Rivages du Monde poursuit sa montée en gamme [ABO]

A. Souleille : "c'est la première année où nous ne sentons plus les conséquences du Covid" - Photo : P.B.
TourMaG - Quel bilan faites-vous, en ce début d'automne, de l'année 2025 pour Rivages du Monde ?
Alain Souleille : Rivages du Monde se porte bien. En 2025, notre taux de remplissage est de 87%. Sur certaines destinations, comme le Douro, le Mékong ou le Danube, il atteint même dix points de plus.
C'est la première année où nous ne sentons plus les conséquences du Covid, ni sur le plan commercial, ni sur le plan opérationnel.
De plus, nous avons réussi à compenser la perte de la destination Russie (à cause de la guerre en Ukraine, ndlr) qui représentait 30% de notre chiffre d'affaires.
Pour y parvenir, nous avons multiplié les destinations. Nous avons, par exemple, mis deux bateaux sur le Douro. Nous avons aussi lancé une croisière sur le Nil à bord d'une Dahabyia, ce que nous sommes peu nombreux à faire. C'est d'ailleurs tout le temps plein.
En 2025, nous avons également lancé une croisière au fil de la Moselle.
Par ailleurs, cet automne, nous reprenons - pour la première fois, depuis le Covid - les croisières en Chine, arrêtées depuis février 2020. Désormais, nous naviguerons sur le Yang-Tsé-Kiang avec un bateau de 130 passagers, qui est tout neuf : construit à Wuhan, il a été inauguré fin avril. Il est d'ores et déjà plein.
En novembre 2025, nous naviguerons sur le plus grand fleuve chinois, de Chongqing jusqu’à Shanghai (et inversement). Mais, en juin 2026, nous proposons une autre croisière sur le Yang-Tsé-Kiang recentrée sur les célèbres Trois Gorges.
Alain Souleille : Rivages du Monde se porte bien. En 2025, notre taux de remplissage est de 87%. Sur certaines destinations, comme le Douro, le Mékong ou le Danube, il atteint même dix points de plus.
C'est la première année où nous ne sentons plus les conséquences du Covid, ni sur le plan commercial, ni sur le plan opérationnel.
De plus, nous avons réussi à compenser la perte de la destination Russie (à cause de la guerre en Ukraine, ndlr) qui représentait 30% de notre chiffre d'affaires.
Pour y parvenir, nous avons multiplié les destinations. Nous avons, par exemple, mis deux bateaux sur le Douro. Nous avons aussi lancé une croisière sur le Nil à bord d'une Dahabyia, ce que nous sommes peu nombreux à faire. C'est d'ailleurs tout le temps plein.
En 2025, nous avons également lancé une croisière au fil de la Moselle.
Par ailleurs, cet automne, nous reprenons - pour la première fois, depuis le Covid - les croisières en Chine, arrêtées depuis février 2020. Désormais, nous naviguerons sur le Yang-Tsé-Kiang avec un bateau de 130 passagers, qui est tout neuf : construit à Wuhan, il a été inauguré fin avril. Il est d'ores et déjà plein.
En novembre 2025, nous naviguerons sur le plus grand fleuve chinois, de Chongqing jusqu’à Shanghai (et inversement). Mais, en juin 2026, nous proposons une autre croisière sur le Yang-Tsé-Kiang recentrée sur les célèbres Trois Gorges.
"Sans abandonner le maritime, nous nous recentrons un peu sur le fluvial"
TourMaG - Vous recentreriez-vous sur le fluvial ?
Alain Souleille : Pour les croisières maritimes, nous affrétions 200 jours par an le World Explorer. Nous allons arrêter dans quelques jours car ce bateau a été vendu.
Si nous nous recentrons, en effet, un peu sur le fluvial, nous n'abandonnons pas pour autant le maritime. Toujours avec des bateaux affrétés, nous continuons à proposer le Japon, la Nouvelle-Zélande, les îles Galápagos et la Patagonie.
En Patagonie, nous avons prévu deux croisières, en février et mars 2026, à bord du Stella Australis, un bateau d'expéditions de la compagnie chilienne Australis que nous affrétons intégralement et qui sera pour l’occasion 100% francophone.
