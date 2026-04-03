Pourquoi le Japon est-il une destination si tendance ?

Le Japon a enregistré 42,7 millions d’arrivées de visiteurs en 2025, dépassant le précédent record de 36,8 millions atteint en 2024 - Depositphotos.com, lkunl
Le Japon confirme son statut de destination phare du tourisme mondial.
En 2025, l’archipel a accueilli 42,7 millions de visiteurs internationaux selon les chiffres du de l'office national du tourisme japonais (JNTO), en hausse de 15,8 % par rapport à 2024, franchissant pour la première fois le seuil des 40 millions.
389 000 touristes français ont visité le pays en 2024, un record depuis 1992.
Pour Thierry Maincent, directeur général de Japan Experience, cette progression ne doit rien au hasard : « Si l’on met de côté les crises comme Fukushima ou le Covid, la croissance est continue depuis le milieu des années 2000. »
Il insiste également sur le potentiel encore important : « Le Japon ne fait pas que suivre une tendance, il rattrape aussi un certain retard dans le concert des grandes nations touristiques. »
Le réceptif enregistre une croissance de 25% sur ses circuits en 2025, pour atteindre un chiffre d’affaires d’environ 65 millions d’euros, pour 7 000 pax.
Même constat pour Guillaume Linton, PDG du tour-opérateur Asia, qui voit dans la destination une locomotive : « Ce n’est pas un effet de mode, c’est une tendance de fond. » Le Japon représente près de 20% de son chiffre d’affaires, soit jusqu’à 18 millions d’euros, avec environ 4 000 clients par an.
En 2025, l’archipel a accueilli 42,7 millions de visiteurs internationaux selon les chiffres du de l'office national du tourisme japonais (JNTO), en hausse de 15,8 % par rapport à 2024, franchissant pour la première fois le seuil des 40 millions.
389 000 touristes français ont visité le pays en 2024, un record depuis 1992.
Pour Thierry Maincent, directeur général de Japan Experience, cette progression ne doit rien au hasard : « Si l’on met de côté les crises comme Fukushima ou le Covid, la croissance est continue depuis le milieu des années 2000. »
Il insiste également sur le potentiel encore important : « Le Japon ne fait pas que suivre une tendance, il rattrape aussi un certain retard dans le concert des grandes nations touristiques. »
Le réceptif enregistre une croissance de 25% sur ses circuits en 2025, pour atteindre un chiffre d’affaires d’environ 65 millions d’euros, pour 7 000 pax.
Même constat pour Guillaume Linton, PDG du tour-opérateur Asia, qui voit dans la destination une locomotive : « Ce n’est pas un effet de mode, c’est une tendance de fond. » Le Japon représente près de 20% de son chiffre d’affaires, soit jusqu’à 18 millions d’euros, avec environ 4 000 clients par an.
Une destination unique, accessible et riche d’expériences
Autres articles
-
Crise au Moyen-Orient : quelle situation pour les TO spécialistes de l'Asie ? [ABO]
-
Retournement d'entreprise : Asia finaliste du Prix Ulysse 2026
-
José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)
-
Exclusif - Laura Martinez se prépare à reprendre les rênes d’Amplitudes (Vidéo)
-
Crise au Moyen-Orient : Asia détaille les mesures prises pour ses clients
En cette période compliquée, le Japon apparaît comme une des destination qui résiste : « Malgré le contexte, les réservations n’ont pas cessé, insiste Olivia Calvin, directrice commerciale de Climats du Monde. Il y a des destinations comme le Japon, le Vietnam, la Chine ou l’Inde, sur lesquelles on fait plus de réservations que de reports. »
Le pays du soleil levant a connu une belle croissance chez le voyagiste l'an dernier de plus de 15%.
Le succès du Japon repose d’abord sur son accessibilité et la diversité de son offre. « Les compagnies du Golfe, et surtout Emirates, sont des partenaires précieux pour l’acheminement vers le Japon », explique Guillaume Linton.
Cette connectivité permet une grande souplesse dans les itinéraires : « La force des compagnies, c’est de permettre d’entrer d’un côté du pays et de sortir de l’autre. »
Sur place, la qualité des infrastructures renforce l’attractivité. « Grâce au réseau ferroviaire japonais, extrêmement fiable, on peut réaliser la Golden Route en une dizaine de jours », précise-t-il.
