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Olivier Velter rejoint TUI France !

il occupe les fonctions de Responsable Senior du Pôle Production Clubs


TUI France annonce la nomination d’Olivier Velter, Responsable Senior du Pôle Production Clubs. Il avait quitté Top of travel début mars 2026.


Rédigé par le Mardi 28 Avril 2026 à 17:01

Olivier Velter rejoint TUI France ! - Photo : OV
Olivier Velter rejoint TUI France ! - Photo : OV
IFTM
TUI France vient d'annoncer la nomination d’Olivier Velter, au poste de Responsable Senior du Pôle Productions Clubs, à partir du 27 avril 2026.

Dans le cadre da nouvelle fonction, Olivier Velter prendra en charge l’ensemble du Service Production Clubs (Club Lookéa, Club Marmara), soit une équipe de 10 personnes. Il travaille sous la responsabilité de Jean-Baptiste Delsuc, Directeur du tour-opérating de TUI France.

Olivier Velter dispose de près de 30 ans d’expérience dans le secteur du tour-operating, avec un parcours riche en tant que chef de marché, responsable commercial.

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Il a notamment occupé récemment le poste de Directeur commercial et membre du COMEX chez Top of Travel, après avoir exercé des responsabilités similaires chez Héliades, Jet tours et Thomas Cook.

Jean-Baptiste Delsuc, Directeur du tour-opérating de TUI France souligne : « L’arrivée d’Olivier constitue un atout majeur pour le service Production Clubs. Son parcours riche dans le tour operating, combinant expertise produit, vision business et commerciale ainsi que le management d’équipes, va nous permettre de développer notre portefeuille Clubs et d’en renforcer durablement la performance et l’attractivité ».


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Tags : tui france
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