Nous proposons une navigation de 8 jours, de Punta Arenas au Chili à Ushuaia, en Argentine. Avec des extensions terrestres possibles jusqu’à Valparaiso, au Chili, et, en Argentine, à Buenos Aires et aux chutes d'Iguazu.
Alain Souleille : Pour les croisières maritimes, nous affrétions 200 jours par an le World Explorer. Nous allons arrêter dans quelques jours car ce bateau a été vendu.
Si nous nous recentrons, en effet, un peu sur le fluvial, nous n'abandonnons pas pour autant le maritime. Toujours avec des bateaux affrétés, nous continuons à proposer le Japon, la Nouvelle-Zélande, les îles Galápagos et la Patagonie.
En Patagonie, nous avons prévu deux croisières, en février et mars 2026, à bord du Stella Australis, un bateau d'expéditions de la compagnie chilienne Australis que nous affrétons intégralement et qui sera pour l’occasion 100% francophone.
Nous proposons une navigation de 8 jours, de Punta Arenas au Chili à Ushuaia, en Argentine. Avec des extensions terrestres possibles jusqu’à Valparaiso, au Chili, et, en Argentine, à Buenos Aires et aux chutes d'Iguazu.
"Nous cherchons toujours de nouvelles destinations"
TourMaG - Justement, comment se présente 2026 ?
Alain Souleille : Nous sommes plutôt contents. Alors que notre nouvel exercice débute le 1er novembre 2025, nous sommes déjà, à ce jour, à 40% de notre objectif pour cet exercice.
TourMaG - Quelles sont vos nouveautés 2026 ?
Alain Souleille : Cet hiver, nous augmentons nos capacités sur le Laos : nous y proposons 17 départs de croisières entre septembre 2025 et mars 2026.
Par ailleurs, en Inde, nous proposons deux départs pour naviguer sur le Gange, de Calcutta à Bénarès. Et, c'est plein ! Nous proposons aussi deux départs sur le Brahmapoutre où il reste quelques places.
Lire aussi : Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos
Bien sûr, nous continuons sur le Mékong, d’Angkor à Saïgon. Mais, dans un an, nous y ajouterons un second bateau. Notre bateau actuel, le R/V La Marguerite, compte 46 cabines. Notre second bateau en aura seulement 32, mais elles seront plus grandes (de 30 à 60 m2).
En mars, nous aurons une croisière sur le fleuve rouge, au Vietnam, de la baie d’Halong à Hanoï. C’est d’ailleurs déjà complet depuis trois mois. En avril, nous avons une croisière Japon/Corée du Sud. Et, en juin 2026, nous proposons une croisière en Equateur, sur le Rio Napo, en forêt équatoriale.
En Europe, où nous avons innové l’an dernier avec des croisières sur l’Oder, nous renouvelons l’expérience car ça a bien marché. Mais, pour la première fois, nous proposons également une croisière aux Pays-Bas et en Belgique, d’Amsterdam à Bruges.
L'autre grande nouveauté 2026, c'est une croisière fluviale en Ecosse qui fera découvrir les Highlands, à bord du Lord of the Glens 4* : ce bateau de 25 cabines combinera cabotage côtier et passage des écluses étroites du canal calédonien.
Nous poursuivons, bien sûr, nos croisières thématiques qui marchent bien. En octobre 2025, nous faisons une croisière gastronomique avec une cheffe 2 étoiles au Michelin que j’apprécie beaucoup : Stéphanie Le Quellec. C’est également avec elle, que nous ferons, en avril 2026, une croisière gastronomique sur le Mékong.
TourMaG - Avez-vous déjà des nouveautés prévues pour 2027 ?
Alain Souleille : Même si ce n'est pas toujours évident sur les fleuves, nous cherchons toujours de nouvelles destinations.
En 2027, nous proposerons une croisière sur le fleuve Congo avec un bateau de 26 passagers. Nous avons obtenu l'exclusivité pour le marché français. Nous partirons de Brazzaville et nous remonterons le fleuve Congo, mais toujours en restant du côté de la République du Congo (le Congo-Brazzaville).