Mais au-delà des aspects pratiques, c’est surtout la singularité du Japon qui séduit. « C’est une destination unique, presque une civilisation alternative », analyse Thierry Maincent.
Il décrit une expérience profondément marquante : « Quand on arrive au Japon, c’est à la fois très proche et très loin de nous. Ce décalage crée un mélange d’incrédulité, de fascination et d’émerveillement. »
« Les gens mangent, s’habillent, se déplacent en voiture et en métro, sont équipés de téléphones et regardent la télévision. Ça, on connaît. Tout le reste est différent », commente Julian Douste, General Manager du réceptif Au fil du Japon.
« C'est la rareté des choses qui fait leur valeur. A partir du moment où il a été possible de voyager à nouveau au Japon, il y a eu un phénomène d'attrait. Ce n'est pas nouveau.
Le Japon a toujours eu une dimension à part du reste de l'Asie, c'est un pays qui a une culture très singulière. » ajoute Olivia Calvin de Climats du Monde.
La destination fait également la part belle à la culture, i[« avec un patrimoine mêlant bouddhisme, shintoïsme et héritage médiéval. Naturel ensuite, avec des paysages qui se découvrent toute l’année », rappelle Guillaume Linton.
Le pays du soleil levant a connu une belle croissance chez le voyagiste l'an dernier de plus de 15%.
Le succès du Japon repose d’abord sur son accessibilité et la diversité de son offre. « Les compagnies du Golfe, et surtout Emirates, sont des partenaires précieux pour l’acheminement vers le Japon », explique Guillaume Linton.
Cette connectivité permet une grande souplesse dans les itinéraires : « La force des compagnies, c’est de permettre d’entrer d’un côté du pays et de sortir de l’autre. »
Sur place, la qualité des infrastructures renforce l’attractivité. « Grâce au réseau ferroviaire japonais, extrêmement fiable, on peut réaliser la Golden Route en une dizaine de jours », précise-t-il.
Mais au-delà des aspects pratiques, c’est surtout la singularité du Japon qui séduit. « C’est une destination unique, presque une civilisation alternative », analyse Thierry Maincent.
Il décrit une expérience profondément marquante : « Quand on arrive au Japon, c’est à la fois très proche et très loin de nous. Ce décalage crée un mélange d’incrédulité, de fascination et d’émerveillement. »
« Les gens mangent, s’habillent, se déplacent en voiture et en métro, sont équipés de téléphones et regardent la télévision. Ça, on connaît. Tout le reste est différent », commente Julian Douste, General Manager du réceptif Au fil du Japon.
« C'est la rareté des choses qui fait leur valeur. A partir du moment où il a été possible de voyager à nouveau au Japon, il y a eu un phénomène d'attrait. Ce n'est pas nouveau.
Le Japon a toujours eu une dimension à part du reste de l'Asie, c'est un pays qui a une culture très singulière. » ajoute Olivia Calvin de Climats du Monde.
La destination fait également la part belle à la culture, i[« avec un patrimoine mêlant bouddhisme, shintoïsme et héritage médiéval. Naturel ensuite, avec des paysages qui se découvrent toute l’année », rappelle Guillaume Linton.
Une qualité de service exceptionnelle, moteur de satisfaction
Le Japon se distingue également par un niveau de service rarement égalé, qui participe fortement à son attractivité et à la fidélisation des clientèles.
« Cette exigence de qualité s’inscrit dans une stratégie assumée : nous avons plus de 97% de taux de satisfaction. » poursuit Julien Doust.
Ce niveau de satisfaction repose notamment sur un accompagnement poussé et une grande fiabilité des prestations, qui contribuent à faire du Japon une destination particulièrement rassurante, quel que soit le profil des voyageurs.
« Cette exigence de qualité s’inscrit dans une stratégie assumée : nous avons plus de 97% de taux de satisfaction. » poursuit Julien Doust.
Ce niveau de satisfaction repose notamment sur un accompagnement poussé et une grande fiabilité des prestations, qui contribuent à faire du Japon une destination particulièrement rassurante, quel que soit le profil des voyageurs.
