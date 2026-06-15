CroisiEurope lance des croisières inédites en novembre

Pour ces départs de novembre, CroisiEurope a conçu une programmation d'activités dédiée.Les passagers pourront notamment participer à des démonstrations culinaires consacrées àrégionales comme la Forêt-Noire, les Spätzles alsaciens, la tapenade provençale ou encore la Tarte Tatin.Plusieurssont également annoncées.La compagnie prévoit aussi desainsi que des conférences et animations culturelles autour des territoires traversés.Certaines croisières incluront par ailleurs des, comme une journée consacrée aux châteaux de la Loire, une découverte du Rijksmuseum à Amsterdam ou encore un dîner à l'Abbaye de Collonges - Paul Bocuse.