La 2e édition du Luxury Travel Show "Crème de la crème" fait le plein de nouveautés !

Nicolas Zimmermann fondateur du cabinet de conseils Exclusively Yours qui organise le salon la Crème de la crème - © Crème de la crème
La première édition du Luxury Travel Show baptisé "Crème de la crème" ayant tenu ses promesses, Nicolas Zimmermann, fondateur du cabinet de conseils Exclusively Yours, a décidé de renouveler l'expérience en 2026 pour faire se rencontrer à Paris "une sélection extrêmement ciblée de décideurs spécialisés dans le voyage de luxe et ultra-luxe".
Cette seconde édition se tiendra du 12 au 15 octobre 2026, au Shangri-La Paris. En raison de la "grosse demande", les inscriptions sont closes depuis mars.
A lire aussi : "Crème de la crème", un nouveau Luxury Travel Show
Au final, 80 exposants et 90 acheteurs, triés sur le volet, y sont attendus. Pour s'inscrire, les exposants ont payé un ticket d'entrée un peu plus élevé que l'année dernière (de 7800 à 10500 €). En revanche, pour les acheteurs, l'exposition est restée gratuite.
Plus de trois-quart des 80 exposants étaient déjà présents l'an dernier. Parmi eux, IHG Hotels & Resorts et Shangri-La. Parmi les nouveaux participants, Nicolas Zimmermann cite Rocco Forte Hotels, Mandarin Oriental mais aussi des "indépendants" comme "Vik Retreats, leader en Amérique latine", ou encore "D Maris Bay, des hôtels turcs exceptionnels".
S'y ajoutent des DMC, plusieurs Offices de tourisme dont celui de l'Irlande, du Japon et de Sainte-Lucie, le croisiériste de luxe Explora Journeys et aussi Air Charter Service, spécialiste des affrètements privés de jets et hélicoptères.
"Sera également présent, poursuit Nicolas Zimmermann, la Brazilian Luxury Travel Association qui viendra accompagnée de quatre de ses membres. Nous aurons donc un petit pavillon dédié au Brésil", signale-t-il à ce propos.
Côté acheteurs, un tiers des 90 participants sélectionnés (agences de voyages, conciergeries privées, organisateurs de séjours sur-mesure, spécialistes du segment luxe) sont des "nouveaux" car, assure Nicolas Zimmerman, "il est important que les exposants aient aussi de nouveaux interlocuteurs, de nouvelles têtes d'affiche", et ce d'autant plus que "les marchés français, suisse, belge et monégasque sont de petits marchés. Sur ces quatre marchés, il n'y a pas beaucoup d'agences qui peuvent monter des voyages à 200 000 ou 500 000 euros".
Cette seconde édition se tiendra du 12 au 15 octobre 2026, au Shangri-La Paris. En raison de la "grosse demande", les inscriptions sont closes depuis mars.
A lire aussi : "Crème de la crème", un nouveau Luxury Travel Show
Au final, 80 exposants et 90 acheteurs, triés sur le volet, y sont attendus. Pour s'inscrire, les exposants ont payé un ticket d'entrée un peu plus élevé que l'année dernière (de 7800 à 10500 €). En revanche, pour les acheteurs, l'exposition est restée gratuite.
Plus de trois-quart des 80 exposants étaient déjà présents l'an dernier. Parmi eux, IHG Hotels & Resorts et Shangri-La. Parmi les nouveaux participants, Nicolas Zimmermann cite Rocco Forte Hotels, Mandarin Oriental mais aussi des "indépendants" comme "Vik Retreats, leader en Amérique latine", ou encore "D Maris Bay, des hôtels turcs exceptionnels".
S'y ajoutent des DMC, plusieurs Offices de tourisme dont celui de l'Irlande, du Japon et de Sainte-Lucie, le croisiériste de luxe Explora Journeys et aussi Air Charter Service, spécialiste des affrètements privés de jets et hélicoptères.
"Sera également présent, poursuit Nicolas Zimmermann, la Brazilian Luxury Travel Association qui viendra accompagnée de quatre de ses membres. Nous aurons donc un petit pavillon dédié au Brésil", signale-t-il à ce propos.
