Strasbourg à Amsterdam : quand le Rhin vous prend dans ses bras

Arriver par son port est bien sur la plus intéressante prise de contact avec Amsterdam, dernière étape de la croisière. On n’entend pas les marins chanter comme dans la chanson mais ils sont là. Ceux du Queen Mary, en partance pour New York, et tous les autres qui font de cet immense carrefour marin une ruche spectaculaire.



Le temps est compté pour pouvoir découvrir toutes les curiosités, les beautés, les sites et les nombreux musées de cette ville unique à bien des égards parcourue par des milliers de vélos dont le visiteur devra se méfier. S’habituer à bien regarder à droite et à gauche avant de traverser les pistes cyclables prend un peu de temps…



CroisiEurope propose bien sûr la découverte de la ville via ses canaux pour apprécier l’architecture et les hautes maisons à pignons. Passage aussi chez un diamantaire et surtout l’incontournable parc Keukenhof à quelques kilomètres du centre-ville.



« Visiter Amsterdam sans passer par le parc Keukenhof, ce n’est pas visiter Amsterdam. » annonce le guide avant d’arriver. Plutôt d’accord avec lui après une déambulation dans ce paradis des fleurs. Des tulipes bien sûr aux mille couleurs mais aussi des jacinthes et des parterres fleuris magnifiques. Une promenade apaisante et colorée.



Le parc Keukenhof tient toutes ses promesses. Libre au visiteur également d’aller parcourir, le soir, les rues et canaux du quartier rouge, unique au monde. Plus de fleurs mais des fruits défendus. Coffee shop pour fumer en toute impunité la Marie Jeanne , vitrines ‘’vivantes’’ ou les femmes très légèrement vêtues vous proposent ‘’leur service ‘’. On est loin de La Lorelei enflammant par ses chants les marins, mais le quartier attire les foules.



Du Rhin romantique aux quartiers chauds d’Amsterdam en passant par les vignobles, les fleurs et les cathédrales tels sont quelques-uns des tableaux variés qu’offre cette croisière.