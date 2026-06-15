Safari-croisière en Afrique australe : CroisiEurope vous emmène aux confins du monde



Un voyage aux confins de quatre pays, entre savane et fleuve mythique



Des navires d'exception conçus pour l'immersion





À bord, les huit cabines (dont six suites et deux suites avec balcon, toutes ouvertes sur les paysages extérieurs) sont aménagées dans un esprit élégant, avec une décoration inspirée de l'artisanat local qui imprègne chaque espace d'une identité africaine authentique. Le pont supérieur, équipé de transats et d'une piscine, offre un poste d'observation idéal pour contempler le défilé de la faune



Des jumelles sont prêtées à chaque passager, et les guides qui accompagnent les excursions terrestres et nautiques sont des spécialistes aguerris de la faune locale. Chaque sortie est pensée pour permettre une approche au plus près de la nature, dans le respect des écosystèmes traversés : CroisiEurope applique à bord une gestion rigoureuse des déchets et veille à limiter l'impact environnemental de chaque départ. L' African Dream et le Zimbabwean Dream ont été conçus et construits par CroisiEurope spécifiquement pour ces latitudes et pour ce programme. Ces navires luxueux et intimistes ont été pensés pour maximiser l'expérience de la nature africaine tout en offrant le confort d'un établissement haut de gamme.À bord, les huit cabines (dont six suites et deux suites avec balcon, toutes ouvertes sur les paysages extérieurs) sont aménagées dans un esprit élégant, avec une décoration inspirée de l'artisanat local qui imprègne chaque espace d'une identité africaine authentique. Le pont supérieur, équipé de transats et d'une piscine, offre un poste d'observation idéal pour contempler le défilé de la faune sur les berges du lac Kariba : éléphants venant s'abreuver au crépuscule, hippopotames à fleur d'eau, crocodiles immobiles sur les rives sablonneuses. Le restaurant panoramique propose une gastronomie soignée, élaborée à partir de produits locaux, tandis que le salon-bar chaleureux invite à prolonger la soirée dans une atmosphère feutrée, face au coucher de soleil sur le fleuve.Des jumelles sont prêtées à chaque passager, et les guides qui accompagnent les excursions terrestres et nautiques sont des spécialistes aguerris de la faune locale. Chaque sortie est pensée pour permettre une approche au plus près de la nature, dans le respect des écosystèmes traversés : CroisiEurope applique à bord une gestion rigoureuse des déchets et veille à limiter l'impact environnemental de chaque départ.



Un lodge exclusif au cœur de la nature, aux confins de quatre frontières

Ce qui distingue véritablement le safari-croisière CroisiEurope de ses concurrents, c'est l'articulation entre la navigation et le séjour en lodge. Car ce voyage n'est pas une simple croisière : il combine, en un seul programme, plusieurs jours à bord du navire sur le lac Kariba et plusieurs nuits dans un lodge exclusif CroisiEurope, niché au bord des rapides du Zambèze, à l'exact point de rencontre du Zimbabwe, du Botswana, de la Namibie et de l'Afrique du Sud.

Ces deux lodges haut de gamme ( Kaza Lodge et Cascades Lodge ) proposent huit bungalows spacieux de plus de 80 m² chacun, dotés d'une décoration ethnique de grande qualité, d'une grande terrasse ouverte sur la nature, d'une piscine privative et d'une vue panoramique sur le fleuve et la savane environnante. Les soirées au lodge, rythmées par les récits de guides locaux sur les traditions et l'histoire de la région, offrent une dimension culturelle et humaine que les grands hôtels standardisés ne peuvent pas procurer.ana, de la Namibie et de l'Afrique du Sud.



Des programmes sur mesure, de 9 à 17 jours





African Dream ou du Zimbabwean Dream , et la découverte pédestre des chutes Victoria en point d'orgue. Toutes les excursions sont incluses : safaris nautiques sur le Chobé jusqu'aux marécages de Sedudu Island, exploration de l'île d'Impalila en Namibie et de ses villages, déjeuner africain en pleine nature, et vol en avion privatif entre Kasane et Kariba, une traversée aérienne des panoramas de savane qui constitue en elle-même un moment inoubliable. La possibilité d'un survol des chutes Victoria en hélicoptère est proposée en option.



