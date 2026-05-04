Le Futuroscope sacré meilleur parc à thème au monde !

Le Futuroscope a été désigné meilleur parc à thème au monde dans la catégorie "Amusement & Water Parks" des Travelers’ Choice Awards Best of the Best de Tripadvisor.
Attribuée sur la base des avis publiés par les voyageurs au cours des douze derniers mois, cette distinction récompense les établissements ayant recueilli un volume important d’évaluations positives.
Selon Tripadvisor, moins de 1 % des quelque huit millions d’établissements référencés sur la plateforme atteignent ce niveau de reconnaissance.
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Une première place mondiale portée par les avis voyageurs
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Le classement met à l’honneur les parcs d’attractions et aquatiques proposant des expériences immersives mêlant sensations, divertissement et activités familiales.
Cette année, le Futuroscope se hisse à la première place devant Ferrari World Abu Dhabi, lauréat de l’édition précédente.
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Le parc poitevin met en avant une offre articulée autour d’attractions immersives, d’expériences sensorielles, de spectacles interactifs et d’activités aquatiques destinées à un large public familial.
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Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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