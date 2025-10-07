Rivages du Monde poursuit sa montée en gamme [ABO]

TourMaG - Il y a trois ans, vous nous disiez que Rivages du Monde opérait un "vrai bond en avant dans sa montée en gamme". Sur vos plaquettes, vous parlez désormais de "croisière de luxe". Où en êtes-vous exactement ?



Alain Souleille : Dans le monde de la croisière, les choses évoluent très vite en matière de qualité et de confort des bateaux. Les attentes de la clientèle aussi.



La demande de bateaux de petite capacité est très forte. De toute façon, je n'ai pas les moyens de faire du mass market. C'est aussi pour cela que je me suis repositionné sur le haut de gamme.



TourMaG - Qu'entendez-vous par haut de gamme ?



Alain Souleille : Le haut de gamme, c’est plus de services, un Spa, une salle de sport, des cabines plus grandes, plus confortables, avec de grandes baies vitrées. Aujourd’hui, les clients ne veulent plus de cabines avec des sabords ou même des hublots.



Nous essayons aussi d'apporter du contenu à bord, en faisant venir des conférenciers. Et, le plus souvent, les excursions sont incluses dans nos tarifs. Ca aussi, c'est un vrai service !



TourMaG - Du coup, vos tarifs sont plus élevés ?



Alain Souleille : Sur l'Europe, Rivages du Monde est à 3 000 - 3 200€.



Hors d'Europe, à 6 000-6 200€ et même, sur certaines destinations, autour de 10 000€.



En 2019, avant le Covid, notre prix moyen était de 2 800 €. En 2024, il était de 4 050 €. Il sera prochainement autour de 5 000 €. Il y a l'effet de l'inflation, mais pas seulement. Nous avons changé de paradigme.