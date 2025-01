Belambra dévoile son nouveau site carrière

En plus d’une navigation optimisée, le site s’appuie sur un moteur de recherche performant qui facilite l’accès aux nombreuses offres d’emploi et permet également la soumission de candidatures spontanées.



Ce nouvel outil vise à fluidifier le traitement des candidatures et à offrir un suivi précis, tout en garantissant une visibilité maximale grâce à une stratégie de référencement efficace.



« La mise en ligne de ce site illustre notre volonté de créer une connexion plus directe avec nos futurs talents », explique Mélanie Fontugne, Directrice des Ressources Humaines de Belambra. Avec 45 destinations et une offre enrichie pour ses clients, Belambra entend poursuivre sa croissance en recrutant les meilleurs profils du secteur.