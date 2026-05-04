EDV : Valérie Boned candidate à sa succession

À l’approche de la fin de son mandat, Valérie Boned se projette dans la suite.
La présidente des Entreprises du Voyage (EDV), élue en 2023 pour une durée de trois ans, a annoncé en clôture du Congrès du syndicat qui se tient jusqu'au 6 mai à Disneyland Paris, son intention de briguer un nouveau mandat, avec la volonté affichée de « poursuivre tous les enjeux actuels avec passion ».
Elle souhaite ainsi s’inscrire dans la continuité de son action à la tête du syndicat. Dans un contexte marqué par de fortes tensions géopolitiques et économiques pour le secteur, la dirigeante entend poursuivre les chantiers engagés et accompagner les entreprises dans leurs transformations.
L’ensemble des mandats - qu’ils soient régionaux, métiers ou nationaux - ont été remis en jeu. Le conseil d'administration du syndicat a été ainsi élu. Pour rappel, le Conseil d’Administration est composé de 19 membres :
Le Président des Entreprises du Voyage
Le Président de l’APST
Le Président du SETO
Le Président du CEAG
12 représentants des Conseils professionnels
3 représentants du Comité des Régions.
La présidente des Entreprises du Voyage (EDV), élue en 2023 pour une durée de trois ans, a annoncé en clôture du Congrès du syndicat qui se tient jusqu'au 6 mai à Disneyland Paris, son intention de briguer un nouveau mandat, avec la volonté affichée de « poursuivre tous les enjeux actuels avec passion ».
Elle souhaite ainsi s’inscrire dans la continuité de son action à la tête du syndicat. Dans un contexte marqué par de fortes tensions géopolitiques et économiques pour le secteur, la dirigeante entend poursuivre les chantiers engagés et accompagner les entreprises dans leurs transformations.
L’ensemble des mandats - qu’ils soient régionaux, métiers ou nationaux - ont été remis en jeu. Le conseil d'administration du syndicat a été ainsi élu. Pour rappel, le Conseil d’Administration est composé de 19 membres :
Le Président des Entreprises du Voyage
Le Président de l’APST
Le Président du SETO
Le Président du CEAG
12 représentants des Conseils professionnels
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Le nouveau Président ou la Présidente sera élu(e) par le nouveau Conseil d’Administration (composé de 19 membres) lors de l'AG du 24 juin.
A noter, que l'appel à candidature à la présidence du syndicat sera envoyé officiellement trois semaines avant l’Assemblée Générale.
A noter, que l'appel à candidature à la présidence du syndicat sera envoyé officiellement trois semaines avant l’Assemblée Générale.