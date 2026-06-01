Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles

Au-delà des offres promotionnelles, CroisiEurope séduit par un positionnement unique dans le paysage des croisières : des tarifs compétitifs, une flotte moderne et une formule tout inclus à bord. Repas, hébergement, animations à bord, accueil en français : tout est pensé pour que vous n'ayez qu'à profiter.CroisiEurope propose également sur des itinéraires exclusifs : la croisière sur l'Elbe et la Moldau sauvage entre Prague et Dresde, ou encore la navigation en Aquitaine de Bordeaux à Royan. Des routes qui permettent de découvrir l'Europe sous un angle différent, loin des circuits touristiques classiques.Pour les familles, les couples, les voyageurs solos ou les amis qui veulent partager une aventure commune, l'été 2026 avec CroisiEurope s'annonce inoubliable. Les offres sont valables sur des références et des dates sélectionnées, dans la limite des places disponibles.