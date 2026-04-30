Belambra accélère ses investissements et enrichit son offre pour l’été 2026

À l’approche de la saison estivale 2026, Belambra intensifie ses investissements avec un programme de rénovation d’envergure.
Plus de 1 000 logements ont été modernisés, pour un montant dépassant les 10 millions d’euros.
Certaines destinations phares ont fait l’objet de transformations complètes.
À La Grande Motte et à Belgodère, l’ensemble des hébergements a été entièrement rénové. Sur la presqu’île de Giens, le site des Criques finalise également la modernisation de ses infrastructures, marquant l’aboutissement d’un vaste plan de transformation.
D’autres sites poursuivent leur montée en gamme. Aux Tuquets, les rénovations se prolongent, tandis que le club de Guidel s’agrandit avec 82 nouvelles chambres.
À Capbreton, 125 logements ont été remis à neuf et l’offre sportive se renforce avec l’installation d’un second terrain de padel.
Plus de 1 000 logements ont été modernisés, pour un montant dépassant les 10 millions d’euros.
Certaines destinations phares ont fait l’objet de transformations complètes.
À La Grande Motte et à Belgodère, l’ensemble des hébergements a été entièrement rénové. Sur la presqu’île de Giens, le site des Criques finalise également la modernisation de ses infrastructures, marquant l’aboutissement d’un vaste plan de transformation.
D’autres sites poursuivent leur montée en gamme. Aux Tuquets, les rénovations se prolongent, tandis que le club de Guidel s’agrandit avec 82 nouvelles chambres.
À Capbreton, 125 logements ont été remis à neuf et l’offre sportive se renforce avec l’installation d’un second terrain de padel.
Une offre sportive toujours plus structurée
Pilier historique de la marque, le sport reste au cœur de l’expérience Belambra. Chaque club propose quotidiennement une large palette d’activités, avec plus d’une dizaine de cours accessibles à tous les niveaux.
Dans le cadre de son partenariat avec Les Mills, Belambra introduit de nouveaux cours de Pilates et de yoga, venant enrichir une offre déjà dense.
Le padel, discipline en plein essor, conserve une place centrale avec le retour de la Belambra Padel Cup. Cette compétition conviviale permet aux vacanciers de s’affronter en binôme, avant une finale nationale organisée à l’automne.
L’offre s’élargit également aux adolescents avec la Belambra Padel Ados : les jeunes de 15 à 17 ans bénéficieront d’un cours hebdomadaire encadré par un coach de la Fédération Française de Tennis.
Enfin, le pickleball fait son entrée dans plusieurs clubs, confirmant la volonté de diversifier les sports de raquette proposés.
A lire aussi : Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026
Dans le cadre de son partenariat avec Les Mills, Belambra introduit de nouveaux cours de Pilates et de yoga, venant enrichir une offre déjà dense.
Le padel, discipline en plein essor, conserve une place centrale avec le retour de la Belambra Padel Cup. Cette compétition conviviale permet aux vacanciers de s’affronter en binôme, avant une finale nationale organisée à l’automne.
L’offre s’élargit également aux adolescents avec la Belambra Padel Ados : les jeunes de 15 à 17 ans bénéficieront d’un cours hebdomadaire encadré par un coach de la Fédération Française de Tennis.
Enfin, le pickleball fait son entrée dans plusieurs clubs, confirmant la volonté de diversifier les sports de raquette proposés.
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Restauration et animations repensées
Belambra poursuit ses efforts pour valoriser l’expérience culinaire, en mettant l’accent sur la qualité des produits, la créativité des menus et le partage.
Parmi les nouveautés, le concept des "Grandes Tablées" sera déployé notamment à Anglet et à l’Isle-sur-la-Sorgue. Il proposera une expérience collective autour de grandes tables et d’un menu unique inspiré des spécialités locales.
À la Grande Motte, l’offre se diversifie avec un rooftop méditerranéen et un restaurant de spécialités camarguaises, en complément du buffet existant. En parallèle, les "Escales régionales" seront proposées chaque semaine dans l’ensemble des clubs, mettant à l’honneur les plats emblématiques des territoires.
L’offre d’animation évolue également afin de gagner en lisibilité et en pertinence selon les publics. Deux nouveaux spectacles mêlant danse et musique seront proposés cet été dans les clubs.
Pour les plus jeunes, les programmes sont désormais structurés autour de trois axes : Bouger, Créer et Explorer. Cette organisation vise à proposer des activités à la fois pédagogiques et ludiques, favorisant l’éveil et l’autonomie.
Parmi les nouveautés, le concept des "Grandes Tablées" sera déployé notamment à Anglet et à l’Isle-sur-la-Sorgue. Il proposera une expérience collective autour de grandes tables et d’un menu unique inspiré des spécialités locales.
À la Grande Motte, l’offre se diversifie avec un rooftop méditerranéen et un restaurant de spécialités camarguaises, en complément du buffet existant. En parallèle, les "Escales régionales" seront proposées chaque semaine dans l’ensemble des clubs, mettant à l’honneur les plats emblématiques des territoires.
L’offre d’animation évolue également afin de gagner en lisibilité et en pertinence selon les publics. Deux nouveaux spectacles mêlant danse et musique seront proposés cet été dans les clubs.
Pour les plus jeunes, les programmes sont désormais structurés autour de trois axes : Bouger, Créer et Explorer. Cette organisation vise à proposer des activités à la fois pédagogiques et ludiques, favorisant l’éveil et l’autonomie.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
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