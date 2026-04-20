Cet été, cap sur l'aventure avec CroisiEurope : des offres last minute pour prendre le large sans attendre



Les grands fleuves d'Europe : de Venise au Rhin, le continent à portée de fleuve





L'été est la saison idéale pour apprécier les façades baroques et les promenades en soirée dans les capitales danubiennes : plusieurs itinéraires s’offrent à vous sur le L'Europe fluviale déploie, en été, toute la richesse de ses paysages et de son patrimoine. CroisiEurope propose cet été des départs à tarif réduit sur plusieurs de ses itinéraires phares, vous permettant d'embarquer pour une semaine ou plus à des conditions exceptionnelles.L'été est la saison idéale pour apprécier les façades baroques et les promenades en soirée dans les capitales danubiennes : plusieurs itinéraires s’offrent à vous sur le Danube , au fil d'une eau chargée d'histoire. Sur le Douro , au Portugal, l'itinéraire de Porto à Salamanque serpente entre des terrasses de vignes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des escales dans des villages préservés où le temps semble suspendu. Sur l' Elbe , l'itinéraire entre Prague et Dresde est une invitation à la découverte d'une Europe moins fréquentée : châteaux de Bohême, Moldau sauvage, architecture baroque de Dresde : un parcours d'exception qui reste confidentiel malgré sa richesse.





Jusqu’à 25% de réduction par personne Cap au sud pour le Guadalquivir , où deux itinéraires vous sont proposés sur le fleuve de l'Andalousie solaire. Flamenco, patios fleuris, gastronomie aux saveurs profondes : l'Espagne dans toute son intensité. Aux Pays-Bas , les canaux de Hollande relient Amsterdam à Bruxelles via Rotterdam et Anvers, entre villages de pêcheurs, moulins à vent et musées de renommée mondiale. Sur le Rhin et ses affluents , CroisiEurope propose cinq itinéraires distincts pour explorer l'Europe rhénane sous toutes ses facettes : de la vallée du Rhin romantique et son légendaire rocher de la Lorelei aux confluences du Main, de la Moselle, de la Sarre et du Neckar, en passant par les vignobles alsaciens jusqu'aux sommets des Alpes suisses. Chaque croisière dévoile châteaux forts, cités médiévales et coteaux de vignes à la manière d'un voyage dans le temps. Enfin, du côté de la Vénétie, CroisiEurope décline Venise en plusieurs itinéraires, chacun révélant une facette singulière de la Sérénissime et de son arrière-pays : la lagune confidentielle et les ateliers de gondoliers, les chefs-d'œuvre du Tintoret à la Scuola Grande di San Rocco et la dentelle de Burano, ou encore les arènes de Vérone pour une soirée d'opéra inoubliable. Pour les plus aventureux, l'itinéraire Venise–Mantoue prolonge la navigation jusqu'à Padoue et Vérone avant d'atteindre Mantoue, bijou méconnu de la Renaissance lombarde et élevé au rang de capitale artistique.



Les fleuves de France : la Seine, le Rhône et la Saône, la Gironde





La croisière sur la La France offre à elle seule un terrain de navigation d'une richesse insoupçonnée. CroisiEurope vous propose pour cet été trois destinations majeures, à des tarifs particulièrement attractifs.La croisière sur la Seine vous embarque à bord d'un bateau à roues à aubes pour remonter le fil de la Seine entre Paris et Giverny, au gré d'escales qui mêlent histoire royale et inspirations artistiques. Vous découvrirez le château de Fontainebleau, le village de La Roche-Guyon, classé parmi les plus beaux villages de France, niché entre le fleuve et une falaise crayeuse, puis votre voyage s'achèvera aux jardins de Monet à Giverny, dans une lumière que les impressionnistes ne se lassaient pas de capturer.





Sur la



À partir de 897€ par personne Le Rhône et la Saône offrent quant à eux plusieurs itinéraires dans la lumière du Sud. De Lyon, capitale gastronomique de la France, jusqu'à la Provence et ses paysages de lavande et d'ocre, Arles, Avignon et son célèbre pont, et les paysages des Alpilles. Les bouchons lyonnais, les vins des Côtes du Rhône, les marchés provençaux : chaque escale est une invitation à se laisser vivre à la française.Sur la Gironde et la Dordogne , au départ de Bordeaux, la croisière s'enfonce dans un terroir d'exception. Saint-Émilion et ses vignobles classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, la citadelle bastionnée de Blaye dominant majestueusement l'estuaire, les caves de Libourne et les paysages envoûtants du Médoc — une croisière pour les épicuriens, entre beauté des paysages et plaisirs de la table. Des départs sont disponibles cet été à des tarifs réduits, dans la limite des places disponibles.



Croisières maritimes : deux joyaux méditerranéens





CroisiEurope propose



La Kallistê , « la plus belle », savaient de quoi ils parlaient. De la citadelle d'Ajaccio aux calanques de Bonifacio, des plages de Porto Vecchio aux marchés de Bastia, jusqu'à la sérénité de l'Île-Rousse, chaque escale révèle une île qui résiste au temps.