Côté acheteurs, un tiers des 90 participants sélectionnés (agences de voyages, conciergeries privées, organisateurs de séjours sur-mesure, spécialistes du segment luxe) sont des "nouveaux" car, assure Nicolas Zimmerman, "il est important que les exposants aient aussi de nouveaux interlocuteurs, de nouvelles têtes d'affiche", et ce d'autant plus que "les marchés français, suisse, belge et monégasque sont de petits marchés. Sur ces quatre marchés, il n'y a pas beaucoup d'agences qui peuvent monter des voyages à 200 000 ou 500 000 euros".
Un déroulé renouvelé
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Le déroulé de la deuxième édition du salon "Crème de la crème" sera toutefois un peu différent de ce qu'il a été l'an dernier.
Le lundi 12 octobre, la matinée dédiée à la presse accueillera 50 journalistes français, belge, suisse et monégasque. Eux aussi pourront rencontrer les exposants lors de rendez-vous one-to-one de 12 minutes, tout comme les acheteurs qui leur succèderont l'après-midi et les deux jours suivants.
Le lundi soir, le dîner d'ouverture est prévu avec les Yachts de Paris.
Le mardi soir, les participants seront invités à vivre l'une "dix expériences immersives" sélectionnées dans Paris comme, par exemple, des tours en bateau sur la Seine, une balade en side-car, des dégustations de vins, des cours de cuisine en partenariat avec Le Cordon bleu, etc.
Enfin, le dernier soir, soit le 15 octobre, le dîner de clôture aura lieu au Manko, un restaurant péruvien raffiné installé avenue Montaigne.
Le lundi 12 octobre, la matinée dédiée à la presse accueillera 50 journalistes français, belge, suisse et monégasque. Eux aussi pourront rencontrer les exposants lors de rendez-vous one-to-one de 12 minutes, tout comme les acheteurs qui leur succèderont l'après-midi et les deux jours suivants.
Le lundi soir, le dîner d'ouverture est prévu avec les Yachts de Paris.
Le mardi soir, les participants seront invités à vivre l'une "dix expériences immersives" sélectionnées dans Paris comme, par exemple, des tours en bateau sur la Seine, une balade en side-car, des dégustations de vins, des cours de cuisine en partenariat avec Le Cordon bleu, etc.
Enfin, le dernier soir, soit le 15 octobre, le dîner de clôture aura lieu au Manko, un restaurant péruvien raffiné installé avenue Montaigne.
En 2027, trois rendez-vous
"Nos exposants ont besoin de rencontrer régulièrement les acheteurs". Fort de cette conviction, Nicolas Zimmermann a d'ores et déjà prévu trois rendez-vous en 2027.
La première semaine de février 2027, un roadshow mènera dix exposants de Paris (pendant deux jours), à Bruxelles (un jour) et Genève (un jour).
Du 10 au 13 mai, sera organisée "la Crème de la Grèce", à Mykonos, selon un format similaire à l'an dernier. Soit des rendez-vous avec 40 exposants dont 20 Grecs. "Et, insiste Nicolas Zimmermann, nous ferons venir les 50 meilleurs acheteurs des marchés francophones".
Enfin, la troisième édition du salon "Crème de la crème" est prévue du 12 au 16 octobre 2027.
Grande nouveauté, ce salon sera délocalisé, histoire de se "réinventer sur nos destinations". Où ? En France ? A l'étranger ? Mystère !
Un appel d'offres est en cours, il faut attendre ses résultats pour en savoir plus. Ce qui est sûr, souligne encore Nicolas Zimmermann, c'est qu'il fera de nouveau se rencontrer 80 exposants et une petite centaine d'acheteurs triés sur le volet.
La première semaine de février 2027, un roadshow mènera dix exposants de Paris (pendant deux jours), à Bruxelles (un jour) et Genève (un jour).
Du 10 au 13 mai, sera organisée "la Crème de la Grèce", à Mykonos, selon un format similaire à l'an dernier. Soit des rendez-vous avec 40 exposants dont 20 Grecs. "Et, insiste Nicolas Zimmermann, nous ferons venir les 50 meilleurs acheteurs des marchés francophones".
Enfin, la troisième édition du salon "Crème de la crème" est prévue du 12 au 16 octobre 2027.
Grande nouveauté, ce salon sera délocalisé, histoire de se "réinventer sur nos destinations". Où ? En France ? A l'étranger ? Mystère !
Un appel d'offres est en cours, il faut attendre ses résultats pour en savoir plus. Ce qui est sûr, souligne encore Nicolas Zimmermann, c'est qu'il fera de nouveau se rencontrer 80 exposants et une petite centaine d'acheteurs triés sur le volet.
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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