Amplitudes ouvre une agence à Bordeaux

un espace chaleureux et élégant, propice à la projection et à l’inspiration"

salon de lecture

"feuilleter des ouvrages, imaginer de nouveaux itinéraires".

"L’ouverture de l’agence de Bordeaux s’inscrit naturellement dans notre volonté d’être toujours plus proches de nos voyageurs. Les Chartrons, quartier vivant et ouvert sur le monde, reflètent parfaitement l’esprit d’Amplitudes : un lieu de rencontre, d’écoute et de création, où chaque projet de voyage prend forme de manière unique, fidèle à notre exigence du sur-mesure."

Bordeaux exprime aujourd’hui une demande forte pour la création de voyages haut de gamme et personnalisés, en phase avec notre savoir-faire. Notre équipe de cinq spécialistes y défend une approche fondée sur l’écoute de voyageurs aux attentes claires et des projets qui leur sont pleinement fidèles."