Douai : Albatour Voyages placé en redressement judiciaire

Le mini-réseau Albatour, dirigé par Franck Mullier, a été placé en redressement judiciaire, le 16 septembre dernier - DepositPhotos.com, VitalikRadko
Coup dur pour les agences Albatour, situées dans le nord de la France.
Le 16 septembre dernier, le tribunal de commerce de Douai a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le Groupe étant en état de cessation des paiements depuis le 1er septembre dernier.
Le gérant, Franck Mullier a, par ailleurs, demandé la démission de son Groupe auprès de l'APST ainsi qu'une "libération de garantie financière", comme l'indique le garant financier sur son compte LinkedIn.
Une information confirmée par le registre des opérateurs de voyages d'Atout France.
"L’APST est intervenue afin de préserver les droits des consommateurs qui avaient contracté auprès de cette dernière.
Concrètement, nous prenons en charge près de 500 clients ayant réservé directement auprès d’Albatour Voyages, pour un montant total de près de 600 000€ déjà versés par les clients.
Nous assurons notamment la libération en services de sa garantie au bénéfice des clients qui avaient réservé et payé des forfaits directement.
Chaque client concerné pourra ainsi partir en vacances comme prévu ou obtenir le remboursement des prestations engagées", précise l'APST.
Albatour : trois agences sous enseigne Havas Voyages
Après avoir porté l'enseigne Thomas Cook pendant près de 15 ans, les trois agences du Groupe - Saint-Laurent-Blangy (Arras), Douai et Carvin - sont passées sous enseigne Havas Voyages.
Elles sont désormais sous la surveillance d'un administrateur judiciaire, Maître Laurent Miquel (Selarl BMA Administrateurs Judiciaires) à Lille et d'un mandataire judiciaire, à savoir Maître Jean-Philippe Borkowiak (SELARL Yvon PERIN - Jean Philippe BORKOWIAK).
"Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce", peut-on lire sur l'annonce du BODACC.
