CroisiEurope : incendie à bord du MS Botticelli, les passagers évacués à Honfleur

Les clients ont éré hébergés dans des hôtels et doivent être rapatriés « dans les meilleurs délais » , précise CroisiEurope, qui a immédiatement activé une cellule de crise et dépêché des équipes techniques sur place.



Le MS Botticelli effectuait une croisière sur la Seine au départ de Paris. Les circonstances exactes de l'incendie restent à déterminer.