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Le Top 6 des choses à faire en Martinique

de nombreux trésors de culture et de nature à découvrir


Il n’y a pas que la mer Caraïbe et le sable sur l’île ! Au-delà des plaisirs balnéaires, la Martinique cache de nombreux trésors de culture et de nature, à découvrir en sortant des sentiers battus. Voici le Top 6 des choses à faire en Martinique.


Rédigé par Jean-François Rust le Vendredi 1 Mai 2026 à 04:00

Profiter du littoral aux Trois-Îlets

Le Top 6 des choses à faire en Martinique - Depositphotos.com Auteur chromoprisme
Le Top 6 des choses à faire en Martinique - Depositphotos.com Auteur chromoprisme
IFTM
Il y a de fortes chances qu’un séjour balnéaire en Martinique mène aux Trois-Îlets. C’est dans cette commune située au sud de la baie de Fort-de-France, accessible facilement par bateau, que sont construits les principaux hôtels de loisirs de l’île.

Un air de Dolce Vita souffle donc sur la station, en particulier à la Pointe du Bout, près de la Marina. Là et à côté se trouvent la plage d’Anse Mitan et ses restaurants « pieds dans l’eau » et la rue du Chacha, avec ses boutiques et son « carré » festif de bars branchés et musicaux.

A lire aussi : En Martinique, les bonnes surprises du littoral Atlantique

Visiter une distillerie de rhum

France, rhum et punch au marché Sainte Anne en Martinique - Depositphotos.Com Auteur packshot
France, rhum et punch au marché Sainte Anne en Martinique - Depositphotos.Com Auteur packshot
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Pour les puristes, le rhum martiniquais est le meilleur du monde.

La raison ? Il est élaboré avec du pur jus de canne, alors que la production mondiale provient surtout du pressage de la mélasse, les « copeaux » de la canne. Il est donc vivement conseillé d’aller voir une distillerie, dont la plupart sont ouvertes au public.

Pour les fans de grands crus, cap chez Neisson. Pour les amateurs d’histoire, direction St-James, avec son musée et sa boutique sis dans une demeure coloniale.

Et il y aussi Trois-Rivières, La Mauny, J.M., Depaz…

Faire l’ascension de la Montagne Pelée

Faire l’ascension de la Montagne Pelée en Martinique - Depositphotos.com Auteur chromoprisme
Faire l’ascension de la Montagne Pelée en Martinique - Depositphotos.com Auteur chromoprisme
La Montagne Pelée est l’un des plus beaux motifs de randonnée sur l’île.

Inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco, les « Volcans et forêts de la Montagne Pelée » sont sillonnés par plusieurs itinéraires. Celui dit de la « Grande Savane », le plus classique, permet d’atteindre le sommet, à 1 395 m d’altitude.

Depuis Le Prêcheur, un sentier en forêt monte vers les pentes du cône, puis rejoint la caldeira, à 1 200 m. Reste à rallier la crête, où la vue, surtout le matin avant l’arrivée des nuages, embrasse toute l’île. Culte !

Se souvenir de l’éruption volcanique à Saint-Pierre

Saint-Pierre, mai 1902. L’explosion de la Montagne Pelée déverse sur cette ville du nord de l’île un nuage mortifère de cendres et de gaz, qui tue sur le champ des milliers d’habitants.

Celle qu’on appelait « Le Petit Paris des Antilles » est rasée de la carte. C’est cette mémoire – et le charme d’une cité qui a retrouvé son allant, avec ses rues pavées et ses maisons pastel - que les touristes découvrent à travers le Mémorial de la Catastrophe de 1902, les ruines de la vieille prison et la cathédrale, à la façade rescapée du désastre.

Marcher dans les rues de Fort-de-France

L'ancienne mairie de Fort-de-France. Depositphotos.com Auteur KovalenkovPetr
L'ancienne mairie de Fort-de-France. Depositphotos.com Auteur KovalenkovPetr
Se perdre est un grand mot !

Le tracé en damier de la préfecture de la Martinique, dont les rues orientées nord-sud se dirigent toutes vers les quais, prévient contre le risque d’errance.

C’est donc en confiance que l’on pénètrera cet échiquier pour se rendre au marché couvert, voir l’ancien hôtel de ville où trône le bureau du poète Aimé Césaire, s’attarder dans la cathédrale Saint-Louis à la nef immense et pénétrer dans la bibliothèque Schœlcher (1884), dont l’architecture en bois, fer et béton abrite plus de 100 000 ouvrages.

Découvrir la presqu’île de la Caravelle

La presqu’île sauvage et sèche de la Caravelle n’est pas conforme aux paysages habituellement observés en Martinique. Photo JFR
La presqu’île sauvage et sèche de la Caravelle n’est pas conforme aux paysages habituellement observés en Martinique. Photo JFR
Une île dans l’île. Pointant vers l’Atlantique, la presqu’île sauvage et sèche de la Caravelle n’est pas conforme aux paysages habituellement observés en Martinique.

Cette verrue allongée vers l’océan, piquée de savane arbustive, est découpée en plages, baies et… falaises.

C’est autour d’elles que se glissent plusieurs itinéraires pédestres. L’un conduit en 25 mn à un phare, isolé face à l’Atlantique. Un autre parcours de 3h30 investit la pointe du cap, solitaire et désolée. Deux « randos » pour découvrir une face cachée de la Martinique.


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Tags : martinique
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