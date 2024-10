Belambra observe une belle anticipation pour l'hiver

Notre stratégie de développement sur le segment de la montagne porte ses fruits.



Après les excellents résultats de la dernière saison, nous constatons une forte anticipation des réservations et

Autant de signaux positifs pour une saison qui débutera dès le 14 décembre

Belambradans la rénovation et l'extension de ses clubs de montagne. Après avoir inauguré en 2023 deux nouveaux clubs 5B à, le groupe continue sur cette lancée avec plusieurs nouveautés pour la saison à venir.: Le club a été transformé grâce à un investissement de 4 millions d'euros. Les vacanciers bénéficieront de 48 chambres rénovées, d'une nouvelle réception, d'une terrasse panoramique et d'un espace bien-être Nama Spa.: Conçu par l'architecte Charlotte Perriand, ce club a vu la rénovation complète de ses 241 chambres, avec de nouvelles moquettes, une literie améliorée et un mobilier moderne.D'autres sites de Belambra, tels que « Le Roc Blanc » aux Orcières, « Le Chambourguet » à Superbesse, et « l’Hôtel Les Bruyères » aux Ménuires,, "."