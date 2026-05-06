Dernière mise à jour : 6 mai 2026, 12h13
DERNIÈRE INFO Valérie Boned candidate à sa propre succession : « pour poursuivre tous les enjeux actuels avec passion » 6 mai · 12h13
Au sommaire de cette édition 25 flashs ▼
01Valérie Boned · Crise prix 02Valérie Boned · Lettre IATA 03Christophe Murphy · Disneyland 04Mumtaz Teker · APST 05Patrice Caradec · SETO 06Henri Hourcade · Air France 07Marc Lolivier · FEVAD 08Laurent Abitbol · Marietton 09Amir Reza-Tofighi · CPME 10Jean Castex · SNCF 11Patrick Pourbaix · MSC 12Fabrice Toledano · Trenitalia 13Rail Charter Service 14Cyrille Fradin · FRAM 15Jérôme Fourquet · IFOP 16Justine Coutard · ADP / Moyen-Orient 17Justine Coutard · ADP / Kérosène 18Justine Coutard · CDG Express 19Justine Coutard · EES 20Frédéric Encel · Géopolitique 21Serge Papin · Aides & URSSAF 22Serge Papin · Pas de pénurie 23Valérie Boned · Clôture 24Boned · Candidature 24 juin 25Photo de famille EDV
Ouverture du Congrès
Aujourd'hui, la crise porte sur les prix et les pénuries. C'est devenu le sujet principal. Je crains moins la pénurie que le coût. Cette petite musique autour de la question — y aura-t-il du kérosène ? — fait partie des choses qui arrivent.
Le vrai enjeu, c'est de savoir comment en parler et comment expliquer la situation. Ce problème relève surtout de la gestion des prises de décision.
Nous leur vendons des services, et leur santé financière est donc un enjeu majeur. J'ai écrit au président de l'IATA il y a une semaine afin d'organiser une réunion sur la situation financière des compagnies et obtenir des garanties — alors même que nous devons en apporter à l'IATA.
Vous êtes des partenaires historiques de Disneyland Paris. Si vous constituez un canal de vente complémentaire, votre rôle va bien au-delà. Vous accompagnez nos visiteurs et les aidez à faire les meilleurs choix. Vous contribuez activement à leur expérience. Les agences de voyages font pleinement partie du succès de Disneyland Paris.
1992
1ère destination touristique d'Europe depuis
445M
Visiteurs cumulés
120 Mds €
Économie française · +6% recettes touristiques
Garanties & Tour-opérateurs
Le conflit pourrait s'arrêter avant l'été, mais c'est davantage le pouvoir d'achat qui préoccupe. L'APST est aujourd'hui en très bonne santé financière, avec un niveau de fonds inédit et une trésorerie solide. Pas de réduction des cotisations — au contraire, l'objectif est de renforcer encore les capacités face aux crises futures.
40 M€
Fonds APST · niveau inédit
70 M€
Trésorerie disponible
Nos clients regardent beaucoup les chaînes d'information. Nous étions à +6% de réservations avant le 28 février pour l'été ; nous sommes désormais à -5%. Les ventes ont fortement reculé ces deux derniers mois.
Mais des opportunités existent : je n'ai jamais vu des prix aériens aussi bas, ni autant de disponibilités hôtelières à saisir. Ne soyons pas les derniers à en profiter. Ne baissons pas les bras.
Aérien · Air France
La compagnie a suspendu ses liaisons vers le Moyen-Orient et réévalue la situation tous les 10 jours. Environ 25% de l'offre Europe-Asie a été interrompue brutalement. Air France a ajouté plus de 80 rotations supplémentaires vers l'Asie entre mars et juin.
La facture annuelle de kérosène s'élève à environ 7 milliards d'euros, dont 70% sont couverts pour 2026. La hausse reste très significative et n'est pas compensée par les augmentations tarifaires.
Air France n'envisage pas d'annuler de vols en raison du coût du kérosène. Les réservations restent solides pour l'été, avec un report vers les lignes asiatiques et les États-Unis.
La pénétration de NDC est de 50%. Sur le voyage d'affaires : 1 billet sur 3, soit +15 points vs l'an dernier. Prolongation de la surcharge de 4€ jusqu'à fin décembre pour les agences affaires sur Edifact.
+80
Rotations Asie
(mars → juin)
(mars → juin)
7 Mds €
Facture kérosène
annuelle
annuelle
50%
Pénétration NDC
+15 pts B2B
+15 pts B2B
Distribution & Intelligence artificielle
Aujourd'hui, 1 acheteur sur 3 utilise déjà un GPT ou un agent dans son processus d'achat, notamment dans le secteur du voyage. On observe une évolution extrêmement rapide.
