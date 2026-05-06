La compagnie a suspendu ses liaisons vers le Moyen-Orient et réévalue la situation tous les 10 jours. Environ 25% de l'offre Europe-Asie a été interrompue brutalement. Air France a ajouté plus de 80 rotations supplémentaires vers l'Asie entre mars et juin.

La facture annuelle de kérosène s'élève à environ 7 milliards d'euros, dont 70% sont couverts pour 2026. La hausse reste très significative et n'est pas compensée par les augmentations tarifaires.

Air France n'envisage pas d'annuler de vols en raison du coût du kérosène. Les réservations restent solides pour l'été, avec un report vers les lignes asiatiques et les États-Unis.

La pénétration de NDC est de 50%. Sur le voyage d'affaires : 1 billet sur 3, soit +15 points vs l'an dernier. Prolongation de la surcharge de 4€ jusqu'à fin décembre pour les agences affaires sur Edifact.