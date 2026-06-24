Didier Leandri (Entreprises fluviales de France) : « Le tourisme fluvial est encore largement méconnu »

Le choix de Jean-François Rial pour présider Sloww! 2027 n'est pas anodin.



Patron de Voyageurs du Monde, ancien président de Paris je t'aime - Office de tourisme de Paris et membre du Conseil interministériel du tourisme, il incarne une vision d'un tourisme plus responsable et davantage tourné vers l'expérience.



Son implication illustre l'ambition du salon : faire sortir le tourisme fluvial de sa niche et en faire un véritable levier du tourisme durable en France.



« Le tourisme fluvial et fluvestre est l'un des grands atouts naturels et culturels de la France. Sloww! 2027 est l'occasion unique de fédérer tous les acteurs de cette filière autour d'une ambition commune : faire du fluvial un pilier du tourisme durable de demain » , souligne Jean-François Rial.



Son groupe connaît bien ce marché. À travers différentes marques, Voyageurs du Monde commercialise déjà des croisières fluviales, notamment sur le Nil, le Mékong ou encore en Europe, et mise depuis plusieurs années sur des voyages à forte dimension expérientielle, en phase avec les attentes d'une clientèle en quête d'immersion.