Olivier Velter rejoint TUI France !

L’arrivée d’Olivier constitue un atout majeur pour le service Production Clubs. Son parcours riche dans le tour operating, combinant expertise produit, vision business et commerciale ainsi que le management d’équipes, va nous permettre de développer notre portefeuille Clubs et d’en renforcer durablement la performance et l’attractivité

Il a notamment occupé récemment le poste de Directeur commercial et membre du COMEX chez Top of Travel, après avoir exercé des responsabilités similaires chez Héliades, Jet tours et Thomas Cook.Jean-Baptiste Delsuc, Directeur du tour-opérating de TUI France souligne : «».