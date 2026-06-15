Croisière fluviale : pourquoi les agents de voyages devraient la proposer beaucoup plus souvent

Idée reçue : la croisière fluviale ne concernerait que les seniors. La réalité est aujourd'hui beaucoup plus nuancée - Depositphotos.com, studiostoks
La croisière fluviale dispose de solides atouts et, sans doute, n'a-t-elle pas encore toute la place qu'elle mériterait dans les agences de voyages.
« Un circuit terrestre sur l'eau », résume Alain Souleille, fondateur de Rivages du Monde, 25 ans cette année.
« C'est à la fois un moyen de transport, un hôtel, un lieu où l'on peut assister à des conférences ou à des spectacles. Chaque matin, on se réveille dans une ville nouvelle à découvrir. »
Un argument que partagent l'ensemble des acteurs du secteur.
Pour Lionel Rabiet, fondateur de Voyages d'Exception, et Mathieu Ramus, directeur marketing, le fluvial permet avant tout d'accéder autrement aux destinations. « Le fleuve entre au cœur des villes. Le bateau amarre en plein centre historique. Les escales se vivent à pied, sans détour ni transfert. Le voyage commence dès l'amarrage. »
Même constat chez CroisiEurope, qui fête ses 50 ans.
« Toute la beauté d'une ville se découvre souvent par le fleuve », souligne Jawad Benameur, directeur commercial France. « À Budapest, Paris ou Vienne, on arrive directement au cœur des capitales. »
« Un circuit terrestre sur l'eau », résume Alain Souleille, fondateur de Rivages du Monde, 25 ans cette année.
« C'est à la fois un moyen de transport, un hôtel, un lieu où l'on peut assister à des conférences ou à des spectacles. Chaque matin, on se réveille dans une ville nouvelle à découvrir. »
Un argument que partagent l'ensemble des acteurs du secteur.
Pour Lionel Rabiet, fondateur de Voyages d'Exception, et Mathieu Ramus, directeur marketing, le fluvial permet avant tout d'accéder autrement aux destinations. « Le fleuve entre au cœur des villes. Le bateau amarre en plein centre historique. Les escales se vivent à pied, sans détour ni transfert. Le voyage commence dès l'amarrage. »
Même constat chez CroisiEurope, qui fête ses 50 ans.
« Toute la beauté d'une ville se découvre souvent par le fleuve », souligne Jawad Benameur, directeur commercial France. « À Budapest, Paris ou Vienne, on arrive directement au cœur des capitales. »
Une clientèle bien plus large qu'on ne l'imagine
Autre idée reçue : la croisière fluviale ne concernerait que les seniors. La réalité est aujourd'hui beaucoup plus nuancée.
Chez Voyages d'Exception, on insiste : « Le panel de programmes est suffisamment varié pour toucher des profils très différents : des voyageurs expérimentés en quête de transmission culturelle, comme des publics plus jeunes attirés par des formats thématiques et immersifs.
La croisière fluviale est un produit à proposer bien plus systématiquement qu'on ne le fait aujourd'hui. »
Chez CroisiEurope, cette évolution se traduit notamment par le développement de programmes familiaux adaptés.
« Nous proposons des offres pensées pour les familles, avec des cabines proches de celles des parents, des excursions dédiées et des destinations qui s'y prêtent particulièrement bien », explique Jawad Benameur.
Pour Alain Souleille, la croisière fluviale bénéficie également d'une forte fidélité de sa clientèle. « On a des clients qui sont arrivés chez nous en découvrant nos grandes destinations fluviales que sont le Douro, le Danube et le Mékong. Puis, quand ils ont tout fait, ils cherchent des nouveautés », explique-t-il.
Les voyageurs se tournent alors vers d'autres fleuves, en Europe, en Asie ou en Amérique.
Chez Voyages d'Exception, on insiste : « Le panel de programmes est suffisamment varié pour toucher des profils très différents : des voyageurs expérimentés en quête de transmission culturelle, comme des publics plus jeunes attirés par des formats thématiques et immersifs.
La croisière fluviale est un produit à proposer bien plus systématiquement qu'on ne le fait aujourd'hui. »
Chez CroisiEurope, cette évolution se traduit notamment par le développement de programmes familiaux adaptés.
« Nous proposons des offres pensées pour les familles, avec des cabines proches de celles des parents, des excursions dédiées et des destinations qui s'y prêtent particulièrement bien », explique Jawad Benameur.
Pour Alain Souleille, la croisière fluviale bénéficie également d'une forte fidélité de sa clientèle. « On a des clients qui sont arrivés chez nous en découvrant nos grandes destinations fluviales que sont le Douro, le Danube et le Mékong. Puis, quand ils ont tout fait, ils cherchent des nouveautés », explique-t-il.
