CroisiEurope : incendie à bord du MS Botticelli, les passagers évacués à Honfleur

Un incendie à bord du MS Botticelli, navire de CroisiEurope, s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi vers 4 heures du matin.
Conformément aux procédures de sécurité, l'ensemble des passagers et des membres d'équipage a été mis à l'abri dans une salle mise à disposition par la mairie de Honfleur.
Les pompiers et les autorités sont rapidement intervenus afin de maîtriser le sinistre.
Le bateau transportait 132 passagers de différentes nationalités ainsi qu'une trentaine de membres d'équipage.
Conformément aux procédures de sécurité, l'ensemble des passagers et des membres d'équipage a été mis à l'abri dans une salle mise à disposition par la mairie de Honfleur.
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Les clients ont éré hébergés dans des hôtels et doivent être rapatriés « dans les meilleurs délais », précise CroisiEurope, qui a immédiatement activé une cellule de crise et dépêché des équipes techniques sur place.
Le MS Botticelli effectuait une croisière sur la Seine au départ de Paris. Les circonstances exactes de l'incendie restent à déterminer.
Le MS Botticelli effectuait une croisière sur la Seine au départ de Paris. Les circonstances exactes de l'incendie restent à déterminer.