À partir de 1 532€ par personne Pour ceux qui rêvent de mer, CroisiEurope propose cet été deux croisières maritimes d'exception, à bord de ses navires côtiers à taille humaine, conçus pour accéder à des mouillages inaccessibles aux grands paquebots.CroisiEurope propose deux itinéraires maritimes le long de la côte adriatique , à bord de La Belle de l’Adriatique , un navire côtier à taille humaine. Le premier longe la Dalmatie depuis Dubrovnik jusqu'aux bouches de Kotor, avec des escales sur les îles de Mljet, Korčula, Hvar et Vis. Le second explore le nord de l'Adriatique, les îles de Lošinj et Krk, en passant par Rovinj et son port de rêve, les vestiges romains de Pula, et une visite spectaculaire des lacs de Plitvice. Les deux itinéraires convergent vers Kotor, capitale monumentale du Monténégro nichée entre mer et montagnes, l'une des plus belles baies de Méditerranée. Un voyage au cœur de la Méditerranée la plus préservée.La Corse , naviguée à bord du MV La Belle des Océans au départ de Nice, dévoile en 8 jours ses multiples visages. Les Grecs, qui l'avaient nommée, « la plus belle », savaient de quoi ils parlaient. De la citadelle d'Ajaccio aux calanques de Bonifacio, des plages de Porto Vecchio aux marchés de Bastia, jusqu'à la sérénité de l'Île-Rousse, chaque escale révèle une île qui résiste au temps.



Croisières sur les canaux : l'Alsace, la Belgique et la Seine en péniche





L'Alsace se prête merveilleusement à ce format :



Les



Escales royales et cités médiévales navigue au cœur de la France historique la plus préservée : le château de Fontainebleau et ses jardins à la française, les ruelles médiévales de Moret-Loing-et-Orvanne immortalisées par le peintre Alfred Sisley, le village de Barbizon où naquit l'école paysagiste du XIXe siècle, le somptueux château de Vaux-le-Vicomte, et enfin Sens et sa cathédrale gothique. Une navigation douce et intimiste, loin du tumulte estival, à la rencontre d'une France royale et bucolique.



À partir de 1 053€ par personne Il est une autre façon de naviguer avec CroisiEurope, plus intime et plus proche des rives et de la vie qui s'y déroule : la croisière en péniche. À bord de bateaux-boutique hôtels parmi les plus modernes, accueillant au maximum 22 passagers, CroisiEurope propose un voyage à la vitesse du pas, au cœur des plus belles régions de France et de Belgique.L'se prête merveilleusement à ce format : le canal de la Marne au Rhin traverse des paysages de vergers et de vignobles, de villages à colombages et de forêts profondes. En été, la douceur du climat alsacien et la richesse des escales en font une destination de choix pour quiconque souhaite une coupure douce et ressourçante.Les canaux de Belgique , entre Flandre et Wallonie, offrent un dépaysement saisissant : les façades historiques de Gand et de Bruges depuis le pont d'une péniche constituent un spectacle rare. Une navigation qui conjugue art flamand, bières d'abbaye et atmosphère médiévale à chaque escale. Sur la Seine et le long du canal Saint-Martin , la croisièrenavigue au cœur de la France historique la plus préservée : le château de Fontainebleau et ses jardins à la française, les ruelles médiévales de Moret-Loing-et-Orvanne immortalisées par le peintre Alfred Sisley, le village de Barbizon où naquit l'école paysagiste du XIXe siècle, le somptueux château de Vaux-le-Vicomte, et enfin Sens et sa cathédrale gothique. Une navigation douce et intimiste, loin du tumulte estival, à la rencontre d'une France royale et bucolique.



Destinations lointaines : l'Afrique australe et le Mékong, pour ceux qui rêvent grand





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Pour ces deux destinations lointaines, CroisiEurope assure un accompagnement entièrement francophone et une formule tout inclus qui simplifie l'organisation du voyage et garantit une tranquillité d'esprit totale.



À partir de 1904 € par personne



Les offres last minute sont proposées dans la limite des places disponibles et sur des dates sélectionnées. Les tarifs indiqués s'entendent par personne en cabine double.



👉 Consulter les disponibilités et réserver CroisiEurope ne se limite pas aux fleuves européens. La compagnie propose également des départs vers deux destinations qui tiennent du rêve éveillé, et qui, elles aussi, bénéficient d'offres tarifaires estivales attractives.En Afrique australe , le voyage associe croisière fluviale et safari dans un format rare et raffiné. L'itinéraire emmène les passagers depuis Johannesburg jusqu'aux chutes Victoria, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO et parmi les plus imposantes du monde avec leurs 1,7 kilomètre de largeur, en naviguant sur le Zambèze et le lac Kariba. Au fil de l'eau, les Big Five se révèlent : éléphants au bord du fleuve, hippopotames somnolant dans les roseaux, oiseaux d'une incroyable variété. Des extensions avec pré-programme au Cap de Bonne Espérance permettent de compléter ce voyage exceptionnel par la découverte de la péninsule du Cap et de ses paysages spectaculaires entre deux océans.Sur le Mékong , entre Vietnam et Cambodge, CroisiEurope propose une immersion totale dans l'Asie du Sud-Est la plus authentique. Villages sur pilotis, marchés flottants, temples khmers surgissant de la jungle, rizières à perte de vue : le Mékong est un fleuve hors du commun, qui charrie non seulement ses eaux mais aussi des siècles de civilisation et de spiritualité. Une expérience qui marque durablement ceux qui ont la chance de la vivre.Pour ces deux destinations lointaines, CroisiEurope assure un accompagnement entièrement francophone et une formule tout inclus qui simplifie l'organisation du voyage et garantit une tranquillité d'esprit totale.