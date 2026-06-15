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CroisiEurope lance des croisières inédites en novembre

Neuf itinéraires fluviaux en arrière-saison sur les fleuves français et le Rhin


À l'occasion du lancement de sa brochure 2027, CroisiEurope dévoile une nouvelle collection de croisières fluviales programmées en novembre 2026. Neuf itinéraires ont été conçus pour cette période avec des animations, excursions et expériences spécifiques.


Rédigé par le Mardi 16 Juin 2026 à 14:37

CroisiEurope proposera neuf croisières inédites en novembre prochain - Photo : CroisiEurope, Alexandre Sattler
CroisiEurope proposera neuf croisières inédites en novembre prochain - Photo : CroisiEurope, Alexandre Sattler
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CroisiEurope enrichit sa programmation 2027 avec une série de croisières fluviales spécialement conçues pour le mois de novembre 2026.

La compagnie propose neuf itinéraires sur les fleuves français ainsi que sur le Rhin. Ces départs ont été élaborés autour d'un programme distinct de celui des croisières habituellement commercialisées le reste de l'année.

L'objectif est de permettre aux voyageurs de découvrir certaines destinations en dehors des périodes de forte fréquentation touristique.

Selon CroisiEurope, cette période offre des conditions de visite différentes, avec une fréquentation plus modérée des sites culturels et touristiques ainsi qu'une immersion plus directe dans les traditions locales.

L'acheminement depuis les différentes régions françaises est également inclus dans l'offre.

Des animations et excursions spécifiques à l'arrière-saison

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Pour ces départs de novembre, CroisiEurope a conçu une programmation d'activités dédiée.

Les passagers pourront notamment participer à des démonstrations culinaires consacrées à différentes spécialités régionales comme la Forêt-Noire, les Spätzles alsaciens, la tapenade provençale ou encore la Tarte Tatin.

Plusieurs soirées thématiques sont également annoncées.

La compagnie prévoit aussi des dégustations de produits régionaux ainsi que des conférences et animations culturelles autour des territoires traversés.

Certaines croisières incluront par ailleurs des excursions spécifiques, comme une journée consacrée aux châteaux de la Loire, une découverte du Rijksmuseum à Amsterdam ou encore un dîner à l'Abbaye de Collonges - Paul Bocuse.

A lire aussi : Croisière fluviale : pourquoi les agents de voyages devraient la proposer beaucoup plus souvent

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Tags : croisieurope
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