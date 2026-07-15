Un Monde Bleu, l’interface entre les compagnies fluviales et les escales françaises

« Les compagnies nous demandent davantage de produits actifs, des excursions à vélo ou des randonnées. Certaines réfléchissent aussi aux croisières familiales »

Car les imprévus font partie du quotidien.. Le tour-opérateur prévient alors son agence réceptive, qui réorganise l'ensemble de la chaîne : guides, autocars, restaurants et sites de visite.cependant. Pendant longtemps, les compagnies demandaient essentiellement: visite de Lyon, découverte du Beaujolais ou grands incontournables parisiens., souligne Loïck Andamaye.Cette évolution a conduit Un Monde Bleu à. Son travail commence désormais très en amont de l'exploitation. L'agence travaille déjà sur desElle doit aussi éviter que les compagnies, pourtant concurrentes, ne proposent toutes les mêmes visites au même moment.Lorsqu'une dizaine de bateaux sont présents simultanément dans une destination, il faut répartir les départs des autocars, décaler les horaires et diversifier les excursions. Une manière demais aussi de limiter la pression sur les territoires et leurs habitants.