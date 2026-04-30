Belambra accélère ses investissements et enrichit son offre pour l’été 2026

Belambra poursuit ses efforts pour valoriser l’expérience culinaire, en mettant l’accent sur la qualité des produits, la créativité des menus et le partage.



Parmi les nouveautés, le concept des "Grandes Tablées" sera déployé notamment à Anglet et à l’Isle-sur-la-Sorgue. Il proposera une expérience collective autour de grandes tables et d’un menu unique inspiré des spécialités locales.



À la Grande Motte, l’offre se diversifie avec un rooftop méditerranéen et un restaurant de spécialités camarguaises, en complément du buffet existant. En parallèle, les "Escales régionales" seront proposées chaque semaine dans l’ensemble des clubs, mettant à l’honneur les plats emblématiques des territoires.



L’offre d’animation évolue également afin de gagner en lisibilité et en pertinence selon les publics. Deux nouveaux spectacles mêlant danse et musique seront proposés cet été dans les clubs.



Pour les plus jeunes, les programmes sont désormais structurés autour de trois axes : Bouger, Créer et Explorer. Cette organisation vise à proposer des activités à la fois pédagogiques et ludiques, favorisant l’éveil et l’autonomie.