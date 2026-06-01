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Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles


L'été approche, et avec lui l'envie irrésistible de prendre le large. CroisiEurope, leader européen de la croisière fluviale, pense à tous les profils de voyageurs en lançant trois offres estivales : 50 % de remise pour la deuxième personne, croisière gratuite pour les moins de 16 ans, ou encore supplément solo offert. De Venise à Bordeaux, de l'Andalousie au Douro, les destinations de rêve ne manquent pas. Il ne reste plus qu'à choisir !


Rédigé par le Lundi 8 Juin 2026 à 06:05

CroisiEurope, leader Européen de la croisière fluviale

© Davidzfr
© Davidzfr
Dream Yacht
Depuis cinquante ans, CroisiEurope embarque des voyageurs sur les plus beaux fleuves d'Europe et du monde. Rhin, Danube, Douro, Guadalquivir, canaux de Venise ou estuaire de la Gironde : la compagnie française propose une façon unique de découvrir des destinations, à votre rythme. À bord, tout est inclus : repas, animations, accueil en français, et escales soigneusement choisies pour combiner visites culturelles, gastronomie locale et moments de pure détente.

Pour l'été 2026, CroisiEurope vous propose trois offres promotionnelles distinctes, adaptées aux couples, aux familles et aux voyageurs solos. Un dispositif qui permettra à chacun de trouver la formule la plus avantageuse selon sa situation. Ces offres s'appliquent sur une sélection de références et de dates, dans la limite des places disponibles : n’attendez pas pour réserver !

50 % de remise pour la deuxième personne

Sur une sélection de départs, CroisiEurope offre 50 % de réduction sur le prix du deuxième passager. Si vous voyagez en couple, entre amis, avec un parent ou un proche, le coût total de la croisière est divisé par deux. Une occasion à ne pas manquer !

Croisière offerte jusqu'à 16 ans : profitez de l'été grâce à l’offre CroisiFamille !

© AdobeStock - Croisieurope
© AdobeStock - Croisieurope
CroisiEurope vous propose une offre familiale de premier plan : la croisière est entièrement offerte pour les enfants jusqu'à 16 ans, hors vols, taxes et excursions. Une façon de vous offrir un été mémorable en famille !

Cette offre s'applique sur une sélection de croisières (1) spécialement pensées pour les familles, avec des itinéraires à la fois éducatifs, visuellement spectaculaires et accessibles aux plus jeunes.

La croisière famille Venise, classique et confidentielle (réf. VSX_FAMPP, 6 jours) est idéale pour initier les enfants aux merveilles de la Sérénissime. La visite d'un atelier de gondoliers, les couleurs éclatantes de Burano, les villas palladiennes nichées dans les collines… autant de souvenirs qui s'impriment pour longtemps dans la mémoire des petits comme des grands.

Venise © phpetrunina14
Venise © phpetrunina14
Cap au sud-ouest avec la croisière famille Bordeaux, entre terroir et histoire (réf. BOS_FAMPP, 6 jours), qui navigue sur la Gironde et la Dordogne. Les enfants découvriront les fortifications de Blaye, les vignobles de Saint-Émilion et l'architecture classée de Bordeaux, ville UNESCO. Un terrain de jeu historique et sensoriel.

La croisière famille De Porto vers l'Espagne, la vallée du Douro et Salamanque (réf. POP_FAMPP, 8 jours) embarque toute la famille pour une traversée entre Portugal et Espagne, entre paysages de vignes en terrasses, dégustation de porto, et découverte de l'université médiévale de Salamanque.

Enfin, pour ceux tentés par les saveurs ibériques et les danses enflammées, la croisière famille Les splendeurs de l'Andalousie (réf. SHF_FAMPP, 8 jours) avec ses escales à Séville, Grenade et Cadix, promet de faire briller les yeux de toute la famille.

Offre n°3 : Supplément Solo Offert : partir seul, sans payer le prix fort

Les voyageurs solos ont toutes les raisons de se réjouir : CroisiEurope supprime le surcoût lié aux cabines individuelles sur une sélection de croisières estivales. Résultat : vous occupez votre cabine seul, vous profitez de l'intégralité du programme, et vous payez exactement le même tarif qu'un passager en chambre double.

Cette offre s'applique sur une sélection de dates et de références, consultables directement sur le site CroisiEurope dans la rubrique dédiée au supplément solo offert. Les croisières concernées couvrent plusieurs destinations, permettant à chaque voyageur solo de trouver l'itinéraire qui lui correspond !

Pourquoi choisir CroisiEurope cet été ?

Au-delà des offres promotionnelles, CroisiEurope séduit par un positionnement unique dans le paysage des croisières : des tarifs compétitifs, une flotte moderne et une formule tout inclus à bord. Repas, hébergement, animations à bord, accueil en français : tout est pensé pour que vous n'ayez qu'à profiter.

CroisiEurope propose également sur des itinéraires exclusifs : la croisière sur l'Elbe et la Moldau sauvage entre Prague et Dresde, ou encore la navigation en Aquitaine de Bordeaux à Royan. Des routes qui permettent de découvrir l'Europe sous un angle différent, loin des circuits touristiques classiques.

Pour les familles, les couples, les voyageurs solos ou les amis qui veulent partager une aventure commune, l'été 2026 avec CroisiEurope s'annonce inoubliable. Les offres sont valables sur des références et des dates sélectionnées, dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous sur croisieurope.com pour consulter les disponibilités et réserver votre croisière d'été !

(1) Sur une sélection de départs et de références. Sont concernées : VSX_FAMPP, VSX_FAMTSP, SHF_FAMPP, BOS_FAMPP, POP_FAMPP. Hors vol, taxes et excursions.

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles
CroisiEurope, leader Européen de la croisière fluviale propose des croisières sur les canaux, fleuves et mers en France et dans le Monde à bord de bateaux à taille humaine. Avec plus de 50 années d’expérience, la compagnie possède aujourd’hui une flotte de 55 navires à taille humaine.

Téléphone : 0 826 101 234

Site web : pro.croisieurope.com

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Tags : Croisieurope
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