Egalement en 2027, nous introduirons une croisière dans l’Etat indien du Kerala, dans la région des backwaters, avec un petit bateau de 12 cabines (24 passagers).
Alain Souleille : Nous sommes plutôt contents. Alors que notre nouvel exercice débute le 1er novembre 2025, nous sommes déjà, à ce jour, à 40% de notre objectif pour cet exercice.
TourMaG - Quelles sont vos nouveautés 2026 ?
Alain Souleille : Cet hiver, nous augmentons nos capacités sur le Laos : nous y proposons 17 départs de croisières entre septembre 2025 et mars 2026.
Par ailleurs, en Inde, nous proposons deux départs pour naviguer sur le Gange, de Calcutta à Bénarès. Et, c'est plein ! Nous proposons aussi deux départs sur le Brahmapoutre où il reste quelques places.
Lire aussi : Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos
Bien sûr, nous continuons sur le Mékong, d’Angkor à Saïgon. Mais, dans un an, nous y ajouterons un second bateau. Notre bateau actuel, le R/V La Marguerite, compte 46 cabines. Notre second bateau en aura seulement 32, mais elles seront plus grandes (de 30 à 60 m2).
En mars, nous aurons une croisière sur le fleuve rouge, au Vietnam, de la baie d’Halong à Hanoï. C’est d’ailleurs déjà complet depuis trois mois. En avril, nous avons une croisière Japon/Corée du Sud. Et, en juin 2026, nous proposons une croisière en Equateur, sur le Rio Napo, en forêt équatoriale.
En Europe, où nous avons innové l’an dernier avec des croisières sur l’Oder, nous renouvelons l’expérience car ça a bien marché. Mais, pour la première fois, nous proposons également une croisière aux Pays-Bas et en Belgique, d’Amsterdam à Bruges.
L'autre grande nouveauté 2026, c'est une croisière fluviale en Ecosse qui fera découvrir les Highlands, à bord du Lord of the Glens 4* : ce bateau de 25 cabines combinera cabotage côtier et passage des écluses étroites du canal calédonien.
Nous poursuivons, bien sûr, nos croisières thématiques qui marchent bien. En octobre 2025, nous faisons une croisière gastronomique avec une cheffe 2 étoiles au Michelin que j’apprécie beaucoup : Stéphanie Le Quellec. C’est également avec elle, que nous ferons, en avril 2026, une croisière gastronomique sur le Mékong.
TourMaG - Avez-vous déjà des nouveautés prévues pour 2027 ?
Alain Souleille : Même si ce n'est pas toujours évident sur les fleuves, nous cherchons toujours de nouvelles destinations.
En 2027, nous proposerons une croisière sur le fleuve Congo avec un bateau de 26 passagers. Nous avons obtenu l'exclusivité pour le marché français. Nous partirons de Brazzaville et nous remonterons le fleuve Congo, mais toujours en restant du côté de la République du Congo (le Congo-Brazzaville).
Egalement en 2027, nous introduirons une croisière dans l’Etat indien du Kerala, dans la région des backwaters, avec un petit bateau de 12 cabines (24 passagers).
"Nous nous sommes repositionnés sur le haut de gamme"
En Terre de feu, Rivages du Monde affrète un bateau d'Australis - Photo : Australis, Rivages du Monde
TourMaG - Il y a trois ans, vous nous disiez que Rivages du Monde opérait un "vrai bond en avant dans sa montée en gamme". Sur vos plaquettes, vous parlez désormais de "croisière de luxe". Où en êtes-vous exactement ?
Alain Souleille : Dans le monde de la croisière, les choses évoluent très vite en matière de qualité et de confort des bateaux. Les attentes de la clientèle aussi.
La demande de bateaux de petite capacité est très forte. De toute façon, je n'ai pas les moyens de faire du mass market. C'est aussi pour cela que je me suis repositionné sur le haut de gamme.
TourMaG - Qu'entendez-vous par haut de gamme ?