Pour ceux qui souhaitent prolonger l'aventure par la découverte du Cap de Bonne-Espérance,



Pour les voyageurs en quête de dépaysement absolu,



Enfin, pour 2027, CroisiEurope propose un nouveau programme, qui revisite et enrichit l'itinéraire originel, de Johannesburg aux chutes Victoria, en approfondissant encore l'immersion dans les quatre pays traversés. Un programme à réserver dès maintenant ! CroisiEurope décline le safari-croisière en Afrique australe en plusieurs formules, permettant à chacun de composer son voyage selon ses envies et son budget. La croisière de 9 jours , au départ de Johannesburg, constitue le programme de référence. Elle combine le séjour en lodge avec les safaris en jeep dans le parc de Chobé, la navigation privative sur le Zambèze, la traversée du lac Kariba à bord de l'ou du, et la découverte pédestre des chutes Victoria en point d'orgue. Toutes les excursions sont incluses : safaris nautiques sur le Chobé jusqu'aux marécages de Sedudu Island, exploration de l'île d'Impalila en Namibie et de ses villages, déjeuner africain en pleine nature, et vol en avion privatif entre Kasane et Kariba, une traversée aérienne des panoramas de savane qui constitue en elle-même un moment inoubliable. La possibilité d'un survol des chutes Victoria en hélicoptère est proposée en option.Pour ceux qui souhaitent prolonger l'aventure par la découverte du Cap de Bonne-Espérance, la formule avec pré-programme « La Péninsule du Cap » (13 jours) permet d'ajouter en préambule une exploration de Cape Town, de ses townships, de ses vignobles et des paysages spectaculaires où se rejoignent l'Atlantique et l'Indien. Une combinaison qui transforme le séjour en un voyage véritablement complet sur l'Afrique méridionale.Pour les voyageurs en quête de dépaysement absolu, la formule avec pré-programme « Le désert du Namib et ses dunes éternelles » ouvre le voyage sur la côte ouest de la Namibie, l'une des régions les plus saisissantes de la planète. Les étendues de sables rouges du Namib, l'un des plus vieux déserts du monde, contrastent avec le bleu intense du ciel austral, et les paysages, à couper le souffle, constituent un prélude grandiose au spectacle de la faune qui suivra.Enfin, pour 2027, CroisiEurope propose un nouveau programme, qui revisite et enrichit l'itinéraire originel, de Johannesburg aux chutes Victoria, en approfondissant encore l'immersion dans les quatre pays traversés. Un programme à réserver dès maintenant !



Tout inclus, pour voyager l'esprit libre





Le voyage est accompagné en français par des guides et une équipe expérimentée, ce qui reste une particularité appréciable dans une région où les opérateurs francophones de ce niveau sont rarissimes. Le nombre de passagers, limité à seize par départ, garantit par ailleurs une qualité d'accompagnement personnalisée que les grands circuits de groupe ne peuvent pas offrir.



À noter : une réduction est accordée pour un enfant de 7 à moins de 15 ans partageant la cabine ou le bungalow d'un ou deux adultes payants. L'une des forces majeures du safari-croisière CroisiEurope réside dans sa formule tout compris , qui englobe l'intégralité des prestations : le vol Johannesburg–Kasane, la pension complète pendant toute la durée du séjour (repas à bord et au lodge, boissons au bar), l'hébergement en chambre ou cabine double, l'ensemble des excursions et safaris inclus au programme, les vols intérieurs en avions privatifs, les transferts et l'encadrement francophone de bout en bout.Le voyage est accompagné en français par des guides et une équipe expérimentée, ce qui reste une particularité appréciable dans une région où les opérateurs francophones de ce niveau sont rarissimes. Le nombre de passagers, limité à seize par départ, garantit par ailleurs une qualité d'accompagnement personnalisée que les grands circuits de groupe ne peuvent pas offrir.À noter : une réduction est accordée pour un enfant de 7 à moins de 15 ans partageant la cabine ou le bungalow d'un ou deux adultes payants.



Une expérience qui ne ressemble à aucune autre





Pour ceux qui ont toujours rêvé de l'Afrique sauvage sans vouloir sacrifier le confort, l'excellence gastronomique et la tranquillité d'un accompagnement de qualité, ce programme est, tout simplement, le voyage d'une vie !



Rendez-vous sur croisieurope.com pour consulter les dates et réserver.



Toutes les excursions mentionnées sont incluses dans le programme, sauf indication contraire. Les vols internationaux ne sont pas inclus dans le tarif de base. Dans la limite des places disponibles. Le safari-croisière CroisiEurope en Afrique australe ne ressemble à aucun autre voyage. Ce n'est ni un safari classique, ni une croisière fluviale ordinaire : c'est une formule hybride et inédite, qui combine le meilleur des deux univers dans un cadre naturel et humain d'une intensité rare. De l'observation des Big Five depuis une embarcation silencieuse sur le Chobé, au coucher de soleil sur le lac Kariba depuis le pont supérieur du navire, en passant par le grondement des chutes Victoria au lever du matin, chaque journée de ce voyage porte la marque de l'exceptionnel.Pour ceux qui ont toujours rêvé de l'Afrique sauvage sans vouloir sacrifier le confort, l'excellence gastronomique et la tranquillité d'un accompagnement de qualité, ce programme est, tout simplement, le voyage d'une vie !