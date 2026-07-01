Pour ses 25 ans, Rivages du Monde propose une croisière-événement sur le Danube

Du 19 au 30 octobre 2026 à bord du M/S Amadeus Silver II.

Pour son vingt-cinquième anniversaire, Rivages du Monde propose une croisière musicale inédite. Le programme- deux concerts exceptionnels et la visite des plus belles capitales du Danube- incarne la vision du voyage développée depuis vingt-cinq ans par Alain Souleille, le fondateur de la compagnie.



Rédigé par PAULA BOYER le Jeudi 2 Juillet 2026 à 10:25

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