Didier Leandri (Entreprises fluviales de France) : « Le tourisme fluvial est encore largement méconnu »

Pour Didier Leandri, le potentiel de développement du tourisme fluvial est considérable - Photo : E2F
TourMaG - Après sept éditions organisées sous l'égide de Voies navigables de France, pourquoi Entreprises Fluviales de France reprend-elle aujourd'hui l'organisation de Sloww! ?
Didier Leandri : C'est Voies Navigables de France (VNF) qui nous en a fait la proposition.
Sloww! est avant tout un salon professionnel BtoB et il leur semblait logique que son organisation soit confiée à la fédération représentative du secteur. C'est au sein d'une fédération que l'on prend le pouls des marchés, que l'on connaît les entreprises et leurs attentes.
C'est d'ailleurs le modèle de nombreux salons professionnels, historiquement portés par les fédérations avant d'évoluer avec des organisateurs spécialisés.
Nous travaillons bien entendu en partenariat avec VNF, qui reste un acteur majeur et un sponsor du salon. VNF a développé une véritable expertise, notamment dans ses relations avec les territoires, qui demeurent un pilier essentiel de l'événement.
Didier Leandri : C'est Voies Navigables de France (VNF) qui nous en a fait la proposition.
Sloww! est avant tout un salon professionnel BtoB et il leur semblait logique que son organisation soit confiée à la fédération représentative du secteur. C'est au sein d'une fédération que l'on prend le pouls des marchés, que l'on connaît les entreprises et leurs attentes.
C'est d'ailleurs le modèle de nombreux salons professionnels, historiquement portés par les fédérations avant d'évoluer avec des organisateurs spécialisés.
Nous travaillons bien entendu en partenariat avec VNF, qui reste un acteur majeur et un sponsor du salon. VNF a développé une véritable expertise, notamment dans ses relations avec les territoires, qui demeurent un pilier essentiel de l'événement.
La France dispose d'un savoir-faire unique
TourMaG - Pourquoi avoir choisi Paris et le CNIT Forest pour cette nouvelle édition ?
Didier Leandri : Nous voulions changer d'échelle.
Notre ambition est de faire de Sloww! un rendez-vous visible, facilement accessible, non seulement pour les professionnels français, mais aussi pour les visiteurs internationaux.
La France dispose d'un savoir-faire unique dans le tourisme fluvial. Avec ses 8 500 kilomètres de voies navigables, elle possède le plus vaste réseau d'Europe.
Paris constitue également un symbole fort : c'est le premier port touristique européen en nombre de passagers transportés. Nous y accueillons près de dix millions de passagers chaque année.
Installer le salon au CNIT Forest, au cœur du premier quartier d'affaires européen et à proximité de la Seine, s'inscrivait donc naturellement dans cette ambition.
Didier Leandri : Nous voulions changer d'échelle.
Notre ambition est de faire de Sloww! un rendez-vous visible, facilement accessible, non seulement pour les professionnels français, mais aussi pour les visiteurs internationaux.
La France dispose d'un savoir-faire unique dans le tourisme fluvial. Avec ses 8 500 kilomètres de voies navigables, elle possède le plus vaste réseau d'Europe.
Paris constitue également un symbole fort : c'est le premier port touristique européen en nombre de passagers transportés. Nous y accueillons près de dix millions de passagers chaque année.
Installer le salon au CNIT Forest, au cœur du premier quartier d'affaires européen et à proximité de la Seine, s'inscrivait donc naturellement dans cette ambition.
Montrer toute la diversité du tourisme fluvial
TourMaG - Le tourisme fluvial ne se résume pas aux croisières. Pourquoi cette précision est-elle importante ?
Didier Leandri : Parce que le secteur reste largement méconnu. Lorsqu'on évoque le tourisme fluvial, beaucoup pensent uniquement aux croisières avec hébergement ou au Canal du Midi.
En réalité, c'est un écosystème beaucoup plus vaste. Il comprend les bateaux-promenades, la restauration à bord, la location de bateaux sans permis, les événements privés, mais aussi la mobilité quotidienne sur les fleuves.
