Amplitudes ouvre une agence à Bordeaux

Après Toulouse et Paris, Amplitudes s'installe à Bordeaux.
L'entreprise qui s'apprête à fêter ses 35 ans annonce l'ouverture d'une agence de voyages dédiée aux voyages sur-mesure dans le quartier des Chartrons.
"Conçue comme un lieu de conseil et d’échange, l’agence bordelaise permet aux voyageurs de rencontrer les créateurs de voyages Amplitudes pour construire des voyages adaptés à leurs attentes (...) Cette implantation reflète l’aboutissement d’un projet mûri de longue date, avec la volonté de créer un lien naturel entre Toulouse et Paris, où l’entreprise familiale est historiquement implantée, et de renforcer sa présence dans le Sud-Ouest. " indique un communiqué de presse.
Amplitudes : "nous voulons être proches de nos voyageurs"
L'agence a été conçue comme "un espace chaleureux et élégant, propice à la projection et à l’inspiration". Elle dispose notamment d'un "salon de lecture" qui invite à "feuilleter des ouvrages, imaginer de nouveaux itinéraires".
Laura Martinez, Directrice Générale des Ventes Individuelles d’Amplitudes, se réjouit : "L’ouverture de l’agence de Bordeaux s’inscrit naturellement dans notre volonté d’être toujours plus proches de nos voyageurs. Les Chartrons, quartier vivant et ouvert sur le monde, reflètent parfaitement l’esprit d’Amplitudes : un lieu de rencontre, d’écoute et de création, où chaque projet de voyage prend forme de manière unique, fidèle à notre exigence du sur-mesure."
L’équipe est menée par Yannick, Directeur de l’agence de Bordeaux, qui ajoute : "Bordeaux exprime aujourd’hui une demande forte pour la création de voyages haut de gamme et personnalisés, en phase avec notre savoir-faire. Notre équipe de cinq spécialistes y défend une approche fondée sur l’écoute de voyageurs aux attentes claires et des projets qui leur sont pleinement fidèles."
