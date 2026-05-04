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Le Futuroscope sacré meilleur parc à thème au monde !

Le parc a été distingué aux Travelers’ Choice Awards de Tripadvisor


Le Futuroscope a été désigné meilleur parc à thème au monde par Tripadvisor dans la catégorie "Amusement & Water Parks". Une distinction attribuée sur la base des avis des visiteurs.


Rédigé par le Jeudi 7 Mai 2026 à 12:06

Le Futuroscope sacré meilleur parc à thème au monde par Tripadvisor - Depositphotos.com @taldav68
Le Futuroscope sacré meilleur parc à thème au monde par Tripadvisor - Depositphotos.com @taldav68
Exotismes
Le Futuroscope a été désigné meilleur parc à thème au monde dans la catégorie "Amusement & Water Parks" des Travelers’ Choice Awards Best of the Best de Tripadvisor.

Attribuée sur la base des avis publiés par les voyageurs au cours des douze derniers mois, cette distinction récompense les établissements ayant recueilli un volume important d’évaluations positives.

Selon Tripadvisor, moins de 1 % des quelque huit millions d’établissements référencés sur la plateforme atteignent ce niveau de reconnaissance.

Une première place mondiale portée par les avis voyageurs

Autres articles
Le classement met à l’honneur les parcs d’attractions et aquatiques proposant des expériences immersives mêlant sensations, divertissement et activités familiales.

Cette année, le Futuroscope se hisse à la première place devant Ferrari World Abu Dhabi, lauréat de l’édition précédente.

A lire : Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !

Le parc poitevin met en avant une offre articulée autour d’attractions immersives, d’expériences sensorielles, de spectacles interactifs et d’activités aquatiques destinées à un large public familial.


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Tags : futuroscope, tripadvisor
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