À cela s'ajoutent les guides, les autocaristes, les organismes de formation, les équipementiers, les fournisseurs de services ou encore les offices de tourisme. Sloww! a justement vocation à montrer toute cette diversité et à donner au tourisme fluvial la visibilité qu'il mérite.
TourMaG - Le potentiel de développement reste-t-il important en France ?
Didier Leandri : Oui, il est considérable. Pour les croisières avec hébergement, nous comptons aujourd'hui une cinquantaine de bateaux en France, alors que notre réseau pourrait en accueillir beaucoup plus.
Le principal frein n'est pas la demande, mais les infrastructures d'escale et leur acceptabilité par les territoires. Il faut poursuivre le travail de pédagogie.
La croisière fluviale n'est pas du tourisme de masse. Les navires embarquent généralement moins de 150 passagers. Nous sommes sur un tourisme à taille humaine, respectueux des territoires, qui répond parfaitement aux attentes actuelles des voyageurs en quête d'expériences immersives et de destinations préservées.
Didier Leandri : Parce que le secteur reste largement méconnu. Lorsqu'on évoque le tourisme fluvial, beaucoup pensent uniquement aux croisières avec hébergement ou au Canal du Midi.
En réalité, c'est un écosystème beaucoup plus vaste. Il comprend les bateaux-promenades, la restauration à bord, la location de bateaux sans permis, les événements privés, mais aussi la mobilité quotidienne sur les fleuves.
À cela s'ajoutent les guides, les autocaristes, les organismes de formation, les équipementiers, les fournisseurs de services ou encore les offices de tourisme. Sloww! a justement vocation à montrer toute cette diversité et à donner au tourisme fluvial la visibilité qu'il mérite.
TourMaG - Le potentiel de développement reste-t-il important en France ?
Didier Leandri : Oui, il est considérable. Pour les croisières avec hébergement, nous comptons aujourd'hui une cinquantaine de bateaux en France, alors que notre réseau pourrait en accueillir beaucoup plus.
Le principal frein n'est pas la demande, mais les infrastructures d'escale et leur acceptabilité par les territoires. Il faut poursuivre le travail de pédagogie.
La croisière fluviale n'est pas du tourisme de masse. Les navires embarquent généralement moins de 150 passagers. Nous sommes sur un tourisme à taille humaine, respectueux des territoires, qui répond parfaitement aux attentes actuelles des voyageurs en quête d'expériences immersives et de destinations préservées.
Le choix de Jean-François Rial pour présider Sloww! 2027 n'est pas anodin.
Patron de Voyageurs du Monde, ancien président de Paris je t'aime - Office de tourisme de Paris et membre du Conseil interministériel du tourisme, il incarne une vision d'un tourisme plus responsable et davantage tourné vers l'expérience.
Son implication illustre l'ambition du salon : faire sortir le tourisme fluvial de sa niche et en faire un véritable levier du tourisme durable en France.
« Le tourisme fluvial et fluvestre est l'un des grands atouts naturels et culturels de la France. Sloww! 2027 est l'occasion unique de fédérer tous les acteurs de cette filière autour d'une ambition commune : faire du fluvial un pilier du tourisme durable de demain », souligne Jean-François Rial.
Son groupe connaît bien ce marché. À travers différentes marques, Voyageurs du Monde commercialise déjà des croisières fluviales, notamment sur le Nil, le Mékong ou encore en Europe, et mise depuis plusieurs années sur des voyages à forte dimension expérientielle, en phase avec les attentes d'une clientèle en quête d'immersion.
Patron de Voyageurs du Monde, ancien président de Paris je t'aime - Office de tourisme de Paris et membre du Conseil interministériel du tourisme, il incarne une vision d'un tourisme plus responsable et davantage tourné vers l'expérience.
Son implication illustre l'ambition du salon : faire sortir le tourisme fluvial de sa niche et en faire un véritable levier du tourisme durable en France.
« Le tourisme fluvial et fluvestre est l'un des grands atouts naturels et culturels de la France. Sloww! 2027 est l'occasion unique de fédérer tous les acteurs de cette filière autour d'une ambition commune : faire du fluvial un pilier du tourisme durable de demain », souligne Jean-François Rial.
