Riverly, nouveau leader du tourisme fluvial en France

Les prix de location varient selon la durée, la gamme du bateau et la saison.



Pour un bateau (4 personnes), compter, en moyenne, entre 500€ (gamme Classic) et 2 000€ (gamme Premium +) pour un week-end. S'y ajoutent les frais de carburant.



"Nos bateaux sont une invitation à vivre des vacances différentes, loin du rythme effréné du quotidien, pour déconnecter un peu et se reconnecter avec ses proches, avec la nature, et avec la beauté des lieux que seuls les canaux et rivières permettent de découvrir" , détaille Anne-Fleur Noual, avant d'insister sur les engagements de Riverly en faveur d'un tourisme fluvial plus respectueux de la nature.



Depuis 2025, toute la flotte de Riverly est convertie au carburant végétal HVO, ce qui lui a permis de réduire ses émissions de CO2 de 92%. En 2026, 39 de ses bateaux sont à propulsion hybride et depuis 2018, deux bateaux positionnés en Alsace sont électriques. L'entretien des bateaux se faits avec des produits respectueux de l'environnement.



Par ailleurs, Riverly participe aux efforts de replantation des arbres le long du Canal du Midi.