Alain Souleille : Le haut de gamme, c’est plus de services, un Spa, une salle de sport, des cabines plus grandes, plus confortables, avec de grandes baies vitrées. Aujourd’hui, les clients ne veulent plus de cabines avec des sabords ou même des hublots.
Nous essayons aussi d'apporter du contenu à bord, en faisant venir des conférenciers. Et, le plus souvent, les excursions sont incluses dans nos tarifs. Ca aussi, c'est un vrai service !
TourMaG - Du coup, vos tarifs sont plus élevés ?
Alain Souleille : Sur l'Europe, Rivages du Monde est à 3 000 - 3 200€.
Hors d'Europe, à 6 000-6 200€ et même, sur certaines destinations, autour de 10 000€.
En 2019, avant le Covid, notre prix moyen était de 2 800 €. En 2024, il était de 4 050 €. Il sera prochainement autour de 5 000 €. Il y a l'effet de l'inflation, mais pas seulement. Nous avons changé de paradigme.
Alain Souleille : Dans le monde de la croisière, les choses évoluent très vite en matière de qualité et de confort des bateaux. Les attentes de la clientèle aussi.
La demande de bateaux de petite capacité est très forte. De toute façon, je n'ai pas les moyens de faire du mass market. C'est aussi pour cela que je me suis repositionné sur le haut de gamme.
TourMaG - Qu'entendez-vous par haut de gamme ?
Alain Souleille : Le haut de gamme, c’est plus de services, un Spa, une salle de sport, des cabines plus grandes, plus confortables, avec de grandes baies vitrées. Aujourd’hui, les clients ne veulent plus de cabines avec des sabords ou même des hublots.
Nous essayons aussi d'apporter du contenu à bord, en faisant venir des conférenciers. Et, le plus souvent, les excursions sont incluses dans nos tarifs. Ca aussi, c'est un vrai service !
TourMaG - Du coup, vos tarifs sont plus élevés ?
Alain Souleille : Sur l'Europe, Rivages du Monde est à 3 000 - 3 200€.
Hors d'Europe, à 6 000-6 200€ et même, sur certaines destinations, autour de 10 000€.
En 2019, avant le Covid, notre prix moyen était de 2 800 €. En 2024, il était de 4 050 €. Il sera prochainement autour de 5 000 €. Il y a l'effet de l'inflation, mais pas seulement. Nous avons changé de paradigme.
"Le vrai luxe, c'est de naviguer sur de petits bateaux"
A. Souleille : "le vrai luxe, aujourd'hui, c'est de naviguer sur des bateaux de petite capacité" - Photo : PB
TourMaG - Avec la montée en gamme, votre clientèle a-t-elle changé ?
Alain Souleille : Notre clientèle a un peu évolué. Nos clients sont des CSP+ très cultivés, qui ont une vraie appétence pour des thématiques autour de la littérature, de l'histoire, de la musique, de la gastronomie.
Ils sont très sensibles au confort des bateaux mais aussi au "contenu" des croisières, c'est-à-dire à la qualité des conférences, des excursions.
TourMaG - Allez-vous poursuivre cette montée en gamme ?
Alain Souleille : La demande de croisières plus haut de gamme est bien réelle. Bien que nous ayons encore une flotte disparate avec des bateaux de tailles très différentes, et également de standards différents, nous arrivons, sur ce segment de marché, à être une vraie référence.
Vous savez, le vrai luxe, aujourd'hui, c'est de naviguer sur des bateaux de petite capacité. Sur le Danube, nous avons le M/S Amadeus Silver II : ce bateau haut de gamme est prévu pour 150 passagers. C’est un grand maximum.
L'avantage d'être affréteur comme Rivages du Monde, c’est qu’il est plus facile de suivre le mouvement et, lorsqu’un bateau n'est plus à la hauteur des attentes de notre clientèle, d’en affréter un autre à la pointe de la technologie et du confort.
Sur le Yang-Tsé-Kiang, notre nouveau bateau, c'est un 5 étoiles ! Ce sera la même chose, l’an prochain, sur le Mékong, avec notre second bateau.
