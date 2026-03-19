José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)

TourMaG - L’outil est-il déjà prêt ?



José Martinez : Il est actuellement en phase de test. Nous pensons pouvoir proposer une première version à nos clients après l’été.



Nous avons constitué une nouvelle équipe de jeunes ingénieurs formés à l'IA qui travaillent d'arrache-pied sur ce projet. J'espère que nous serons parmi les premiers à pouvoir proposer ce service, qui sera aussi disponible sur l'appli mobile.



C’est une nouvelle étape vers davantage d’autonomie pour le voyageur, mais aussi vers plus de confort et de rapidité dans la gestion des déplacements professionnels.



TourMaG - Vous avez évoqué la souveraineté des données, devient-elle un critère dans les appels d’offres des grandes entreprises françaises mais aussi dans les organisations publiques ?



José Martinez : Oui, la souveraineté est devenue une nouvelle préoccupation. Elle s’est imposée progressivement avec les évolutions géopolitiques de ces dernières années. Aujourd’hui, aussi bien les grands comptes publics que les grandes entreprises privées commencent à s’interroger sur la question de la souveraineté des données : où elles sont stockées et ce qui peut en être fait.



Il y a notamment la question du Cloud Act , qui constitue un vrai sujet. Le problème est que la technologie américaine est aujourd’hui dominante et omniprésente : dans les outils de réservation, les moyens de paiement ou encore le stockage des données via les grands acteurs du cloud. Sortir de ce système n’est donc pas simple et prendra du temps. Mais c’est une préoccupation réelle.



Pour ma part, je milite pour que les grands donneurs d’ordre français prennent conscience qu’aucune TMC française n’est aujourd’hui en mesure de servir les grandes entreprises françaises à l’international. Il faudrait donc mettre en place un véritable travail collaboratif.



Les grands donneurs d’ordre devront aussi faire confiance aux acteurs français pour leur laisser le temps de s’organiser pour pouvoir les accompagner à l’étranger, ou trouver des solutions qui permettent de préserver la souveraineté des données.



Cette question est encore plus stratégique pour les grands comptes publics. Nous travaillons par exemple avec des ministères. Où sont nos ministres ? Qu'est-ce qu'ils font ? Quelles sont leurs intentions ? C'est grave comme questions. La souveraineté est une vraie problématique.



Je vous disais tout à l'heure que c'est un bonheur pour moi de savoir qu'Amplitudes a un futur qui sera mené par Laura, parce que nous pensons que nous faisons partie des TMC françaises qui ont la volonté et qui ont les moyens de s'internationaliser, si tant est que l'on fasse confiance et qu'on nous donne l'opportunité de le faire. S'internationaliser, cela coûte beaucoup d'argent.



Ce sont des choix extrêmement importants que nous ne pouvons pas faire non plus complètement à l'aveugle.