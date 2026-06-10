La 2e édition du Luxury Travel Show "Crème de la crème" fait le plein de nouveautés !

"une sélection extrêmement ciblée de décideurs spécialisés dans le voyage de luxe et ultra-luxe".

"grosse demande"

"indépendants"

Vik Retreats, leader en Amérique latine

D Maris Bay, des hôtels turcs exceptionnels

Sera également présent,

la Brazilian Luxury Travel Association qui viendra accompagnée de quatre de ses membres. Nous aurons donc un petit pavillon dédié au Brésil"

"nouveaux"

"il est important que les exposants aient aussi de nouveaux interlocuteurs, de nouvelles têtes d'affiche"

"les marchés français, suisse, belge et monégasque sont de petits marchés. Sur ces quatre marchés, il n'y a pas beaucoup d'agences qui peuvent monter des voyages à 200 000 ou 500 000 euros".