À titre de comparaison, en regardant les débuts du m-commerce avec l'arrivée de l'iPhone vers 2007, il a fallu jusqu'en 2017 pour atteindre seulement 10% des commandes en ligne.
Sur l'impact Moyen-Orient : aucun effet significatif sur les ventes en ligne. Internet conserve un rôle de valeur refuge. Risque toutefois : à force de crises successives, les clients deviennent dépendants des promotions.
1 / 3
Acheteurs utilisent
GPT ou agent IA
GPT ou agent IA
10 ans
Délai m-commerce
pour atteindre 10%
pour atteindre 10%
⚡
Adoption IA
bien plus rapide
bien plus rapide
Appels à l'État
Je ne suis pas optimiste. Je pense que la crise va s'aggraver de plus en plus. Et on va arriver à des mondes plus durs que prévus.
Souhaite obtenir une réponse de l'État sur le chômage partiel.
Mes équipes sont à Matignon pour porter les messages. Si dans les prochains jours, on n'a pas un retour concluant, on va changer de braquet et on va être beaucoup plus offensifs.
Rail · SNCF
La SNCF n'a jamais transporté autant de voyageurs : +16% sur le TGV par rapport à 2019, avec 170 millions de passagers, +54% sur les TER et +5% sur les Intercités. Le parc de rames est insuffisant — elles auraient dû être livrées pour les JO 2024.
On accuse un retard d'investissement dans le réseau estimé à 60 Md€. Environ un gros tiers des incidents est lié à la signalisation et aux caténaires. Jusqu'à présent, seule la SNCF a financé ce réseau. Les chutes d'arbres ont été multipliées par 14. Les colis abandonnés et les sangliers provoquent plus de perturbations que les grèves.
Les entreprises du voyage génèrent 24% des recettes de la SNCF, ce qui justifie une approche spécifique. Notre convention s'achève fin 2027 — il est plus que temps de préparer la future convention et de définir un modèle de rémunération adapté. Nous n'avons pas d'intérêt à affaiblir nos partenaires.
170 M
Voyageurs TGV
(+16% vs 2019)
(+16% vs 2019)
+54%
Fréquentation
TER
TER
60 Mds €
Retard
d'investissement
d'investissement
24%
Recettes SNCF
via EDV
via EDV
Jour 2 · Croisière
Avec la crise au Moyen-Orient, nous avons perdu notre avance mais peut-être un peu moins que mes confrères. On est dans les clous en avril, mai et on a un creux en juin. Il y aura peut-être des opportunités de ventes. L'été s'annonce correct.
28 nov.
Baptême au Havre du
MSC World Asia
MSC World Asia
Été 2026
Lancement
Explora 3
Explora 3
Rail · Distribution & Innovation
La distribution constitue un levier de croissance clé que nous devons activer. Nous avons récemment signé avec Selectour, sommes en cours de signature avec AMEX GBT, et avons activé Manor l'an dernier. D'autres réseaux comme TourCom devraient suivre.
Le fonds Certares (aussi au capital de Marietton et Amex) va jouer un rôle central dans Trenitalia France. Ambition : relier Paris à Londres d'ici 2029.
Annonce produit · Rail Charter Service
Lancement d'une offre de croisière ferroviaire avec la SNCF
Rail Charter Service annonce une nouvelle offre de croisière ferroviaire en s'appuyant sur la SNCF, en partenariat avec France DMC Alliance.
« Le train ne sera pas seulement un moyen de transport, mais un véritable espace d'expérience » a expliqué Patrick Métivier. Première thématique : les Impressionnistes en Normandie, avec cours de dessin et conférences à bord.
Front des Tour-opérateurs
Nous faisons face à une forte tension dans l'activité de tour operating, liée à des annulations de vols chez Volotea, easyJet et Transavia. Ces annulations ne sont pas toujours signalées en amont et surviennent parfois tardivement, comme le vendredi soir.
Cela crée un climat délétère, avec des clients nombreux et inquiets. Or notre activité repose sur la sérénité et notre capacité à rassurer.
La réaction des clients est assez simple : attentisme et report des décisions. La question est de savoir comment réinstaurer un message plus positif auprès de la clientèle.
Vision sociétale · IFOP
Nous sommes passés d'une économie historiquement centrée sur l'industrie et l'agriculture à une économie désormais largement portée par la consommation, le tourisme, les loisirs et les services. Cette transition s'illustre par une période emblématique : le printemps 1992, marqué d'un côté par la fermeture de l'usine Renault de Billancourt, et de l'autre, le 12 avril, par l'inauguration de Disneyland Paris.
