Le Top 6 des choses à faire en Martinique

Saint-Pierre, mai 1902. L’explosion de la Montagne Pelée déverse sur cette ville du nord de l’île un nuage mortifère de cendres et de gaz, qui tue sur le champ des milliers d’habitants.



Celle qu’on appelait « Le Petit Paris des Antilles » est rasée de la carte. C’est cette mémoire – et le charme d’une cité qui a retrouvé son allant, avec ses rues pavées et ses maisons pastel - que les touristes découvrent à travers le Mémorial de la Catastrophe de 1902, les ruines de la vieille prison et la cathédrale, à la façade rescapée du désastre.