Douai : Albatour Voyages placé en redressement judiciaire

libération de garantie financière

L’APST est intervenue afin de préserver les droits des consommateurs qui avaient contracté auprès de cette dernière.



Concrètement, nous prenons en charge près de 500 clients ayant réservé directement auprès d’Albatour Voyages, pour un montant total de près de 600 000€ déjà versés par les clients.



Nous assurons notamment la libération en services de sa garantie au bénéfice des clients qui avaient réservé et payé des forfaits directement.



Chaque client concerné pourra ainsi partir en vacances comme prévu ou obtenir le remboursement des prestations engagées