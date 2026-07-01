Pour ses 25 ans, Rivages du Monde propose une croisière-événement sur le Danube

Pour son 25e anniversaire, Rivages du Monde propose du 19 au 30 octobre 2026, une]b croisière musicale inédite sur le Danube, de Bucarest à Munich, à bord de l'élégant M/S Amadeus Silver II.
Les b[84 cabines (dont 12 suites Junior) de cet hôtel flottant au confort raffiné, sont desservies par un ascenseur et réparties sur trois ponts. Toutes offrent une atmosphère résolument contemporaine et une ouverture sur l'extérieur.
Les espaces communs du bateau sont, eux aussi, ouvert sur le fleuve. Plusieurs salons, une bibliothèque, un service de coiffeur et de massage (en supplément) ainsi qu’une boutique complètent l'offre. Si le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet, déjeuner et dîner sont servis à la place dans la salle de restauration panoramique.
A bord, le wifi est gratuit.
Les b[84 cabines (dont 12 suites Junior) de cet hôtel flottant au confort raffiné, sont desservies par un ascenseur et réparties sur trois ponts. Toutes offrent une atmosphère résolument contemporaine et une ouverture sur l'extérieur.
Les espaces communs du bateau sont, eux aussi, ouvert sur le fleuve. Plusieurs salons, une bibliothèque, un service de coiffeur et de massage (en supplément) ainsi qu’une boutique complètent l'offre. Si le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet, déjeuner et dîner sont servis à la place dans la salle de restauration panoramique.
A bord, le wifi est gratuit.
Un programme exceptionnel
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Rivages du Monde poursuit sa montée en gamme [ABO]
Pensé comme une ode à la culture, à la musique et au patrimoine européen, l'itinéraire permettra de visiter les plus belles capitales du Danube : Bucarest, Budapest, Bratislava, Vienne, mais aussi Belgrade à la faveur d'une escale surprise en Serbie. Autant de cités dont les palais, les cafés historiques et les traditions musicales racontent l'âme du continent.
Les passagers profiteront aussi d'une navigation nocturne à travers Budapest illuminée et d'un spectacle folklorique en Bulgarie.
Pour cette croisière anniversaire, quatre artistes de renommée internationale — la mezzo-soprano Delphine Haidan, la pianiste Laure Favre-Kahn, le clarinettiste français Pierre Génisson et le pianiste et chef d’orchestre Bruno Fontaine - assureront, en soirée, deux concerts.
Le premier sera un voyage musical au cœur de l’Europe. Le second proposera une traversée musicale entre l’Europe et l’Amérique, des grandes fresques viennoises de Mahler et Strauss jusqu’au jazz et aux lumières de Broadway.
Depuis sa création en 2001 Alain Souleille, Rivages du Monde cultive une vision du voyage où la culture, les rencontres et la découverte prennent le pas sur la vitesse.
Un quart de siècle plus tard, cette croisière anniversaire continue de refléter cet état d'esprit et d'offrir une expérience authentique.
A lire aussi : Rivages du Monde poursuit sa montée en gamme
Les passagers profiteront aussi d'une navigation nocturne à travers Budapest illuminée et d'un spectacle folklorique en Bulgarie.
Pour cette croisière anniversaire, quatre artistes de renommée internationale — la mezzo-soprano Delphine Haidan, la pianiste Laure Favre-Kahn, le clarinettiste français Pierre Génisson et le pianiste et chef d’orchestre Bruno Fontaine - assureront, en soirée, deux concerts.
Le premier sera un voyage musical au cœur de l’Europe. Le second proposera une traversée musicale entre l’Europe et l’Amérique, des grandes fresques viennoises de Mahler et Strauss jusqu’au jazz et aux lumières de Broadway.
Depuis sa création en 2001 Alain Souleille, Rivages du Monde cultive une vision du voyage où la culture, les rencontres et la découverte prennent le pas sur la vitesse.
Un quart de siècle plus tard, cette croisière anniversaire continue de refléter cet état d'esprit et d'offrir une expérience authentique.
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Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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