Un engouement porté par toutes les générations et le soft power
Autre évolution majeure : l’élargissement du public. « Ce qui a changé en dix ans, c’est que toutes les générations sont concernées, observe Thierry Maincent. Les jeunes sont attirés par la pop culture, tandis que les seniors privilégient la sécurité et la qualité d’organisation. »
Laura Martinez, directrice générale d’Amplitudes, partage ce sentiment : « Le soft power japonais est très fort aujourd’hui, notamment avec la culture manga qui influence beaucoup les nouvelles générations. » Elle insiste sur la puissance de l’imaginaire associé à la destination : « C’est un pays stable, sûr et extrêmement riche à découvrir. »
Depuis deux ans, le Japon est devenu la première destination du tour-opérateur. La France est particulièrement friande de cette culture. Elle était en 2025 le deuxième consommateur mondial de mangas après le Japon, selon le cabinet d'analyse de marché Statista.
Cette attractivité est renforcée par un phénomène d’auto-prescription. « Les meilleurs ambassadeurs du Japon, ce sont les voyageurs eux-mêmes », souligne Thierry Maincent.
Laura Martinez, directrice générale d’Amplitudes, partage ce sentiment : « Le soft power japonais est très fort aujourd’hui, notamment avec la culture manga qui influence beaucoup les nouvelles générations. » Elle insiste sur la puissance de l’imaginaire associé à la destination : « C’est un pays stable, sûr et extrêmement riche à découvrir. »
Depuis deux ans, le Japon est devenu la première destination du tour-opérateur. La France est particulièrement friande de cette culture. Elle était en 2025 le deuxième consommateur mondial de mangas après le Japon, selon le cabinet d'analyse de marché Statista.
Cette attractivité est renforcée par un phénomène d’auto-prescription. « Les meilleurs ambassadeurs du Japon, ce sont les voyageurs eux-mêmes », souligne Thierry Maincent.
Une destination structurante pour les professionnels malgré les défis
Pour les acteurs du tourisme, le Japon est devenu un marché clé. Julien Doust confirme cette dynamique : « En 2025, nous avons accueilli plus de 2 000 voyageurs, contre environ 1 600 à 1 700 l’année précédente. » Il insiste sur la transformation de la demande : « Le sur-mesure est central, 92% de nos itinéraires sont uniques. »
La destination bénéficie également d’un contexte économique favorable. « Le yen faible rend les prestations terrestres plus accessibles », explique Guillaume Linton, même si le pays reste positionné sur un segment haut de gamme.
Des défis subsistent néanmoins, notamment liés au contexte géopolitique. « Avec le conflit au Moyen-Orient , les départs sont compliqués, surtout en haute saison », reconnaît-il. Mais ces difficultés restent conjoncturelles.
La question du surtourisme est également régulièrement évoquée. Thierry Maincent nuance : « La lecture du surtourisme au Japon est souvent plus politique que scientifique. » Il rappelle que la fréquentation est largement domestique : « Dans certains lieux, 80 à 85% des visiteurs sont japonais. »
Pour autant, l’archipel a pris des mesures et applique notamment depuis le début de l'année une taxe hôtelière à Kyoto, l’une de ses villes les plus touristiques.
Pour les professionnels, l’enjeu est surtout d’accompagner les flux. « Notre rôle, c’est d’aider les voyageurs à éviter les périodes les plus chargées et à optimiser leur expérience », explique-t-il.
La destination bénéficie également d’un contexte économique favorable. « Le yen faible rend les prestations terrestres plus accessibles », explique Guillaume Linton, même si le pays reste positionné sur un segment haut de gamme.
Des défis subsistent néanmoins, notamment liés au contexte géopolitique. « Avec le conflit au Moyen-Orient , les départs sont compliqués, surtout en haute saison », reconnaît-il. Mais ces difficultés restent conjoncturelles.
La question du surtourisme est également régulièrement évoquée. Thierry Maincent nuance : « La lecture du surtourisme au Japon est souvent plus politique que scientifique. » Il rappelle que la fréquentation est largement domestique : « Dans certains lieux, 80 à 85% des visiteurs sont japonais. »
Pour autant, l’archipel a pris des mesures et applique notamment depuis le début de l'année une taxe hôtelière à Kyoto, l’une de ses villes les plus touristiques.
Pour les professionnels, l’enjeu est surtout d’accompagner les flux. « Notre rôle, c’est d’aider les voyageurs à éviter les périodes les plus chargées et à optimiser leur expérience », explique-t-il.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Caroline Lelievre
Voir tous les articles de Caroline Lelievre