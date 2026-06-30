Les fleuves du monde deviennent le nouvel horizon des croisiéristes

Les plages de sable blanc d'Alter do Chão, sur les rives du Tapajós, l'un des principaux affluents de l'Amazone, offrent un visage méconnu de l'Amazonie brésilienne - DepositPhotos.com, Pedarilhos
Pendant des décennies, la croisière fluviale s'est construite autour des grands classiques européens.
Danube, Rhin, Seine, Douro... Autant d'itinéraires devenus incontournables pour une clientèle séduite par la proximité des villes, la richesse du patrimoine et le confort d'une navigation paisible.
Mais, à mesure que le marché mûrit, une nouvelle tendance s'affirme depuis quelques années : les voyageurs les plus fidèles regardent désormais bien au-delà du Vieux Continent.
« Les clients commencent généralement par les grands classiques, comme le Douro ou le Danube. Une fois ces itinéraires réalisés, ils recherchent de nouveaux fleuves, de nouvelles cultures et de nouvelles expériences », résume Alain Souleille, président de Rivages du Monde.
Danube, Rhin, Seine, Douro... Autant d'itinéraires devenus incontournables pour une clientèle séduite par la proximité des villes, la richesse du patrimoine et le confort d'une navigation paisible.
Mais, à mesure que le marché mûrit, une nouvelle tendance s'affirme depuis quelques années : les voyageurs les plus fidèles regardent désormais bien au-delà du Vieux Continent.
« Les clients commencent généralement par les grands classiques, comme le Douro ou le Danube. Une fois ces itinéraires réalisés, ils recherchent de nouveaux fleuves, de nouvelles cultures et de nouvelles expériences », résume Alain Souleille, président de Rivages du Monde.
Un nouveau navire sur le Mekong pour Rivages du Monde
Une évolution qui illustre parfaitement la transformation du secteur : aujourd'hui, près de 90% de l'activité de Rivages du Monde est consacrée au fluvial.
Pour répondre à cette demande, le spécialiste poursuit son développement sur des destinations encore confidentielles, comme le Congo.
Par ailleurs, dès l'automne 2026, un nouveau bateau construit au Vietnam, le Romance entrera en service sur le Mékong.
Plus spacieux, doté de grandes baies vitrées, d'un spa et de panneaux solaires, il répond aux attentes d'une clientèle qui recherche désormais autant le confort que le dépaysement.
« Les fleuves sont des artères vivantes qui permettent de s'enfoncer dans des régions peu accessibles autrement, carrefours de cultures, de faune et d'écosystèmes uniques. Des paysages qui varient d'escale en escale, des villes, des communautés et des villages qui bordent les rives et partagent une richesse culturelle immense. Souvent, le bateau est tout simplement le meilleur moyen de découvrir ces régions » explique Lionel Rabiet, président de Voyages d'Exception.
Pour répondre à cette demande, le spécialiste poursuit son développement sur des destinations encore confidentielles, comme le Congo.
Par ailleurs, dès l'automne 2026, un nouveau bateau construit au Vietnam, le Romance entrera en service sur le Mékong.
Plus spacieux, doté de grandes baies vitrées, d'un spa et de panneaux solaires, il répond aux attentes d'une clientèle qui recherche désormais autant le confort que le dépaysement.
« Les fleuves sont des artères vivantes qui permettent de s'enfoncer dans des régions peu accessibles autrement, carrefours de cultures, de faune et d'écosystèmes uniques. Des paysages qui varient d'escale en escale, des villes, des communautés et des villages qui bordent les rives et partagent une richesse culturelle immense. Souvent, le bateau est tout simplement le meilleur moyen de découvrir ces régions » explique Lionel Rabiet, président de Voyages d'Exception.
Les coups de coeur de Voyages d'exception pour l'Inde et la Chine
Au-delà de l'Europe, le dirigeant et son directeur marketing Mathieu Ramus, citent volontiers le Brahmapoutre, dans l'État indien de l'Assam. « C'est l'un des fleuves les plus puissants d'Asie.
Il traverse une Inde que peu de voyageurs connaissent, entre jardins de thé, villages traditionnels et parcs nationaux où vivent rhinocéros unicornes, éléphants et tigres du Bengale. »
Pour Lionel Rabiet, il s'agit d'un itinéraire destiné « aux voyageurs qui veulent découvrir une Inde authentique, encore peu explorée ».
En Inde, toujours, souligne le tour-opérateur, les backwaters du Kerala offrent une immersion dans une Inde plus paisible, au fil des canaux, où la vie quotidienne continue de s'organiser autour de l'eau. Cette navigation s'effectue notamment à bord du RV Kochi Pandaw, un bateau intimiste de seulement dix cabines.
Plus à l'est, le Yangtsé permet de traverser la Chine impériale au fil de paysages que la route ne laisse pas entrevoir.
Il traverse une Inde que peu de voyageurs connaissent, entre jardins de thé, villages traditionnels et parcs nationaux où vivent rhinocéros unicornes, éléphants et tigres du Bengale. »
Pour Lionel Rabiet, il s'agit d'un itinéraire destiné « aux voyageurs qui veulent découvrir une Inde authentique, encore peu explorée ».
En Inde, toujours, souligne le tour-opérateur, les backwaters du Kerala offrent une immersion dans une Inde plus paisible, au fil des canaux, où la vie quotidienne continue de s'organiser autour de l'eau. Cette navigation s'effectue notamment à bord du RV Kochi Pandaw, un bateau intimiste de seulement dix cabines.
Plus à l'est, le Yangtsé permet de traverser la Chine impériale au fil de paysages que la route ne laisse pas entrevoir.
L'Amazonie comme nouveau terrain d'exploration de CroisiEurope
Autre coup de cœur : le Tapajós, affluent de l'Amazone. « Des plages de sable blanc, des eaux d'un bleu profond... une sorte de Caraïbe au cœur de l'Amazonie, loin des clichés de l'enfer vert », décrit Lionel Rabiet, qui y voit l'une des régions les plus préservées et les plus confidentielles du continent sud-américain.
Cette diversification est également devenue un axe stratégique chez CroisiEurope. Après le Nil, le Gange, le Mékong ou encore l'Afrique australe, la compagnie prépare désormais son arrivée en Amazonie.
En 2027, elle mettra en service le Brasilian Dream, un nouveau navire construit au Brésil qui proposera trois itinéraires sur l'Amazone, le Rio Negro et le Tapajós, avec l'ambition de faire découvrir une Amazonie plus confidentielle, au plus près des communautés locales et de la biodiversité.
Les destinations lointaines constituent déjà l'un des piliers de son offre internationale.
En Afrique australe, CroisiEurope combine navigation sur le Zambèze et le lac Kariba avec des safaris terrestres jusqu'aux chutes Victoria. Sur le Mékong, entre Vietnam et Cambodge, la compagnie mise sur une immersion au cœur de l'Asie du Sud-Est, entre villages sur pilotis, marchés flottants, temples khmers et rizières.
Cette diversification est également devenue un axe stratégique chez CroisiEurope. Après le Nil, le Gange, le Mékong ou encore l'Afrique australe, la compagnie prépare désormais son arrivée en Amazonie.
En 2027, elle mettra en service le Brasilian Dream, un nouveau navire construit au Brésil qui proposera trois itinéraires sur l'Amazone, le Rio Negro et le Tapajós, avec l'ambition de faire découvrir une Amazonie plus confidentielle, au plus près des communautés locales et de la biodiversité.
Les destinations lointaines constituent déjà l'un des piliers de son offre internationale.
En Afrique australe, CroisiEurope combine navigation sur le Zambèze et le lac Kariba avec des safaris terrestres jusqu'aux chutes Victoria. Sur le Mékong, entre Vietnam et Cambodge, la compagnie mise sur une immersion au cœur de l'Asie du Sud-Est, entre villages sur pilotis, marchés flottants, temples khmers et rizières.
Des départs francophones avec Aqua Expeditions
Le mouvement touche également Ponant Explorations Group. Grâce à sa filiale Aqua Expeditions, le groupe proposera, à partir de l'hiver 2026-2027, six départs francophones sur le Mékong et en Amazonie péruvienne.
Une offre qui permet de découvrir ces deux grands fleuves à bord de navires de seulement 40 passagers, avec un accompagnement intégralement en français et un service très personnalisé.
Longtemps considérée comme une spécialité européenne, la croisière fluviale est ainsi en train de changer de dimension.
Si le Danube, le Rhin ou la Seine demeurent les valeurs sûres du marché, les grands fleuves du monde constituent désormais le nouveau territoire de conquête des compagnies... comme des voyageurs.
Une offre qui permet de découvrir ces deux grands fleuves à bord de navires de seulement 40 passagers, avec un accompagnement intégralement en français et un service très personnalisé.
Longtemps considérée comme une spécialité européenne, la croisière fluviale est ainsi en train de changer de dimension.
Si le Danube, le Rhin ou la Seine demeurent les valeurs sûres du marché, les grands fleuves du monde constituent désormais le nouveau territoire de conquête des compagnies... comme des voyageurs.
Nil : les dahabeyas remettent le vent au cœur de la croisière
Longtemps dominée par les grands bateaux reliant Louxor à Assouan, la croisière sur le Nil connaît un nouvel essor grâce aux dahabeyas.
Inspirés des élégants voiliers qui naviguaient déjà au XIXe siècle, ces bateaux traditionnels, qui accueillent généralement entre huit et quinze cabines, séduisent une clientèle en quête d'une expérience plus intime.
Une centaine de dahabeyas navigueraient aujourd'hui sur le Nil entre Louxor et Assouan. Leur succès repose sur une promesse simple : prendre le temps. Portés par le vent lorsqu'il le permet, ces voiliers alternent navigation paisible, nuits au mouillage et escales dans des villages ou sur des îles que les grands bateaux ne fréquentent pas.
Ce segment attire désormais de nombreux spécialistes français comme le bien nommé Dahabeya Egypte, tandis que Voyageurs du Monde a fait de cette embarcation l'un de ses produits emblématiques.
Travel Evasion commercialise également plusieurs itinéraires entre Louxor et Assouan avec guide francophone, tandis qu'Egyptours, le nouvel entrant, s'est récemment positionné sur ce créneau.
Inspirés des élégants voiliers qui naviguaient déjà au XIXe siècle, ces bateaux traditionnels, qui accueillent généralement entre huit et quinze cabines, séduisent une clientèle en quête d'une expérience plus intime.
Une centaine de dahabeyas navigueraient aujourd'hui sur le Nil entre Louxor et Assouan. Leur succès repose sur une promesse simple : prendre le temps. Portés par le vent lorsqu'il le permet, ces voiliers alternent navigation paisible, nuits au mouillage et escales dans des villages ou sur des îles que les grands bateaux ne fréquentent pas.
Ce segment attire désormais de nombreux spécialistes français comme le bien nommé Dahabeya Egypte, tandis que Voyageurs du Monde a fait de cette embarcation l'un de ses produits emblématiques.
Travel Evasion commercialise également plusieurs itinéraires entre Louxor et Assouan avec guide francophone, tandis qu'Egyptours, le nouvel entrant, s'est récemment positionné sur ce créneau.
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
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