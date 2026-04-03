logo DestiMaG  
Recherche avancée

Pourquoi le Japon est-il une destination si tendance ?

Une fréquentation record et une dynamique durable


Porté par une croissance continue amorcée depuis le milieu des années 2000, le Japon s’impose plus que jamais comme une destination phare du tourisme mondial. Cette dynamique de fond, renforcée par l’affaiblissement du yen, accroît l’attractivité de l’archipel auprès des voyageurs internationaux et confirme son statut de valeur sûre.


Rédigé par le Mardi 7 Avril 2026 à 07:03

Le Japon a enregistré 42,7 millions d’arrivées de visiteurs en 2025, dépassant le précédent record de 36,8 millions atteint en 2024 - Depositphotos.com, lkunl
Le Japon a enregistré 42,7 millions d’arrivées de visiteurs en 2025, dépassant le précédent record de 36,8 millions atteint en 2024 - Depositphotos.com, lkunl
TAP Air Portugal
Le Japon confirme son statut de destination phare du tourisme mondial.

En 2025, l’archipel a accueilli 42,7 millions de visiteurs internationaux selon les chiffres du de l'office national du tourisme japonais (JNTO), en hausse de 15,8 % par rapport à 2024, franchissant pour la première fois le seuil des 40 millions.

389 000 touristes français ont visité le pays en 2024, un record depuis 1992.

Pour Thierry Maincent, directeur général de Japan Experience, cette progression ne doit rien au hasard : « Si l’on met de côté les crises comme Fukushima ou le Covid, la croissance est continue depuis le milieu des années 2000. »

Il insiste également sur le potentiel encore important : « Le Japon ne fait pas que suivre une tendance, il rattrape aussi un certain retard dans le concert des grandes nations touristiques. »

Le réceptif enregistre une croissance de 25% sur ses circuits en 2025, pour atteindre un chiffre d’affaires d’environ 65 millions d’euros, pour 7 000 pax.

Même constat pour Guillaume Linton, PDG du tour-opérateur Asia, qui voit dans la destination une locomotive : « Ce n’est pas un effet de mode, c’est une tendance de fond. » Le Japon représente près de 20% de son chiffre d’affaires, soit jusqu’à 18 millions d’euros, avec environ 4 000 clients par an.

Une destination unique, accessible et riche d’expériences

Autres articles
En cette période compliquée, le Japon apparaît comme une des destination qui résiste : « Malgré le contexte, les réservations n’ont pas cessé, insiste Olivia Calvin, directrice commerciale de Climats du Monde. Il y a des destinations comme le Japon, le Vietnam, la Chine ou l’Inde, sur lesquelles on fait plus de réservations que de reports. »

Le pays du soleil levant a connu une belle croissance chez le voyagiste l'an dernier de plus de 15%.

Le succès du Japon repose d’abord sur son accessibilité et la diversité de son offre. « Les compagnies du Golfe, et surtout Emirates, sont des partenaires précieux pour l’acheminement vers le Japon », explique Guillaume Linton.

Cette connectivité permet une grande souplesse dans les itinéraires : « La force des compagnies, c’est de permettre d’entrer d’un côté du pays et de sortir de l’autre. »

Sur place, la qualité des infrastructures renforce l’attractivité. « Grâce au réseau ferroviaire japonais, extrêmement fiable, on peut réaliser la Golden Route en une dizaine de jours », précise-t-il.

Mais au-delà des aspects pratiques, c’est surtout la singularité du Japon qui séduit. « C’est une destination unique, presque une civilisation alternative », analyse Thierry Maincent.

Il décrit une expérience profondément marquante : « Quand on arrive au Japon, c’est à la fois très proche et très loin de nous. Ce décalage crée un mélange d’incrédulité, de fascination et d’émerveillement. »

« Les gens mangent, s’habillent, se déplacent en voiture et en métro, sont équipés de téléphones et regardent la télévision. Ça, on connaît. Tout le reste est différent », commente Julian Douste, General Manager du réceptif Au fil du Japon.

« C'est la rareté des choses qui fait leur valeur. A partir du moment où il a été possible de voyager à nouveau au Japon, il y a eu un phénomène d'attrait. Ce n'est pas nouveau.

Le Japon a toujours eu une dimension à part du reste de l'Asie, c'est un pays qui a une culture très singulière. » ajoute Olivia Calvin de Climats du Monde.

La destination fait également la part belle à la culture, i[« avec un patrimoine mêlant bouddhisme, shintoïsme et héritage médiéval. Naturel ensuite, avec des paysages qui se découvrent toute l’année », rappelle Guillaume Linton.

Une qualité de service exceptionnelle, moteur de satisfaction

Le Japon se distingue également par un niveau de service rarement égalé, qui participe fortement à son attractivité et à la fidélisation des clientèles.

« Cette exigence de qualité s’inscrit dans une stratégie assumée : nous avons plus de 97% de taux de satisfaction. » poursuit Julien Doust.

Ce niveau de satisfaction repose notamment sur un accompagnement poussé et une grande fiabilité des prestations, qui contribuent à faire du Japon une destination particulièrement rassurante, quel que soit le profil des voyageurs.

