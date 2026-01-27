TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Amplitudes ouvre une agence à Bordeaux

un espace dédié aux voyages sur mesure


Amplitudes ouvre une nouvelle agence à Bordeaux, dédiée aux voyages sur mesure. Elle est située dans le quartier des Chartrons.


Rédigé par le Mardi 27 Janvier 2026

Amplitudes s'installe à Bordeaux - Photo Amplitudes
Amplitudes s'installe à Bordeaux - Photo Amplitudes
Aer Lingus
Après Toulouse et Paris, Amplitudes s'installe à Bordeaux.

L'entreprise qui s'apprête à fêter ses 35 ans annonce l'ouverture d'une agence de voyages dédiée aux voyages sur-mesure dans le quartier des Chartrons.

"Conçue comme un lieu de conseil et d’échange, l’agence bordelaise permet aux voyageurs de rencontrer les créateurs de voyages Amplitudes pour construire des voyages adaptés à leurs attentes (...) Cette implantation reflète l’aboutissement d’un projet mûri de longue date, avec la volonté de créer un lien naturel entre Toulouse et Paris, où l’entreprise familiale est historiquement implantée, et de renforcer sa présence dans le Sud-Ouest. " indique un communiqué de presse.

Amplitudes : "nous voulons être proches de nos voyageurs"

Autres articles
L'agence a été conçue comme "un espace chaleureux et élégant, propice à la projection et à l’inspiration". Elle dispose notamment d'un "salon de lecture" qui invite à "feuilleter des ouvrages, imaginer de nouveaux itinéraires".

Laura Martinez, Directrice Générale des Ventes Individuelles d’Amplitudes, se réjouit : "L’ouverture de l’agence de Bordeaux s’inscrit naturellement dans notre volonté d’être toujours plus proches de nos voyageurs. Les Chartrons, quartier vivant et ouvert sur le monde, reflètent parfaitement l’esprit d’Amplitudes : un lieu de rencontre, d’écoute et de création, où chaque projet de voyage prend forme de manière unique, fidèle à notre exigence du sur-mesure."

L’équipe est menée par Yannick, Directeur de l’agence de Bordeaux, qui ajoute : "Bordeaux exprime aujourd’hui une demande forte pour la création de voyages haut de gamme et personnalisés, en phase avec notre savoir-faire. Notre équipe de cinq spécialistes y défend une approche fondée sur l’écoute de voyageurs aux attentes claires et des projets qui leur sont pleinement fidèles."

Lu 201 fois

Tags : amplitudes
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 27 Janvier 2026 - 17:09 La 24e édition du Forum des Pionniers sera en ...

Lundi 26 Janvier 2026 - 17:00 Carrefour Voyages lance sa marque propre de séjours, "Les Créations"

Dernière heure

Amplitudes ouvre une agence à Bordeaux

Alfred Hotels poursuit son expansion

La 24e édition du Forum des Pionniers sera en ...

Queen Mary 2 : une première historique dans le canal de Panama

Coup d'envoi de la Semaine des métiers du tourisme, pour casser les "aprioris" et recruter

Brand News

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever
L’année 2026 s’ouvre sous le signe de la structuration et de l’élan pour Assurever. Après plusieurs...
Les annonces

CITIZENPLANE - Formateur·trice Systèmes Aériens & Support - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

V.O.S - Coordinateurs·trices des opérations - (Copenhague (Danemark) ou Dubline (Irlande))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Ferney Voltaire (01))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Amplitudes ouvre une agence à Bordeaux

Amplitudes ouvre une agence à Bordeaux
Partez en France

Partez en France

Vacances des jeunes : l’ANCV confie le déploiement du programme Départ 18:25 à maeva.com

Vacances des jeunes : l’ANCV confie le déploiement du programme Départ 18:25 à maeva.com
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

New York : vers la fin des frais d'hôtel "cachés" et des blocages bancaires surprises

New York : vers la fin des frais d'hôtel "cachés" et des blocages bancaires surprises
Production

Production

Hôtellerie : NG Travel ouvre un Kappa Senses et un club Anaya à Zanzibar (découvrez les photos)

Hôtellerie : NG Travel ouvre un Kappa Senses et un club Anaya à Zanzibar (découvrez les photos)
AirMaG

AirMaG

183 millions de passagers et des prix sous contrôle : tout savoir sur le bilan 2025 de l'aérien en France

183 millions de passagers et des prix sous contrôle : tout savoir sur le bilan 2025 de l'aérien en France
Transport

Transport

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille
La Travel Tech

La Travel Tech

Normandie Tourisme modernise son site professionnel

Normandie Tourisme modernise son site professionnel
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Sun Siyam Group : Deepak Booneady nommé Group Chief Executive Officer

Sun Siyam Group : Deepak Booneady nommé Group Chief Executive Officer
HotelMaG

Hébergement

Alfred Hotels poursuit son expansion

Alfred Hotels poursuit son expansion
Futuroscopie

Futuroscopie

Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO]

Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés

Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés
CruiseMaG

CruiseMaG

Queen Mary 2 : une première historique dans le canal de Panama

Queen Mary 2 : une première historique dans le canal de Panama
TravelJobs

Emploi & Formation

Coup d'envoi de la Semaine des métiers du tourisme, pour casser les "aprioris" et recruter

Coup d'envoi de la Semaine des métiers du tourisme, pour casser les "aprioris" et recruter
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Navan annonce un partenariat renforcé avec Booking.com

Navan annonce un partenariat renforcé avec Booking.com
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias