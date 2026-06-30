Les fleuves du monde deviennent le nouvel horizon des croisiéristes

Au-delà de l'Europe, le dirigeant et son directeur marketing Mathieu Ramus, citent volontiers le Brahmapoutre, dans l'État indien de l'Assam. « C'est l'un des fleuves les plus puissants d'Asie.



Il traverse une Inde que peu de voyageurs connaissent, entre jardins de thé, villages traditionnels et parcs nationaux où vivent rhinocéros unicornes, éléphants et tigres du Bengale. »



Pour Lionel Rabiet, il s'agit d'un itinéraire destiné « aux voyageurs qui veulent découvrir une Inde authentique, encore peu explorée ».



En Inde, toujours, souligne le tour-opérateur, les backwaters du Kerala offrent une immersion dans une Inde plus paisible, au fil des canaux, où la vie quotidienne continue de s'organiser autour de l'eau. Cette navigation s'effectue notamment à bord du RV Kochi Pandaw, un bateau intimiste de seulement dix cabines.



Plus à l'est, le Yangtsé permet de traverser la Chine impériale au fil de paysages que la route ne laisse pas entrevoir.