Le chômage n'est plus aujourd'hui une priorité majeure pour les Français. Une autre inquiétude s'est imposée : celle du pouvoir d'achat, qui occupe désormais une place centrale.
Les Français préservent leurs dépenses vacances et loisirs. Ils adaptent cependant leurs choix — en partant moins longtemps, en réduisant les budgets ou en privilégiant des offres low cost.
Aéroports · Groupe ADP
La destination la plus affectée reste la Jordanie, ainsi que l'Inde dans une certaine mesure. À ce stade, l'impact sur les aéroports parisiens demeure modéré : les annulations de vols représentent environ un jour et demi sur un mois classique, soit un niveau comparable à celui observé lors de mouvements sociaux.
La clientèle du Moyen-Orient, particulièrement contributive pour nos commerces, est également touchée.
Nous agissons comme une caisse de résonance des préoccupations de nos compagnies aériennes partenaires. À ce jour, aucune difficulté d'approvisionnement en kérosène n'a été constatée à Paris. Les raffineries que nous utilisons sont principalement alimentées par l'Amérique du Nord.
Toutefois, le bon fonctionnement des lignes dépend aussi de l'approvisionnement en kérosène des destinations. Des tensions peuvent apparaître en Asie. Il convient de ne pas céder à une forme de psychose sur ce sujet.
On peut dire qu'on l'a attendu. Le 28 mars prochain, c'est une date sur laquelle nous n'avons plus aucun doute. C'est plus un enjeu de rattrapage. C'était une anomalie de ne pas avoir un moyen de transport direct entre un aéroport international et la capitale.
28 mars
Date de lancement
confirmée
confirmée
20 min
Temps de trajet
jusqu'à la capitale
jusqu'à la capitale
C'est un outil qui a du sens mais on se heurte à des difficultés technologiques depuis des années. Il devait être généralisé début avril et heureusement, cela n'a pas été le cas. Tous les aéroports disent que ça ne marche pas et que cela crée des files d'attentes importantes.
Cela pourrait avoir un impact cet été même si la généralisation du système est retardée.
Décryptage · Géopolitique
C'est une situation qui peut durer longtemps, car dans les guerres asymétriques le problème est celui de la temporalité. Ce n'est pas une « guerre de haute intensité ».
Sur le plan économique, nous avons des conséquences qui vont s'étaler sur les prochains mois. Prudence : ce n'est pas la multiplication par 4 du prix du baril comme en 1973, puis par 2. La situation n'est pas géniale, mais elle n'est pas catastrophique.
×4 puis ×2
Choc pétrolier
de référence (1973)
de référence (1973)
≠ 1973
Situation actuelle
moins extrême
moins extrême
Mois
Horizon d'étalement
des conséquences
des conséquences
Au pouvoir · Ministère
Sur les aides aux opérateurs de voyages : « Elle peut faire l'objet de discussions » a affirmé le Ministre.
La DGFIP permet de différer le paiement de certaines charges, comme celles dues à l'URSSAF, sous réserve d'en faire la demande. Les acteurs du tourisme attendent des clarifications sur l'activité partielle, des blocages ayant été constatés, a rappelé Valérie Boned.
« Ces différents points font partie des sujets qui seront portés à Matignon ; ils restent ouverts à discussion et seront défendus » a confirmé le Ministre.
« J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de pénurie de carburant, demain je rencontre les compagnies aériennes. »
Le Ministre a également tenu à remercier les opérateurs de voyages qui ont permis de rapatrier les Français suite à la crise au Moyen-Orient.
Clôture du Congrès
Chacun des intervenants nous a apporté des perspectives à partir desquelles nous pouvons avancer. Il est essentiel de parler avec sincérité dans les médias.
En toile de fond, une question demeure : pourquoi ne vend-on pas aujourd'hui pour l'été ? Il y a l'impression que, si l'on achète maintenant, on ne partira pas réellement. Cela traduit un véritable enjeu de confiance et de pédagogie.
Si l'on explique clairement les choses, nous devons absolument trouver un moyen de relancer la dynamique. Cela doit aussi servir à cela.
Annonce · Présidence EDV
Valérie Boned candidate à sa propre succession
Au terme de son mandat de 3 ans à la tête des Entreprises du Voyage, Valérie Boned a annoncé qu'elle souhaitait renouveler sa candidature, « pour poursuivre tous les enjeux actuels avec passion ».
Le conseil d'administration a été constitué.
24 juin
Date de l'AG
du syndicat
du syndicat
3 ans
Mandat actuel
de la présidente
de la présidente
Le mot de la fin