Le Futuroscope sacré meilleur parc à thème au monde !

Le classement met à l’honneur les parcs d’attractions et aquatiques proposant des expériences immersives mêlant sensations, divertissement et activités familiales.Le parc poitevin met en avant une offre articulée autour d’attractions immersives, d’expériences sensorielles, de spectacles interactifs et d’activités aquatiques destinées à un large public familial.