Riverly, nouveau leader du tourisme fluvial en France

Depuis début 2026, la France compte un nouvel acteur du tourisme fluvial : Riverly.
Au vrai, ce n'est pas vraiment un nouveau spécialiste de la location de bateaux sans permis, puis qu'il est né du rapprochement de deux pionniers français du secteur : Locaboat et Nicols.
Fin 2022, Locaboat Développement avait racheté Nicols. Puis, au début de cette année, le Groupe a décidé de changer de nom et d’identité.
Piloté par Jérôme Faucheur de Battisti, le président de Riverly, ce "repositionnement" est venu concrétiser une évolution stratégique sur plusieurs années.
"Ensemble, nous sommes devenus le leader français de la location de bateaux habitables sans permis, avec une flotte de 550 bateaux (pénichettes et cruisers) classés en quatre niveaux de confort", souligne Anne-Fleur Noual, la directrice marketing de l'opérateur.
"Tous nos bateaux nous appartiennent. Ils sont fabriqués à Cholet par nos propres chantiers, nous sommes une compagnie complètement française", insiste-t-elle.
Une manière sans doute de se démarquer de son concurrent Le Boat, qui se présente comme le leader du tourisme fluvial en Europe et au Canada, avec plus de 55 ans d’expertise. Et qui est, lui, une marque du voyagiste britannique Travelopia, désormais aux mains du fonds d'investissement KKR.
Au vrai, ce n'est pas vraiment un nouveau spécialiste de la location de bateaux sans permis, puis qu'il est né du rapprochement de deux pionniers français du secteur : Locaboat et Nicols.
Fin 2022, Locaboat Développement avait racheté Nicols. Puis, au début de cette année, le Groupe a décidé de changer de nom et d’identité.
Piloté par Jérôme Faucheur de Battisti, le président de Riverly, ce "repositionnement" est venu concrétiser une évolution stratégique sur plusieurs années.
"Ensemble, nous sommes devenus le leader français de la location de bateaux habitables sans permis, avec une flotte de 550 bateaux (pénichettes et cruisers) classés en quatre niveaux de confort", souligne Anne-Fleur Noual, la directrice marketing de l'opérateur.
"Tous nos bateaux nous appartiennent. Ils sont fabriqués à Cholet par nos propres chantiers, nous sommes une compagnie complètement française", insiste-t-elle.
Une manière sans doute de se démarquer de son concurrent Le Boat, qui se présente comme le leader du tourisme fluvial en Europe et au Canada, avec plus de 55 ans d’expertise. Et qui est, lui, une marque du voyagiste britannique Travelopia, désormais aux mains du fonds d'investissement KKR.
Destination n°1 : le Canal du Midi
Le Canal du Midi est la destination n°1 chez Riverly - Photo : Nicols, Arnoldi.design, Riverly
La semaine dernière, pour se faire mieux connaître, Riverly avait installé, une journée durant, une de ses pénichettes de la classe Premium + (6 personnes) dans le port de l'Arsenal, près de la Bastille, à Paris.
Une pénichette sans permis appelée "Joigny", comme la base de l'Yonne où elle est habituellement positionnée.
Les bateaux Riverly sont répartis sur 27 bases en France, du Canal du Midi à la Bretagne, de la Charente à la Bourgogne, de la Camargue aux Ardennes. S'y ajoutent 12 bases implantées dans sept autres pays d’Europe : Portugal, Irlande, Italie (Venise), Allemagne, Pays-Bas et Hongrie.
"Notre destination numéro un reste le Canal du Midi, suivi par la Bourgogne", précise encore Anne-Fleur Noual.
Les clients, eux, viennent pour 40% d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse germanique, pour 35% de France. Parmi eux se trouvent également beaucoup d'Anglo-Saxons (USA, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande).
Ce sont, pour l'essentiel, des groupes d'amis, des familles avec enfants et des couples. A l'intention de ces derniers, Riverly propose des bateaux pour deux personnes.
Une pénichette sans permis appelée "Joigny", comme la base de l'Yonne où elle est habituellement positionnée.
Les bateaux Riverly sont répartis sur 27 bases en France, du Canal du Midi à la Bretagne, de la Charente à la Bourgogne, de la Camargue aux Ardennes. S'y ajoutent 12 bases implantées dans sept autres pays d’Europe : Portugal, Irlande, Italie (Venise), Allemagne, Pays-Bas et Hongrie.
"Notre destination numéro un reste le Canal du Midi, suivi par la Bourgogne", précise encore Anne-Fleur Noual.
Les clients, eux, viennent pour 40% d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse germanique, pour 35% de France. Parmi eux se trouvent également beaucoup d'Anglo-Saxons (USA, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande).
Ce sont, pour l'essentiel, des groupes d'amis, des familles avec enfants et des couples. A l'intention de ces derniers, Riverly propose des bateaux pour deux personnes.
Une invitation à vivre des vacances différentes
Les prix de location varient selon la durée, la gamme du bateau et la saison.
Pour un bateau (4 personnes), compter, en moyenne, entre 500€ (gamme Classic) et 2 000€ (gamme Premium +) pour un week-end. S'y ajoutent les frais de carburant.
"Nos bateaux sont une invitation à vivre des vacances différentes, loin du rythme effréné du quotidien, pour déconnecter un peu et se reconnecter avec ses proches, avec la nature, et avec la beauté des lieux que seuls les canaux et rivières permettent de découvrir", détaille Anne-Fleur Noual, avant d'insister sur les engagements de Riverly en faveur d'un tourisme fluvial plus respectueux de la nature.
Depuis 2025, toute la flotte de Riverly est convertie au carburant végétal HVO, ce qui lui a permis de réduire ses émissions de CO2 de 92%. En 2026, 39 de ses bateaux sont à propulsion hybride et depuis 2018, deux bateaux positionnés en Alsace sont électriques. L'entretien des bateaux se faits avec des produits respectueux de l'environnement.
Par ailleurs, Riverly participe aux efforts de replantation des arbres le long du Canal du Midi.
Pour un bateau (4 personnes), compter, en moyenne, entre 500€ (gamme Classic) et 2 000€ (gamme Premium +) pour un week-end. S'y ajoutent les frais de carburant.
"Nos bateaux sont une invitation à vivre des vacances différentes, loin du rythme effréné du quotidien, pour déconnecter un peu et se reconnecter avec ses proches, avec la nature, et avec la beauté des lieux que seuls les canaux et rivières permettent de découvrir", détaille Anne-Fleur Noual, avant d'insister sur les engagements de Riverly en faveur d'un tourisme fluvial plus respectueux de la nature.
Depuis 2025, toute la flotte de Riverly est convertie au carburant végétal HVO, ce qui lui a permis de réduire ses émissions de CO2 de 92%. En 2026, 39 de ses bateaux sont à propulsion hybride et depuis 2018, deux bateaux positionnés en Alsace sont électriques. L'entretien des bateaux se faits avec des produits respectueux de l'environnement.
Par ailleurs, Riverly participe aux efforts de replantation des arbres le long du Canal du Midi.
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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