Les voyageurs se tournent alors vers d'autres fleuves, en Europe, en Asie ou en Amérique.
La culture, un argument de vente encore sous-exploité
S'il existe un point commun entre les différents opérateurs interrogés, c'est bien la place croissante accordée à la dimension culturelle.
« La transmission est au cœur de l'expérience », résument Lionel Rabiet et Mathieu Ramus. Chez Voyages d'Exception, les croisières musicales ou thématiques reposent sur la présence d'artistes, de conférenciers et de spécialistes qui accompagnent les passagers tout au long du voyage.
Rivages du Monde mise également sur cette proximité. « Nous ne recherchons pas des personnalités médiatiques. Nous privilégions des spécialistes des régions traversées, des universitaires, des journalistes ou des chercheurs qui voyagent avec les passagers et partagent leurs connaissances », explique Alain Souleille.
Une promesse particulièrement appréciée par une clientèle cultivée, fidèle et désireuse de donner davantage de sens à ses voyages.
« La transmission est au cœur de l'expérience », résument Lionel Rabiet et Mathieu Ramus. Chez Voyages d'Exception, les croisières musicales ou thématiques reposent sur la présence d'artistes, de conférenciers et de spécialistes qui accompagnent les passagers tout au long du voyage.
Rivages du Monde mise également sur cette proximité. « Nous ne recherchons pas des personnalités médiatiques. Nous privilégions des spécialistes des régions traversées, des universitaires, des journalistes ou des chercheurs qui voyagent avec les passagers et partagent leurs connaissances », explique Alain Souleille.
Une promesse particulièrement appréciée par une clientèle cultivée, fidèle et désireuse de donner davantage de sens à ses voyages.
Le monde entier s'ouvre avec les fleuves
Les bateaux de petite taille participent également à cette sensation de confort.
La plupart accueillent entre 50 et 200 passagers, loin de l'image parfois impressionnante des grands paquebots maritimes.
Enfin, les professionnels invitent les agences à élargir leur vision du secteur. Si le Rhin, le Danube, la Seine, le Nil ou le Douro restent des classiques, le marché s'est considérablement enrichi ces dernières années, avec par exemple le Brahmapoutre en Inde, le Congo ou encore l'Amazone.
Pour répondre aux attentes d'une clientèle plus exigeante, les opérateurs investissent également dans des bateaux plus modernes, plus immersifs et plus respectueux de l'environnement.
Rivages du Monde inaugurera ainsi cet automne un nouveau navire sur le Mékong, commandé à son partenaire, le Romance, conçu spécifiquement pour sa clientèle francophone.
La plupart accueillent entre 50 et 200 passagers, loin de l'image parfois impressionnante des grands paquebots maritimes.
Enfin, les professionnels invitent les agences à élargir leur vision du secteur. Si le Rhin, le Danube, la Seine, le Nil ou le Douro restent des classiques, le marché s'est considérablement enrichi ces dernières années, avec par exemple le Brahmapoutre en Inde, le Congo ou encore l'Amazone.
Pour répondre aux attentes d'une clientèle plus exigeante, les opérateurs investissent également dans des bateaux plus modernes, plus immersifs et plus respectueux de l'environnement.
Rivages du Monde inaugurera ainsi cet automne un nouveau navire sur le Mékong, commandé à son partenaire, le Romance, conçu spécifiquement pour sa clientèle francophone.
Ne pas oublier les autres formes de tourisme fluvial
La croisière avec hébergement n'est qu'une partie du marché.
La location de bateaux sans permis permet, par exemple, de séduire des familles ou des groupes d'amis souhaitant voyager en autonomie sur le canal du Midi, en Bourgogne ou en Bretagne.
Les péniches-hôtels offrent une alternative haut de gamme et confidentielle.
Les croisières-promenades constituent également une porte d'entrée intéressante pour des courts séjours ou des city-breaks à Paris, Strasbourg ou Bordeaux.
Enfin, le développement du tourisme « fluvestre » ouvre de nouvelles perspectives commerciales avec les séjours associant navigation, randonnée et vélo.
La location de bateaux sans permis permet, par exemple, de séduire des familles ou des groupes d'amis souhaitant voyager en autonomie sur le canal du Midi, en Bourgogne ou en Bretagne.
Les péniches-hôtels offrent une alternative haut de gamme et confidentielle.
Les croisières-promenades constituent également une porte d'entrée intéressante pour des courts séjours ou des city-breaks à Paris, Strasbourg ou Bordeaux.
Enfin, le développement du tourisme « fluvestre » ouvre de nouvelles perspectives commerciales avec les séjours associant navigation, randonnée et vélo.
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Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
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