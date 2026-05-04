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EDV : Valérie Boned candidate à sa succession

Congrès des Entreprises du Voyage à Disneyland Paris


Valérie Boned a annoncé sa volonté de briguer un nouveau mandat à la tête des Entreprises du Voyage. L'élection du président ou de la présidente aura lieu le 24 juin prochain à l'occasion de l'Assemblée générale du syndicat.


Rédigé par le Mercredi 6 Mai 2026 à 01:07

EDV : Valérie Boned candidate à sa succession - Photo CE
EDV : Valérie Boned candidate à sa succession - Photo CE
Exotismes
À l’approche de la fin de son mandat, Valérie Boned se projette dans la suite.

La présidente des Entreprises du Voyage (EDV), élue en 2023 pour une durée de trois ans, a annoncé en clôture du Congrès du syndicat qui se tient jusqu'au 6 mai à Disneyland Paris, son intention de briguer un nouveau mandat, avec la volonté affichée de « poursuivre tous les enjeux actuels avec passion ».

Elle souhaite ainsi s’inscrire dans la continuité de son action à la tête du syndicat. Dans un contexte marqué par de fortes tensions géopolitiques et économiques pour le secteur, la dirigeante entend poursuivre les chantiers engagés et accompagner les entreprises dans leurs transformations.

L’ensemble des mandats - qu’ils soient régionaux, métiers ou nationaux - ont été remis en jeu. Le conseil d'administration du syndicat a été ainsi élu. Pour rappel, le Conseil d’Administration est composé de 19 membres :

Le Président des Entreprises du Voyage
Le Président de l’APST
Le Président du SETO
Le Président du CEAG
12 représentants des Conseils professionnels
3 représentants du Comité des Régions.

Autres articles
Le nouveau Président ou la Présidente sera élu(e) par le nouveau Conseil d’Administration (composé de 19 membres) lors de l'AG du 24 juin.

A noter, que l'appel à candidature à la présidence du syndicat sera envoyé officiellement trois semaines avant l’Assemblée Générale.
Les permanents des EDV et les membres du CA - Photo CE
Les permanents des EDV et les membres du CA - Photo CE

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Tags : congres edv 2026, edv
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