Son groupe connaît bien ce marché. À travers différentes marques, Voyageurs du Monde commercialise déjà des croisières fluviales, notamment sur le Nil, le Mékong ou encore en Europe, et mise depuis plusieurs années sur des voyages à forte dimension expérientielle, en phase avec les attentes d'une clientèle en quête d'immersion.
Réunir l'ensemble de l'écosystème
TourMaG - Quels sont aujourd'hui les principaux enjeux de la filière ?
Didier Leandri : Nous devons d'abord faire connaître nos métiers. Le secteur recrute et souffre d'un déficit de notoriété auprès des jeunes. Pourtant, les perspectives d'emploi sont réelles et les besoins importants.
Il faut également poursuivre l'intégration du tourisme fluvial dans les politiques d'aménagement des territoires, accompagner son développement et continuer à démontrer les retombées économiques qu'il génère.
C'est précisément l'ambition de Sloww! : réunir l'ensemble de cet écosystème afin de construire ensemble l'avenir du tourisme fluvial et fluvestre.
Didier Leandri : Nous devons d'abord faire connaître nos métiers. Le secteur recrute et souffre d'un déficit de notoriété auprès des jeunes. Pourtant, les perspectives d'emploi sont réelles et les besoins importants.
Il faut également poursuivre l'intégration du tourisme fluvial dans les politiques d'aménagement des territoires, accompagner son développement et continuer à démontrer les retombées économiques qu'il génère.
C'est précisément l'ambition de Sloww! : réunir l'ensemble de cet écosystème afin de construire ensemble l'avenir du tourisme fluvial et fluvestre.
La croisière avec hébergement n'est qu'une partie du tourisme fluvial. La location de bateaux habitables sans permis constitue elle aussi un marché en pleine expansion, porté par les envies de slow tourisme, de proximité et de déconnexion.
Accessible sans expérience de navigation, cette formule permet de partir quelques jours ou une semaine au fil des canaux et des rivières, en totale autonomie. Le bateau devient à la fois hébergement, moyen de transport et lieu de vie. Chaque équipage construit son itinéraire au gré des escales, des marchés, des villages ou des balades à vélo.
Leader européen, Le Boat a enregistré une hausse de 10% des réservations de la clientèle française pour des départs en France en 2026, avec une progression de 42% des courts séjours, signe que la navigation fluviale séduit désormais aussi pour des escapades de quelques jours.
Autre acteur majeur, Riverly, né du rapprochement de Locaboat et Nicols, revendique le leadership français avec 550 bateaux répartis sur 39 bases en France et en Europe. Sa clientèle est composée de groupes d'amis, de familles et de couples, attirés par une autre manière de découvrir les territoires, au plus près de la nature.
Entre patrimoine, gastronomie, voies vertes et haltes dans les villages, la location fluviale illustre parfaitement l'évolution du secteur : un tourisme plus lent, plus immersif et plus respectueux des territoires.
Accessible sans expérience de navigation, cette formule permet de partir quelques jours ou une semaine au fil des canaux et des rivières, en totale autonomie. Le bateau devient à la fois hébergement, moyen de transport et lieu de vie. Chaque équipage construit son itinéraire au gré des escales, des marchés, des villages ou des balades à vélo.
Leader européen, Le Boat a enregistré une hausse de 10% des réservations de la clientèle française pour des départs en France en 2026, avec une progression de 42% des courts séjours, signe que la navigation fluviale séduit désormais aussi pour des escapades de quelques jours.
Autre acteur majeur, Riverly, né du rapprochement de Locaboat et Nicols, revendique le leadership français avec 550 bateaux répartis sur 39 bases en France et en Europe. Sa clientèle est composée de groupes d'amis, de familles et de couples, attirés par une autre manière de découvrir les territoires, au plus près de la nature.
Entre patrimoine, gastronomie, voies vertes et haltes dans les villages, la location fluviale illustre parfaitement l'évolution du secteur : un tourisme plus lent, plus immersif et plus respectueux des territoires.
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
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