Croisière fluviale : pourquoi les agents de voyages devraient la proposer beaucoup plus souvent

« Un circuit terrestre sur l'eau »

« C'est à la fois un moyen de transport, un hôtel, un lieu où l'on peut assister à des conférences ou à des spectacles. Chaque matin, on se réveille dans une ville nouvelle à découvrir. »

« Le fleuve entre au cœur des villes. Le bateau amarre en plein centre historique. Les escales se vivent à pied, sans détour ni transfert. Le voyage commence dès l'amarrage.

« Toute la beauté d'une ville se découvre souvent par le fleuve »

À Budapest, Paris ou Vienne, on arrive directement au cœur des capitales. »