne aujourd'hui les entreprises et les étudiant·es en école de Commerce à mettre en place des stratégies performantes et responsables !
Site web : www.kerezenn.com
Autres articles
-
S'adapter aux crises : le concept de robustesse d’Olivier Hamant appliqué au tourisme [ABO]
-
Greenwashing : comment communiquer de façon responsable et éviter les fausses promesses dans le tourisme ? [ABO]
-
FairScore Événementiel : le "Nutri-Score" de la RSE arrive dans l’événementiel
-
RSE : quelles réglementations et opportunités pour le secteur du tourisme en 2026 ? [ABO]
-
Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !