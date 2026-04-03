Pourquoi le Japon est-il une destination si tendance ?

Malgré le contexte, les réservations n’ont pas cessé

Il y a des destinations comme le Japon, le Vietnam, la Chine ou l’Inde, sur lesquelles on fait plus de réservations que de reports.

« Les compagnies du Golfe, et surtout Emirates, sont des partenaires précieux pour l’acheminement vers le Japon »

« La force des compagnies, c’est de permettre d’entrer d’un côté du pays et de sortir de l’autre. »

« Grâce au réseau ferroviaire japonais, extrêmement fiable, on peut réaliser la Golden Route en une dizaine de jours »

« C’est une destination unique, presque une civilisation alternative »

« Quand on arrive au Japon, c’est à la fois très proche et très loin de nous. Ce décalage crée un mélange d’incrédulité, de fascination et d’émerveillement. »

« Les gens mangent, s’habillent, se déplacent en voiture et en métro, sont équipés de téléphones et regardent la télévision. Ça, on connaît. Tout le reste est différent »

« C'est la rareté des choses qui fait leur valeur. A partir du moment où il a été possible de voyager à nouveau au Japon, il y a eu un phénomène d'attrait. Ce n'est pas nouveau.



Le Japon a toujours eu une dimension à part du reste de l'Asie, c'est un pays qui a une culture très singulière. » ajoute Olivia Calvin de Climats du Monde.



La destination fait également la part belle à la culture, i[« avec un patrimoine mêlant bouddhisme, shintoïsme et héritage médiéval. Naturel ensuite, avec des paysages qui se découvrent toute l’année »