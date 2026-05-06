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BlaBlaCar intègre Trenitalia et renforce son offre ferroviaire en France

Une offre ferroviaire qui se densifie


BlaBlaCar poursuit l’élargissement de son offre multimodale en intégrant les trains Trenitalia à sa plateforme. Une évolution qui renforce sa stratégie de centralisation des trajets longue distance, entre rail, route et covoiturage.


Rédigé par le Jeudi 7 Mai 2026

BlaBlaCar intègre Trenitalia sur sa plateforme pour élargir son offre de trains en France - Photo : Blablacar
BlaBlaCar intègre Trenitalia sur sa plateforme pour élargir son offre de trains en France - Photo : Blablacar
Exotismes
BlaBlaCar poursuit le développement de son offre multimodale en France.

La plateforme annonce, le 6 mai 2026, l’intégration des trains Trenitalia à son application et à son site, permettant désormais aux utilisateurs de comparer et réserver des trajets en train, en bus ou en covoiturage depuis une interface unique.

Cette annonce s’inscrit dans la continuité de l’ouverture de BlaBlaCar au ferroviaire, amorcée avec la SNCF en France, puis avec les opérateurs espagnols Renfe et Iryo. L’ajout de Trenitalia vient ainsi compléter une offre qui se veut de plus en plus européenne.

Présente en France depuis 2021, Trenitalia propose des liaisons sur le réseau grande vitesse sur Paris-Lyon, Paris-Marseille et Paris-Milan. L’opérateur revendique près de 5 millions de voyageurs transportés et un taux de satisfaction de 97 %.

Son réseau dessert plusieurs gares majeures, dont Lyon Part-Dieu, Avignon TGV ou encore Marseille Saint-Charles, ainsi que des destinations en Italie comme Turin et Milan.

Avec cette intégration, les membres de BlaBlaCar peuvent désormais acheter directement leurs billets Trenitalia, au même titre que les autres offres de transport déjà disponibles sur la plateforme.

Une expérience utilisateur centralisée

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L’un des principaux enjeux de cette collaboration réside dans la simplification du parcours d’achat. Les utilisateurs peuvent comparer les différentes options, train, bus ou covoiturage, sans quitter l’environnement BlaBlaCar, et finaliser leur réservation sans redirection vers des sites tiers.

Cette logique de centralisation s’étend également aux nouveaux usages conversationnels. L’offre Trenitalia est accessible via l’application BlaBlaCar intégrée à ChatGPT, permettant une recherche de trajets en langage naturel.

Pour Erwin Coffy, directeur commercial de BlaBlaCar, cette évolution marque "une étape décisive" dans la stratégie du groupe, avec l’ambition de devenir une plateforme de référence pour les trajets longue distance, en misant sur la transparence des offres et la comparaison des prix.

De son côté, Marco Caposciutti, président de Trenitalia France, souligne que ce partenariat vise à accroître la visibilité du train et à toucher de nouveaux clients, notamment ceux en quête de solutions simples et centralisées.

Le train, vecteur de croissance pour BlaBlaCar

Au-delà de l’enrichissement de l’offre, le ferroviaire apparaît comme un levier de croissance pour BlaBlaCar. Selon l’entreprise, une réservation sur quatre est réalisée par un nouvel utilisateur, tandis que 70 % des clients du train utilisaient déjà ses services de covoiturage ou de bus.


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Tags : blablacar, trenitalia
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