Croisière fluviale : la France séduit une clientèle étrangère à forte valeur ajoutée

« Nous faisons du lobbying pour le territoire. Notre obsession, c'est d'améliorer l'impact économique tout en réduisant les impacts négatifs »

Nous voulons commencer par la croisière fluviale parce que les volumes sont plus faibles et que cela nous permet d'expérimenter plus facilement.



Nous travaillons avec les artisans et les producteurs locaux. Si cela fonctionne sur le fluvial, nous proposerons ensuite ce modèle aux armateurs maritimes. »