Camille Obeida (Yacaranda) : "désormais, le luxe doit aussi faire du bien"

"Dans le secteur touristique, ces nouvelles attentes et la transformation des usages prennent une place croissante"

jeune trentenaire franco-marocaine, déplore que le tourisme responsable paraisse encore trop souvent difficilement conciliable avec l’univers du luxe ou du voyage premium.i["Les voyageurs haut de gamme cherchent de plus en plus des expériences alliant excellence, sens, authenticité, intimité, responsabilité environnementale et sociale]b, assure-t-elle. b[Mais, il leur est parfois difficile de les trouver"]i., insiste Camille Obeida.Sa vision des choses n'a pas empêché Camille de penser business.Son séjour en Corée du Sud, puis, un peu plus tard, dans un bel hôtel à Bora Bora, en Polynésie française, enfin un passage chez Accor, n'ont fait que la conforter dans son projet.