Un engouement porté par toutes les générations et le soft power

Autre évolution majeure : l’élargissement du public. « Ce qui a changé en dix ans, c’est que toutes les générations sont concernées, observe Thierry Maincent. Les jeunes sont attirés par la pop culture, tandis que les seniors privilégient la sécurité et la qualité d’organisation. »

Laura Martinez, directrice générale d’Amplitudes, partage ce sentiment : « Le soft power japonais est très fort aujourd’hui, notamment avec la culture manga qui influence beaucoup les nouvelles générations. » Elle insiste sur la puissance de l’imaginaire associé à la destination : « C’est un pays stable, sûr et extrêmement riche à découvrir. »

Depuis deux ans, le Japon est devenu la première destination du tour-opérateur. La France est particulièrement friande de cette culture. Elle était en 2025 le deuxième consommateur mondial de mangas après le Japon, selon le cabinet d'analyse de marché Statista.

Cette attractivité est renforcée par un phénomène d’auto-prescription. « Les meilleurs ambassadeurs du Japon, ce sont les voyageurs eux-mêmes », souligne Thierry Maincent.

Une destination structurante pour les professionnels malgré les défis

Pour les acteurs du tourisme, le Japon est devenu un marché clé. Julien Doust confirme cette dynamique : « En 2025, nous avons accueilli plus de 2 000 voyageurs, contre environ 1 600 à 1 700 l’année précédente. » Il insiste sur la transformation de la demande : « Le sur-mesure est central, 92% de nos itinéraires sont uniques. »

La destination bénéficie également d’un contexte économique favorable. « Le yen faible rend les prestations terrestres plus accessibles », explique Guillaume Linton, même si le pays reste positionné sur un segment haut de gamme.

Des défis subsistent néanmoins, notamment liés au contexte géopolitique. « Avec le conflit au Moyen-Orient , les départs sont compliqués, surtout en haute saison », reconnaît-il. Mais ces difficultés restent conjoncturelles.

La question du surtourisme est également régulièrement évoquée. Thierry Maincent nuance : « La lecture du surtourisme au Japon est souvent plus politique que scientifique. » Il rappelle que la fréquentation est largement domestique : « Dans certains lieux, 80 à 85% des visiteurs sont japonais. »

Pour autant, l’archipel a pris des mesures et applique notamment depuis le début de l'année une taxe hôtelière à Kyoto, l’une de ses villes les plus touristiques.

Pour les professionnels, l’enjeu est surtout d’accompagner les flux. « Notre rôle, c’est d’aider les voyageurs à éviter les périodes les plus chargées et à optimiser leur expérience », explique-t-il.


Lu 376 fois

Tags : amplitudes, asia, au fil du japon, japan experience, japon
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Slovénie : le secret le mieux gardé d'Europe, à découvrir avec Worldia !

Slovénie : le secret le mieux gardé d'Europe, à découvrir avec Worldia !
La Slovénie est l’une de ces rares destinations qui cochent toutes les cases : spectaculaire sans...
Top of Travel
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

L’Europe, nouvelle valeur refuge du tourisme mondial : une opportunité stratégique pour les professionnels du secteur

L’Europe, nouvelle valeur refuge du tourisme mondial : une opportunité stratégique pour les professionnels du secteur
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Pourquoi le Japon est-il une destination si tendance ?

Formation : les animateurs, ces professionnels garants du concept club

Guerre au Moyen-Orient : après le Covid, une nouvelle tempête pour le voyage ? [ABO]

Surcharges carburant : comprendre la flambée des prix dans l’aérien [ABO]

Air Europa célèbre le lancement de sa liaison Genève–Madrid à Lyon !

Brand News

Air Tahiti Nui ouvre Sydney et amorce une nouvelle dynamique sous l’impulsion de Lionel Guérin

Air Tahiti Nui ouvre Sydney et amorce une nouvelle dynamique sous l’impulsion de Lionel Guérin
Début 2026, Air Tahiti Nui a franchi une nouvelle étape de son développement, en annonçant une...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !
AirMaG

AirMaG

Corsair : une classe Business pensée pour le long-courrier

Corsair : une classe Business pensée pour le long-courrier
CruiseMaG

CruiseMaG

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises
Distribution

Distribution

Ditex 2026 : le pari risqué, mais gagnant, de Francis Rosales (vidéos)

Ditex 2026 : le pari risqué, mais gagnant, de Francis Rosales (vidéos)
Futuroscopie

Futuroscopie

Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO]

Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Bahia Principe : deux nouvelles sous-marques centrées sur les expériences clients

Bahia Principe : deux nouvelles sous-marques centrées sur les expériences clients
La Travel Tech

La Travel Tech

AERTiCKET : Proximité maximale, performance globale

AERTiCKET : Proximité maximale, performance globale
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Un séjour so chic à Milan, autour du Portrait Milano

Un séjour so chic à Milan, autour du Portrait Milano
Partez en France

Partez en France

Les Catacombes de Paris rouvrent avec un parcours repensé

Les Catacombes de Paris rouvrent avec un parcours repensé
Production

Production

Hausse carburant : ÔVoyages / Thalasso n°1 prend des mesures pour limiter l'impact

Hausse carburant : ÔVoyages / Thalasso n°1 prend des mesures pour limiter l'impact
Transport

Transport

Train de nuit : European Sleeper lance une liaison entre Paris et Berlin

Train de nuit : European Sleeper lance une liaison entre Paris et Berlin
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT renforcent leur plateforme unifiée voyage et dépenses

SAP Concur et Amex GBT renforcent leur plateforme unifiée voyage et dépenses
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
TravelJobs

Emploi & Formation

Prodesti renforce sa gouvernance et prépare de nouveaux formats de formation

Prodesti renforce sa gouvernance et prépare de nouveaux formats de formation
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias