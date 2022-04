CroisiEurope : j'ai testé pour vous une croisière au départ de Venise

Croisi Europe est une entreprise familiale alsacienne créée en 1976 par Gérard Schmitter et d’abord connue sous le nom d’Alsace Croisières.

L’entreprise est actuellement dans sa 3e génération et est dirigée par les enfants et les petits enfants du fondateur.



La flotte est composée de 56 bateaux de catégories 4 ou 5 ancres accostant au cœur des villes et accueillant de 16 à 200 passagers et pour des croisières de 3 à 16 jours ou plus avec la découverte chaque jour d’une nouvelle escale.



Le service est assuré par du personnel et des équipages expérimentés et francophones. CroisiEurope offre une palette de destinations sur les canaux et fleuves de France et d’Europe mais aussi d’Asie, de Russie, d’Afrique et d’Amérique.



Elle propose un large choix d’excursions pour tous (dont certaines en supplément) en forfait ‘’classique’’ (découvertes de sites) ou en forfait ‘’dynamique’’ (visites insolites, ballades inédites)



Les croisières sont vendues en ‘’tout inclus’’ :

- Pension complète durant toute la croisière

- Boissons comprises aux repas et au bar

- Animation à bord

- Audiophones durant nos excursions

- Wi-Fi disponible gratuitement