Alain Souleille : Notre clientèle a un peu évolué. Nos clients sont des CSP+ très cultivés, qui ont une vraie appétence pour des thématiques autour de la littérature, de l'histoire, de la musique, de la gastronomie.
Ils sont très sensibles au confort des bateaux mais aussi au "contenu" des croisières, c'est-à-dire à la qualité des conférences, des excursions.
TourMaG - Allez-vous poursuivre cette montée en gamme ?
Alain Souleille : La demande de croisières plus haut de gamme est bien réelle. Bien que nous ayons encore une flotte disparate avec des bateaux de tailles très différentes, et également de standards différents, nous arrivons, sur ce segment de marché, à être une vraie référence.
Vous savez, le vrai luxe, aujourd'hui, c'est de naviguer sur des bateaux de petite capacité. Sur le Danube, nous avons le M/S Amadeus Silver II : ce bateau haut de gamme est prévu pour 150 passagers. C’est un grand maximum.
L'avantage d'être affréteur comme Rivages du Monde, c’est qu’il est plus facile de suivre le mouvement et, lorsqu’un bateau n'est plus à la hauteur des attentes de notre clientèle, d’en affréter un autre à la pointe de la technologie et du confort.
Sur le Yang-Tsé-Kiang, notre nouveau bateau, c'est un 5 étoiles ! Ce sera la même chose, l’an prochain, sur le Mékong, avec notre second bateau.
"Dans quelques années, il faudra bien passer le relais..."
Autres articles
TourMaG - Les croisières sont de plus en plus critiquées par les défenseurs de l'environnement. Ne craignez-vous pas qu’à terme, ce mode de voyage et de tourisme soit compromis ?
Alain Souleille : Dans la croisière - comme dans l'aéronautique -, les entreprises industrielles ont pris conscience des impacts négatifs de leurs activités. Elles cherchent à les limiter.
Certes, tous les problèmes ne sont pas réglés mais beaucoup d’efforts sont faits, et des progrès considérables ont déjà été réalisés. Pour l’avenir, je suis confiant dans la capacité du secteur à trouver des solutions pour améliorer encore davantage les choses.
TourMaG - Au-delà de la montée en gamme évoquée, comment voyez-vous l'avenir de Rivages du Monde à plus long terme ? Avec vous ou... sans vous ?
Alain Souleille : En 2026, Rivages du Monde fêtera ses 25 ans d’existence ! Je vois naturellement encore de belles perspectives de développement pour l'entreprise.
La demande de voyages où l’on privilégie la découverte, le partage est plus que jamais dynamique. Nous allons nous efforcer de proposer toujours plus d’échanges à bord de nos bateaux pour que nos croisières deviennent aussi de véritables expériences à vivre.
Dans quelques années, il faudra bien passer le relais car à mes yeux, la transmission offre aussi des opportunités d’évolution, elle apporte toujours un nouveau souffle !
Alain Souleille : Dans la croisière - comme dans l'aéronautique -, les entreprises industrielles ont pris conscience des impacts négatifs de leurs activités. Elles cherchent à les limiter.
Certes, tous les problèmes ne sont pas réglés mais beaucoup d’efforts sont faits, et des progrès considérables ont déjà été réalisés. Pour l’avenir, je suis confiant dans la capacité du secteur à trouver des solutions pour améliorer encore davantage les choses.
TourMaG - Au-delà de la montée en gamme évoquée, comment voyez-vous l'avenir de Rivages du Monde à plus long terme ? Avec vous ou... sans vous ?
Alain Souleille : En 2026, Rivages du Monde fêtera ses 25 ans d’existence ! Je vois naturellement encore de belles perspectives de développement pour l'entreprise.
La demande de voyages où l’on privilégie la découverte, le partage est plus que jamais dynamique. Nous allons nous efforcer de proposer toujours plus d’échanges à bord de nos bateaux pour que nos croisières deviennent aussi de véritables expériences à vivre.
Dans quelques années, il faudra bien passer le relais car à mes yeux, la transmission offre aussi des opportunités d’évolution, elle apporte toujours un nouveau souffle !
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Paula Boyer
Voir tous les articles de Paula Boyer