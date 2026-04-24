Olivier Velter rejoint TUI France !

TUI France vient d'annoncer la nomination d’Olivier Velter, au poste de Responsable Senior du Pôle Productions Clubs, à partir du 27 avril 2026.
Dans le cadre da nouvelle fonction, Olivier Velter prendra en charge l’ensemble du Service Production Clubs (Club Lookéa, Club Marmara), soit une équipe de 10 personnes. Il travaille sous la responsabilité de Jean-Baptiste Delsuc, Directeur du tour-opérating de TUI France.
Olivier Velter dispose de près de 30 ans d’expérience dans le secteur du tour-operating, avec un parcours riche en tant que chef de marché, responsable commercial.
Dans le cadre da nouvelle fonction, Olivier Velter prendra en charge l’ensemble du Service Production Clubs (Club Lookéa, Club Marmara), soit une équipe de 10 personnes. Il travaille sous la responsabilité de Jean-Baptiste Delsuc, Directeur du tour-opérating de TUI France.
Olivier Velter dispose de près de 30 ans d’expérience dans le secteur du tour-operating, avec un parcours riche en tant que chef de marché, responsable commercial.
Autres articles
-
TUI France dégaine la "garantie plan B" pour relancer les réservations
-
Christophe Fuss, patron de TUI France et talentueux self made man [ABO]
-
Calendrier de l'Avent TUI France : 3 voyages à gagner pour les agents de voyages
-
TUI France : Christophe Lavail nous a quittés
-
TUI France nomme un directeur du tour-opérating
Il a notamment occupé récemment le poste de Directeur commercial et membre du COMEX chez Top of Travel, après avoir exercé des responsabilités similaires chez Héliades, Jet tours et Thomas Cook.
Jean-Baptiste Delsuc, Directeur du tour-opérating de TUI France souligne : « L’arrivée d’Olivier constitue un atout majeur pour le service Production Clubs. Son parcours riche dans le tour operating, combinant expertise produit, vision business et commerciale ainsi que le management d’équipes, va nous permettre de développer notre portefeuille Clubs et d’en renforcer durablement la performance et l’attractivité ».
Jean-Baptiste Delsuc, Directeur du tour-opérating de TUI France souligne : « L’arrivée d’Olivier constitue un atout majeur pour le service Production Clubs. Son parcours riche dans le tour operating, combinant expertise produit, vision business et commerciale ainsi que le management d’équipes, va nous permettre de développer notre portefeuille Clubs et d’en renforcer durablement la performance et l’attractivité ».